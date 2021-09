Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS 06.09.2021

06.09.2021 Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS După anunțul demisiilor miniștrilor USR PLUS din cabinetul Cîțu, apar primele informații cu privire la persoanele care ar putea asigura interimatul în următoarea perioadă. Potrivit unor surse politice citate de Digi 24, premierul Florin Cîțu



Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS

După anunțul demisiilor miniștrilor USR PLUS din cabinetul Cîțu, apar primele informații cu privire la persoanele care ar putea asigura interimatul în următoarea perioadă. Potrivit unor surse politice citate de Digi 24, premierul Florin Cîțu va fi cel care va prelua interimar portofoliul de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, condus până acum de Cristian […]

Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Pandemia de coronavirus și-a spus cuvântul în ceea ce-l privește pe Smiley. Artistul a pus câteva kilograme în plus de când are la dispoziție mai mult timp liber. Stare de urgență, izolare la domiciliu, lipsa […] The post Pandemia, bat-o

Evil Geniuses a prins un complex în fața brazilienilor. Iar FURIA a devenit cea mai bună echipă de CS:GO din America. Toată lumea aștepta duelul dintre cele două rivale în cadrul competiției IEM de la New York. Până de curând, americanii îi

Alexandra Dinu este noul jurat de la emisiunea Românii au Talent, de pe Pro TV. Postul din Pache Protopopescu avea s-o coopteze în juriu după ce exigentul Mihai Petre va pleca. Alexandra avea să facă […] The post Momentul când Alexandra Dinu

Directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, dirijorul Vasile Cazan, a murit la vârsta de 68 de ani, el fiind internat de mai multe zile la terapie intensivă în urma infectării cu noul coronavirus . Anunțul a fost făcut la Digi 24 de Iuliu

Este doliu în presa din România! Gheorghe Ciul, directorul editorial al ziarului ”Unirea” din Alba Iulia, a murit. A fost unul dintre cei mai apreciați, dar și longevivi directori de instituție media din județul Alba. […] The post Doliu

Mai mulți hoți au fost surprinși de o dronă în timp ce se aflau la furat, pe drumul express Craiova – Pitești. Imaginile sunt de pe Tronsonul 2, Lot 1, în zona localităţii Bârza. În […] The post Hoţi surprinşi cu drona pe drumul

La primele ore ale dimineții de luni s-au produs mai multe cutremure, cu o magnitudine de până la 5,2 grade pe scara Richter, în insula Creta din Grecia. Nu au fost raportate pagube, relatează Agerpres. Institutul de Geodinamică din Atena

Într-o declaraţie pentru „Adevărul“, fostul premier Viorica Dăncilă susţine că Liviu Dragnea, chiar şi din puşcărie, încearcă să blocheze candidatura sa pe listele PSD Teleorman la parlamentare. În schimb, Liviu Dragnea i-ar oferi un

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restricţii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alertă – risc mediu, risc ridicat şi risc foarte ridicat, informează Sky News, citată de Mediafax. În

Compania americană Pfizer a primit aprobarea pentru a demara testarea vaccinului său împotriva noului coronavirus pe copii de până la 12 ani, scrie Business Insider. Pfizer a anunțat luni, 12 octombrie, pe site-ul său, că are aprobarea

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Viviana Sposub și George Burcea formează unul dintre cele mai noi cupluri. Chiar dacă nu au recunoscut, cu subiect și predicat faptul că sunt împreună, cei […] The post George Burcea vrea să o

Jurnalul vă propune mâine o carte profundă, în care își vor regăsi nelinștile toți părinții. O carte-spovedanie a unui tată care încearcă să afle cine sunt cei doi fii ai săi. L-am provocat pe scriitorul

Un bărbat din judeţul Gorj susţine că a absolvit un an de liceu, la seral, fără să vină la şcoală măcar un minut. Conducerea Liceului Tehnologic din Turburea a confirmat că este elev în clasa a

Cristian Barin ocupă prima poziție pe cuvântul cheie „Photoshop” pe cea mai mare platformă de cursuri online din lume. Udemy, companie evaluată la 2 miliarde de dolari, are peste 35 de milioane de

Dirijorul Horia Andreescu va concerta în 15 octombrie la pupitrul Filarmonicii de Stat din Piteşti, inaugurând o serie de concerte prin care se asociază ideii de a oferi orchestrelor din oraşele mai mici

Premierul francez Jean Castex a anunţat că cetăţenii celor nouă mari oraşe din Franţa care intră în carantină nocturnă începând de vineri de la miezul nopţii vor putea să îşi părăsească locuinţele doar pentru muncă sau călătorii

Favoritele n-au avut probleme până acum în Germania. Au trecut două runde și încă nu au apărut surprize mari. Team Secret, OG, Liquid și Alliance au dominat până acum. OG nu a avut mari probleme cu Vikin.gg, deși a durat ceva

Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Mihai Bordeianu, a semnat o înţelegere pentru următorii doi ani cu Al Qadisiya, club nou promovat în prima ligă din Arabia

După ce ministrul Sănătății a anunțat că persoanele cu forme ușoare de coronavirus se vor trata acasă, ieri, când în România s-a depășit pragul de 4.000 de îmbolnăviri pe zi, oamenii au dat fuga

SCM Rm. Vâlcea venea după trei înfrângeri în Liga Campionilor, dar Craiova nu i-a putut pune piedică. Este a cincea victorie consecutivă în derby pentru echipa lui Pera Prima etapă a Ligii Naționale feminine s-a încheiat aseară, la Ploiești,