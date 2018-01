Ce prevede planul propus de şeful Poliţiei Române pentru îmbunătăţirea evaluării comportamentale a poliţiştilor 13.01.2018

Planul propus de şeful Poliţiei Române Bogdan Despescu pentru îmbunătăţirea evaluării comportamentale a poliţiştilor include ca măsuri evaluarea comportamentului simulat, stabilirea situaţiilor în care se impune un astfel de teste, existenţa unei evidenţe a reclamaţiilor, sancţiunilor, procedurilor penale vizând poliţişti, creşterea numărului de psihologi.

