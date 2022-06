Ce păţeşte Elena Udrea zilnic, în închisoare? Este încarcerată şi cu zeci de bărbaţi 03.06.2022

03.06.2022 Ce păţeşte Elena Udrea zilnic, în închisoare? Este încarcerată şi cu zeci de bărbaţi Elena Udrea (48 de ani) se plânge că ar fi singura femeie din închisoare, între zeci de bărbați. Fostul ministru se află în continuare în arest, în Bulgaria. Ce i-a implorat Udrea pe judecătorii bulgari, […] The post Ce păţeşte Elena



Ce păţeşte Elena Udrea zilnic, în închisoare? Este încarcerată şi cu zeci de bărbaţi

Elena Udrea (48 de ani) se plânge că ar fi singura femeie din închisoare, între zeci de bărbați. Fostul ministru se află în continuare în arest, în Bulgaria. Ce i-a implorat Udrea pe judecătorii bulgari, […] The post Ce păţeşte Elena Udrea zilnic, în închisoare? Este încarcerată şi cu zeci de bărbaţi appeared first on Cancan.

Ce păţeşte Elena Udrea zilnic, în închisoare? Este încarcerată şi cu zeci de bărbaţi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Franţa impune folosirea certificatului digital pentru accesul la muzee, cinematografe sau alte spaţii culturale, în urma unei creşteri alarmante a numărului de cazuri COVID, generat de varianta Delta. Măsura este pusă în vigoare începând de

Extinderea grupului polonez Scallier pe piaţa locală este coordonată de Adrian Aleman, din funcţia de director de dezvoltare începând cu august 2019. Anterior, el a deţinut funcţia de director regional de expansiune pentru Lidl România, companie

După ce a pierdut primele două meciuri la startul finalei NBA, Milwaukee Bucks a învins-o de patru ori la rând pe Phoenix Suns. Ultima oară, decisiv, azi-noapte: 105-98, la Milwaukee. După fix 50 de ani, Milwaukee Bucks e din nou în vârf, cea mai

Furnizorul de servicii logistice H Essers SRL, subsidiara locală a grupului belgian H.Essers, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 180,7 mil. lei (37,5 mil. euro), în scădere cu aproximativ 5% faţă de anul ante­rior, potrivit calculelor

Schimbările climatice se plasează pe primul loc în lista riscurilor pe termen lung pentru bănci. Riscurile de creditare și de securitate cibernetică sunt principalele aspecte care îi preocupă pe responsabilii

Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II, cei mai mari investitori ai Bursei de la Bucureşti cu deţineri semni­ficative la companii listate, fiind în acelaşi timp şi principalii creditori ai statului român, au încheiat luna iunie din 2021

În ultima săptămână, odată cu încălzirea vremii, numărul focarelor de pestă africană a crescut, fiind înregistrate 50 de focare în 15 județe din țară. În prezent, în România evoluează 170

Fulgy este pus la punct, din nou, de Nelson Mondialu’, după ce fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a anunțat că disputa dintre el și “Regele” interlopilor din Ardeal a fost aplanată […] The post Nelson îi transmite lui

Cu Dennis Man (22 de ani) titular, Parma a fost învinsă de VfL Bochum într-un meci amical, scor 0-1. În primul meci amical al verii, trupa gialloblu a cedat în fața VfL Bochum, nou-promovată în Bundesliga. Dennis Man a început ca titular în

Alin Stoica a anunțat joi seară, într-o declarație de presă, că decizia privind instituirea stării de alertă în sectorul 1, solicitată de Clotilde Armand, va fi luată vineri, 23 iulie. Prefectul Capitalei a decis amânarea hotărârii după ce

Gabriela Băncilă, director de Meteorologie Operațională în cadrul ANM, a avertizat, miercuri, la Realitatea PLUS, asupra faptului că, în perioada următoare, ne vom confrunta cu averse ce vor avea caracter torențial și căderi de

Berbec Te vei concentra pe emotiile tale astăzi, ceea ce va fi o provocare. S-ar putea să te simți ca un yoyo în mâna altcuiva. Nu te victimiza. Ești responsabil pentru sentimentele tale și pentru

Din cele 9 bărci calificate la Tokyo, două intră în concurs vineri, la Tokyo. Simona Radiș și Ancuța Bodnar, fetele din dublu vâsle, sunt cotate cu prima șansă la aur Vineri dimineață, devreme, la ora 4:50 acasă, primul echipaj de canotaj

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat pentru vineri, 23 iulie, o ședință de îndată a consiliului local (CL) pentru a discuta rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu Compania Romprest

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, "recunoştinţă" şi "respect" militarilor români care au participat pe parcursul a 19 ani la acţiunile desfăşurate în teatrul de operaţii din

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că un autoturism şi un autotren au fost implicate joi într-o coliziune frontală pe DNCB (Centura Bucureşti), la kilometrul 4, în

CS Universitatea Craiova a fost învinsă de albanezii de la Laci, scor 0-1, în prima manșă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Totul despre Laci - CS Universitatea Craiova Laci este o formația albaneză lipsită de glorie,

O perioadă de timp mai lungă între prima doză și a cea de rapel, în cazul vaccinului produs de Pfizer/BioNTech, face ca sistemul imunitar să producă mai mulți anticorpi împotriva infecțiilor, au descoperit cercetătorii de la Universitatea

CFR l-a prezentat oficial pe internaționalul român, cel mai tare nume adus în Liga 1 în această perioadă de transferări. Clujul oferise un milion de euro ca să-l cumpere astă-iarnă, acum l-a obținut gratuit. Într-o perioadă în care

Australia a evitat, vineri, ca UNESCO să înscrie Marea Barieră de Corali în lista siturilor din Patrimoniul Mondial în pericol, în ciuda îngrijorărilor comunităţii ştiinţifice referitor la degradarea acestui ecosistem unic, anunţă