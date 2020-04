Ce pereche! Ring-girls din UFC, topless pe Instagram. Cele două fac autoizolarea mai frumoasă 09.04.2020

09.04.2020 Ce pereche! Ring-girls din UFC, topless pe Instagram. Cele două fac autoizolarea mai frumoasă Brittney Palmer și Richelle Monae, ambele modele în ring la UFC, s-au fotografiat topless și au încins imaginația fanilor de pe rețelele de socializare. View this post on Instagram Still holding.. @richellemonae #love #instagood



Ce pereche! Ring-girls din UFC, topless pe Instagram. Cele două fac autoizolarea mai frumoasă

Brittney Palmer și Richelle Monae, ambele modele în ring la UFC, s-au fotografiat topless și au încins imaginația fanilor de pe rețelele de socializare. View this post on Instagram Still holding.. @richellemonae #love #instagood #photooftheday A post shared by Brittney Palmer (@brittneypalmer) on Mar 30, 2020 at 6:18pm PDT Postarea făcută publică de Brittney, cea care a fost ring-girl în victoria lui Conor McGregor cu Donald Cerrone, a strâns peste 40. ...

Ce pereche! Ring-girls din UFC, topless pe Instagram. Cele două fac autoizolarea mai frumoasă

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un fapt fără precedent se consemnează în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) în această primă parte a sezonului, după rezultatele înregistrate la Lugano şi Bogota, cu 18 câştigătoare diferite la cele 18 turnee de până acum,

Imagini în exclusivitate, cu accidentul de joi, în care un camion a distrus 11 maşini, pe o şosea din Capitală. Principala ipoteză e că şoferul a suferit o criză de

Horoscop Berbec. Se apropie un eveniment care îţi inspiră o oarecare teamă sau neîncredere, încât ai dori să se amâne cumva. Timpul trece fără să-l poţi opri, deci trebuie să te înarmezi cu putere, ca

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botoşani că Guvernul va aproba ”cât de curând”, prin ordonanţă de urgenţă, un program de sprijin pentru nord-estul ţării. Mai exact, Guvernul va acorda câte 20.000 de lei pentru

Microîntreprinderile şi între­prinderile mici sau mijlocii din România ar putea atrage fonduri de maximum 450.000 de lei de la stat pentru dez­voltarea businessului, prin programul naţional de microindus­trializare, care va fi lansat în luna

Dinamoviștii au petrecut, recent, la un eveniment de modă organizat de Ionel Dănciulescu. „Corbul” și jucătorii „câinilor” au impresionat cu încălțămintea scumpă pe care au afișat-o. Fotbaliștii sunt

Primarul Alexandriei, Victor Drăgușin, a declarat că toate solicitările făcute de PSD, PNL și PMP pentru a organiza manifestări în centrul orașului au fost respinse de Consiliul Local. Motivul: în zonă au loc lucrări de refacere a pavajului

Înainte ce Săptămâna Patimilor, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, care este cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele. Prin această sărbătoare se rememorează intrarea Mântuitorului Iisus în Ierusalim şi se

Kirk Douglas încă se bucură de ieșirile în aer liber, chiar dacă se deplasează într-un cărucior. De această dată, actorul a fost fotografiat odihnindu-se într-un cort, imaginile fiind postate de nepotul său, Cameron Douglas, pe rețelele de

Duminica Floriilor. FLORII tradiţii. Duminică, 21 aprilie, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele şi care este dedicată Intrării Mântuitorului Iisus în

Zilnic, ofițerii SRI din aeroporturi descoperă zeci de astfel de obiecte interzise pentru care fac controale amănunţite. Angajații SRI au dezvăluit care sunt obiectele pe care, dacă le găsesc asupra ta, poți merge direct la

Legea din Iran împiedică femeile să urmărească de pe stadion meciuri de fotbal, dar activista feministă Zeinab a demonstrat că pasiunile pot depăși orice fel de interdicție. Începând cu 1979, de la Revoluția

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că pensionarea procurorului general Augustin Lazăr prin decretul semnat, vineri, de şeful statului, Klaus Iohannis, reprezintă un "final cu happy-end (...) pentru două personaje

Australia și Belarus se află la egalitate, 1-1, după prima zi a semifinalei din Fed Cup care va stabili naționala care o va înfrunta în finală pe câștigătoarea duelului Franța - România. În cea de-a doua

Un bărbat de 60 de ani a fost lovit de un tramvai, în această dimineaţă, în jurul orei 08.30, pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3, în apropiere de staţia Piaţa Titan, informează Brigada Rutieră a Capitalei. După ce a fost

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, sâmbătă seară, la slujba de Înviere de la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu. Familia prezidenţială a ajuns la lăcaşul de cult cu puţin înainte de ora 21.00,

Handbalistele de la SCM Rm. Vâlcea s-au calificat în ultimul act al Cupei României, după ce au învins-o pe Măgura Cisnădie, scor 21-31. SCM Rm. Vâlcea nu a dat nicio șansă echipei din Cisnădie, în

Zilele trecute s-a aflat că luptătorul de MMA Ion Surdu a câștigat sezonul 3 de la “Exatlon România”, iar prima reacție nu a întârziat prea mult. Astfel, în urmă cu câteva ore bune, pe pagina oficială de Facebook a sportivului a apărut

Andreea Esca a participat, astăzi, alături de soțul său, Alexandre Eram, la tradiționala Procesiune de Florii de pe străzile Capitalei, care are loc în Duminica Floriilor la catolici. Biserica Catolică de rit latin celebrează, astăzi,

Gigantul sud-coreean a adus telefonul pliabil Samsung Galaxy Fold în România, acesta fiind expus în prezent în magazinul Samsung Brand Store din complexul comercial Băneasa. Smartphone-ul va fi disponibil pentru precomenzi în perioada 26 aprilie-2