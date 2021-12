Ce problemă de sănătate are Smiley. Apare odată cu vârsta 12.12.2021

12.12.2021 Ce problemă de sănătate are Smiley. Apare odată cu vârsta Smiley le-a arătat recent fanilor cea mai ascunsă problemă a sa. Firește, nu e nimic grav, mai ales că majoritatea oamenilor se confruntă cu așa ceva. Este vorba despre problem de vedere. Smiley a postat […] The post Ce problemă de



Ce problemă de sănătate are Smiley. Apare odată cu vârsta

Smiley le-a arătat recent fanilor cea mai ascunsă problemă a sa. Firește, nu e nimic grav, mai ales că majoritatea oamenilor se confruntă cu așa ceva. Este vorba despre problem de vedere. Smiley a postat […] The post Ce problemă de sănătate are Smiley. Apare odată cu vârsta appeared first on Cancan.

Ce problemă de sănătate are Smiley. Apare odată cu vârsta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul german ia în calcul să suspende aproape toate zborurile internaţionale în încercarea de a preveni propagarea noilor mutaţii de coronavirus, a declarat ministrul german de Interne Horst Seehofer într-un interviu acordat marţi publicaţiei

Steaua a câștigat primul meci din 2021. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-1 într-un amical cu U

Un bărbat de 50 de ani, domiciliat în raionul Orhei, prin şantaj şi cu aplicarea violenţei fizice, a pretins suma de 5.000 euro de la o femeie cu care anterior a avut o relaţie amoroasă peste

Acţionarii Conpet Ploieşti (COTE), transportator de ţiţei deţinut de statul român în proporţie de 58,7%, vor discuta în adunarea generală din 11 martie majorarea capitalului social cu 108,8 milioane lei, din care mai mult de jumătate

Simona Halep - Ashleigh Barty, 3-6, 6-1, 10-8, a fost primul meci pe care jucătoarea noastră l-a disputat în 2021, o bună oportunitate de antrenament pentru Australian Open. Simona Halep, 29 de ani și număr 2 mondial, a început meciul

Ivermectina, medicamentul considerat eficient în tratarea coronavirus, care este de fapt un antiparazitar utilizat de cabinetele veterinare pentru animale, poate fi poate fi dat în uz uman, dar în studii clinice susține medicul Virgil

Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimul bilanţ al pandemiei în România. "Până astăzi, 29 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 724.250 de cazuri de persoane infectate cu

Comisia Europeană a adoptat un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse în statele UE, pentru a împiedica ieşirea din blocul comunitar a unor cantităţi de vaccin destinate statelor membre, informează Agerpres. Decizia

Cele mai performante 10 fonduri deschise locale de acţiuni, cu active cumulate de 460 mil. lei, au livrat investitorilor în 2020 randamente pozitive cuprinse între 0,13% şi 17,4%, potrivit datelor agregate de ZF de la Asociaţia Administratorilor de

Arcada Galați, Dinamo București, SCMU Craiova și Unirea Dej sunt semifinalistele Cupei României la volei masculin. Partidele se joacă sâmbătă, la Cluj-Napoca. Favoritele s-au impus fără probleme în sferturile de finală ale Cupei

Echipa de handbal masculin a Suediei a răsturnat vineri calculele hârtiei, calificându-se în finala Campionatului Mondial din Egipt, după ce a învins Franța, favorita specialiștilor la titlu, în

Navă de transport marfă Arvin a naufragiat, în urmă cu două săptămâni, pe 17 ianuarie, în Marea Neagră, în largul Turciei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cel puțin trei marinari au murit și alți trei au fost dați dispăruți,

Simona Halep a început cu dreptul anul 2021, după ce s-a impus,, vineri, scor 3-6, 6-1, 10-8, în primul meci jucat în acest sezon, cu australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, la turneul demonstrativ de la

Timiş rămâne singurul judeţ în scenariul roşu, incidenţa cazurilor fiind aceeaşi ca în ziua precedentă, de 3,24 cazuri la mia de locuitori, a anunţat, sâmbătă, Grupul de Comunicare

Manchester City era la jumătatea clasamentului în Premier League după primele opt etape. Acum e pe primul loc, având și o restanță de jucat. Cum s-a răsturnat Premier League! Man. City a pornit foarte slab acest sezon, pierzând 12 puncte din 24

163.800 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech au sosit luni, 1 februarie, în România, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Aceasta este cea de-a șaptea tranșă de vaccin livrată de producător, a anunțat Comitetul național de

Ultimele afirmaţii făcute atât de Alex Ioniţă (26 de ani), cât şi de impresarul său, Ioan Becali, confirmă faptul că fotbalistul formaţiei giurgiuvene, dar şi cei doi colegi de ai săi, Kehinde Fatai şi Takayuki Seto, au recurs la o terapie

Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infecţie cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare sunt municipiul Bucureşti - 288, Timiş - 127, Ilfov - 120, Maramureş - 90, Suceava - 82 şi Iaşi cu 76 de

Simona Halep a câştigat în faţa liderului WTA, australianca Ashleigh Barty, primul său meci din 2021: scor 3-6, 6-1, 10-8, la turneul demonstrativ de la Adelaide. Halep a revenit spectaculos în fața lui Barty, după ce românca nu a avut nicio

Ştiţi vorba aceea despre cei patru care erau trei, Luca şi Matei? Cam aşa şi cu DAC 6, care este cea de-a cincea modificare a Directivei privind cooperarea administrativă (Directive on administrative co-operation 2011/16). Acum avem şi