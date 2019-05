Ce poze a făcut publice Brigitte azi-noapte, imediat după ce s-a terminat show-ul Ferma de la Pro TV 24.05.2019

24.05.2019 Ce poze a făcut publice Brigitte azi-noapte, imediat după ce s-a terminat show-ul Ferma de la Pro TV După ce s-a încheiat emisiunea „Ferma” Brigitte a publicat câteva fotografii cu viitorul ei soț. Bruneta a dorit să arate tuturor cum o răsfață Pastramă. Relația dintre Brigitte și Florin Patramă merge din ce în ce mai bine, iar



Ce poze a făcut publice Brigitte azi-noapte, imediat după ce s-a terminat show-ul Ferma de la Pro TV

După ce s-a încheiat emisiunea „Ferma” Brigitte a publicat câteva fotografii cu viitorul ei soț. Bruneta a dorit să arate tuturor cum o răsfață Pastramă. Relația dintre Brigitte și Florin Patramă merge din ce în ce mai bine, iar bruneta a găsit în sfărșit bărbatul potrivit pentru ea. Pastramă este foarte atent cu viitoarea lui […] The post Ce poze a făcut publice Brigitte azi-noapte, imediat după ce s-a terminat show-ul Ferma de la Pro TV appeared first on Cancan.ro.

Ce poze a făcut publice Brigitte azi-noapte, imediat după ce s-a terminat show-ul Ferma de la Pro TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Parcursul sub așteptări al Simonei Halep de la Indian Wells - eliminată în turul III de Marketa Vondrousova, 61 WTA - îi poate cauza româncei o cădere semnificativă în clasamentul WTA. Elina Svitolina și Angelique Kerber

In momentul in care iti cauti un loc de munca, este destul de greu sa iti gasesti unul care sa fie exact pe gustul tau si nimeni nu iti poate garanta acest lucru. Daca iti doresti un simplu loc de munca si atat, s-ar putea sa iti gasesti destul de

Cristi Borcea a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, în urmă cu o lună. A fost încarcerat la Penitenciarul Rahova. Citește mai

Cântăreţul britanic Sam Smith a dezvăluit că şi-a făcut o operaţie de liposucţie la vârsta de 12 ani, relatează Press Association. Sam Smith a stabilit două recorduri mondiale Guinness cu

Ford intenţionează să renunţe la peste 5.000 de angajaţi din Germania şi îşi va reduce forţa de muncă din Marea Britanie, în încercarea de a reveni pe profit în Europa, transmite Reuters. Ford a

Autorităţile bulgare au anunţat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei călătorii efectuate în noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a două moschei în

Leo Messi (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani), cei mai buni jucători ai lumii, s-ar putea întâlni pe 1 iunie, la Madrid, într-o posibilă finală Juventus - Barcelona în Liga Campionilor. Vezi programul complet

Florin Croitoru (25 de ani), halterofil român care concurează la categoria 56 de kilograme, a fost depistat pozitiv în urma unei probe recoltate la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. România poate pierde 6 locuri la Tokyo

Antena 1 se vede nevoită să facă modificări la emisiunea "Acces direct", pentru că Simona Gherghe intră în concediu prenatal. Astfel, show-ul de după-amiază urmează să aibă un nou moderator. Citește mai

Regulile acestei diete cu ouă fierte sunt foarte simple – trebuie să nu mănânci alimente fast-food și să limitezi consumul de zahăr, sare, sucuri și alcool. Citește mai

Roger Federer, 4 ATP și 37 de ani, și Rafael Nadal, 2 ATP și 32 de ani, se vor întâlni în semifinale la Indian Wells în episodul 39 al uneia dintre cele mai spectaculoase rivalități din istoria tenisului. Programul nu a fost

Tiroidita autoimună se mai numeşte şi tiroidită Hashimoto şi este o afecţiune în care sistemul imunitar al organismului atacă glanda tiroidă. Aceasta nu mai poate produce suficienţi hormoni tiroidieni, iar organismul începe să nu mai

Bisericile îşi deschid uşile pentru musulmani după ce moscheile au fost închise din motive de securitate, relatează CNN. Comunităţile de musulmani şi moscheile primesc mesaje de solidaritate de la oameni şi organizaţii din întreaga lume după

Finala turneului din California s-a stabilit după două partide senzaţionale jucate în noaptea de vineri pentru

Cred că în ultimele două zile s-a făcut exces de zel, s-a pierdut prea mult timp de emisie, s-a produs risipă de vorbe şi s-a consumat nepermis de mult spaţiu tipografic pentru a se întoarce pe toate feţele, a se face tot felul de analize

Bianca Andreescu este revelaţia anului în tenisul feminin, reuşind să se califice în finala prestigiosului turneu de la Indian

Brenton Harrison Tarrant, un australian în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat de crimă după atacul său armat asupra a două moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, soldat cu moartea a 49 de persoane, scrie The

Chiar dacă primăvara s-a instalat deja, în unele zone din judeţul Maramureş este încă iarnă. Stratul de zăpadă este prezent în zona de deal şi munte şi măsoară 64 cm la Cavnic, 39 cm la Vf. Iezer, 30 cm la Băiuţ, 8 cm la Luhei, 2 cm la

Peste 100 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Constanţa şi ai Inspectoratului Judeţean Călăraşi, sprijiniţi de poliţişti, vor asigura măsurile de ordine publică şi siguranţa spectatorilor ce vor fi prezenţi la meciul de fotbal dintre

Energiile negative iti pot face mult rau daca nu le cureti periodic. Cum apar energiile negative? Ele sunt produse de gandurile negative ale fostilor proprietari, emotiile negative ale actualilor