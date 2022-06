Ce note a luat la BAC Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu 28.06.2022

28.06.2022 Ce note a luat la BAC Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu Eliza Iliescu (17 ani) a terminat liceul ca șefă de promoție, iar după ce notele la examenul de balaureat s-au afișat, se poate spune că fiica ”celei mai bătrâne mame din România” este un elev […] The post Ce note a luat la BAC Eliza



Ce note a luat la BAC Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu

Eliza Iliescu (17 ani) a terminat liceul ca șefă de promoție, iar după ce notele la examenul de balaureat s-au afișat, se poate spune că fiica ”celei mai bătrâne mame din România” este un elev […] The post Ce note a luat la BAC Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu appeared first on Cancan.

Ce note a luat la BAC Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Farul Constanţa, în etapa a V-a a Ligii

România a trimis nu mai puţin de 108 pompieri în Grecia pentru a lupta cu flăcările care mistuie insulele elene. Printre aceștia se numără şi Andor Bidiga, cel mai tânăr pompieri care participă la misiunea din

Social democratii îi cer explicații lui Klaus Iohannis în scandalul privind condamnarea lui Florin Cîțu în SUA "PSD solicită preşedintelui Klaus Iohannis să confirme sau să infirme dacă a

O navă înregistrată în Panama a eșuat, miercuri, într-un port din nordul Japoniei, provocând o scurgere de petrol. Niciunul dintre cei 21 de membri ai echipajului nu a fost rănit, potrivit

Turiştii pot face turul cramelor, degusta vinuri şi se pot plimba prin vie pentru circa 400 lei, fiind costul pentru un weekend la cramă, însă preţul creşte în funcţie de tipurile de vinuri degustate şi de numărul acestora, cât şi de camera

Gina Pistol este una dintre cele mai carismatice prezentatoare TV de pe micile ecrane, însă puțini sunt cei care știu faptul că aceasta a trăit o adevărată dramă. Cu mulți ani în urmă, Gina Pistol […] The post Prin ce dramă a trecut

Manchester United a pornit cu dreptul în noul sezon din Premier League, formația lui Ole Gunnar Solskjaer impunându-se cu 5-1 în fața lui Leeds United. Meciul a fost prefațat de incidentele dintre fanii celor două echipe Au fost momente

Rata de angajare a proaspăt absolvenţilor, care măsoară ponderea din total a absolvenţilor de studii medii şi superioare care s-au angajat în primii trei ani de la absolvire, a ajuns la 76,7% în 2020, în uşoară creştere faţă de anul 2019,

O filmare postată pe reţeaua Tik Tok arată ce a păţit şoferul unei maşini puternice, marca Audi, care a vrut să depăşească o coloană întreagă de maşini trecând pe

Vremurile ”rele” au apus pentru Fulgy! După ce fiul Clejanilor a ieșit din arestul la domiciliu, acesta și-a reluat activitățile pe care le făcea înainte: nu doar că se ocupă de muzică și de producția […] The post Cum se distrează

Termoenergetica are nevoie de investiții și de fonduri bugetare pentru acoperirea subvenției către populație dar și pentru plata datoriilor către furnizori, însă lucrurile sunt blocate din motive

Coşul de medicamente cumpărate de români în ultimul an, în perioada iulie 2020 – iunie 2021, a inclus produse care s-au adresat afecţiunilor sistemelor digestiv şi nervos, arată datele companiei de cercetare de piaţă

Tottenham a învins-o pe Manchester City, scor 1-0, în primul meci tare al noului sezon din Premier League. Programul complet al primei runde din Premier League Singurul gol al întâlnirii a fost reușit de Heung-Min Son, în minutul 55. Cum altfel

Industria a însemnat anul trecut, în ciuda căderii globale, 20% din PIB-ul României şi este ramura de care economia este profund dependentă, pe partea de formare a

Temperaturile din Spania au ajuns la 47,4 grade Celsius la Montoro, în provincia Cordoba, din sudul țării, transmite Agenţia de Meteorologie de stat (AEMET), citată de AFP. "Este vorba de cea mai

Juniorii Rapidului au cântat la intrarea în stadion înaintea derby-ului cu

În ultimii patru ani, companiile româneşti au făcut cel puţin 15 tranzacţii peste hotare, cumpă­rând firme din Mexic, Germania, Belgia sau Republica Moldova, pentru care au plătit cumulat peste 600 de milioane de euro, conform estimărilor ZF

Loredana Chivu a fost acuzată de-a lungul timpului că are multe operaţii estetice. Internauţii i-au spus blondinei că nu are curaj să se afişeze nemachiată din cauza faptului că intervenţiile au transformat-o total. Pentru a […] The post

Furnizorul de amenajări interioare şi mobilier la comandă Theta Furniture & More anunţă începerea lucrărilor de construcţii pentru o nouă fabrică de producţie, de 5.000 mp, lângă Bucureşti, unde compania va produce mobilier personalizat

Astazi, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor ţării, local caniculară la amiază în jumătatea de sud-vest, unde disconfortul termic se va acccentua. Temperaturile se mențin caniculare în mai multe regiuni ale țării, iar indicele