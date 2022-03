Ce mesaj i-au lăsat 12 ucraineni unui român care i-a adăpostit la el acasă. L-au scris pe o bancnotă 03.03.2022

03.03.2022 Ce mesaj i-au lăsat 12 ucraineni unui român care i-a adăpostit la el acasă. L-au scris pe o bancnotă Un român a adăpostit în casa lui 12 ucraineni, fugiți din țara lor din cauza războiului. La final, refugiații i-au lăsat o bancnotă, pe care era scris un mesaj special. Conaționalul nostru a aflat ce […] The post Ce mesaj i-au lăsat 12



Ce mesaj i-au lăsat 12 ucraineni unui român care i-a adăpostit la el acasă. L-au scris pe o bancnotă

Un român a adăpostit în casa lui 12 ucraineni, fugiți din țara lor din cauza războiului. La final, refugiații i-au lăsat o bancnotă, pe care era scris un mesaj special. Conaționalul nostru a aflat ce […] The post Ce mesaj i-au lăsat 12 ucraineni unui român care i-a adăpostit la el acasă. L-au scris pe o bancnotă appeared first on Cancan.

Ce mesaj i-au lăsat 12 ucraineni unui român care i-a adăpostit la el acasă. L-au scris pe o bancnotă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

DEZBATEREA ZILEI, 19 aprilie » O poate salva Dusan Uhrin pe Dinamo de la

Producătorul de cabluri cu fibră optică Romcab Târgu-Mureş (simbol bursier MCAB), aflat în procedura insolvenţei, cu dreptul de administrare păstrat, a anunţat marţi la BVB că Valtecia Development, companie din Târgu-Mureş care are ca obiect

Combinatul Azomureş, deţinut gi­gan­tul elveţian Ameropa, are în derulare o in­ves­tiţie de 1,62 mil. euro în creşterea efi­cien­ţei energetice a motoarelor electrice de pe platforma din Târgu-Mureş, potrivit cal­cu­lelor ZF pe baza

Un număr record de medici şi-au anunţat intenţia de a lucra peste graniţe în primul trimestru al acestui an, a anunţat Consiliul suprem al medicilor (NRL) din Polonia, notează The First

Lucrările „Self-Portrait in 1945” şi „The Trip”, realizate de artistul român Adrian Ghenie, 43 de ani, au fost adjudecate luni, 19 aprilie, la Sotheby’s Hong Kong, pentru suma totală de 6,2 de milioane de euro, potrivit

Anca Alexandescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, critică dur declarațiile șocante ale lui Vasile Dîncu, președinte al Consiliului Național al PSD. Acesta a spus că Liviu Dragnea are dreptul să

Premierul Olandei, Mark Rutte, a anunţat, marţi seară, relaxarea restricţiilor antiepidemice începând cu data de 28 aprilie, informează Agenţia France-Presse şi cotidianul Le Figaro. Interdicţiile

Cele 6 cluburi din Anglia care agreaseră să facă parte din Super Liga Europei au anunțat marți, rând pe rând, că se vor retrage din proiect. Motivul oficial ar fi nemulțumirea suporterilor, dar presa din Spania susține că acestora le-ar fi

Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul ore 13 numărul deceselor înregistrate pe teritoriul României, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor de […] The post

Gheorghe Puşcaşu a investit circa 1 mil. euro în restaurarea unei clă­diri vechi din Sâmbăta de Jos, co­mu­­nă în judeţul Braşov, pe care a transformat-o într-o unitate de cazare sub numele de Hanul Brâncovenesc, fiind cea mai mare

Simona Halep va reveni pe teren, joi, în optimile primului turneu de pe zgură la care s-a înscris, în acest sezon. Constănţeanca de 29 de ani a evoluat ultima dată, la Miami Open, la data de 26

Netcity Telecom, compania care administrează Netcity - reţeaua subterană de fibră optică din Bucureşti - şi care este parte a grupului local E-INFRA, susţine că operatorii de comunicaţii au întârzieri semni­ficative în migrarea de la

Jobful, start-up-ul local fondat în urmă cu trei ani care a dezvoltat o platformă de recrutare online bazată pe gamification, se află în prezent în discuţii pentru atragerea unei finanţări cuprinse între 1,2 şi 2 milioane euro, sumă pe care

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate în România 2.989 de cazuri noi de Covid şi 150 de decese la pacienţi confirmaţi cu noul

Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția, că noua formă a Planului Național de Redresare și Reziliență nu a primit acceptul Comisiei Europene. „Din păcate, avem un plan politizat cu

Există turnee de poker normale, turnee turbo, turnee hyperturbo. Și mai există Blast, turnee contra-timp, cu premii-surpriză, create să te umple de adrenalină. Până pe 6 iunie, jucătorii români sunt invitați la o nouă promoție […] The

Situație DRAMATICĂ în India, acolo unde au fost raportate peste 2.000 de decese cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2 şi 295.000 de noi infectări în ultimele 24 de ore. Acesta este uunul dintre cele mai grave bilanţuri zilnice din lume de la

În ultimii 30 de ani, nu s-a ob­servat o preocupare prea mare pentru calitatea ser­vi­ciilor publice în România, astfel că, după spusele Elenei Călin, CEO al Uplifting Service România, probabil că nici nu există în cultura

CFR Cluj luptă pentru primul loc în Liga 1, dar antrenorul Edward Iordănescu pregătește deja sezonul viitor. Antrenorul clujenilor este în căutarea unui vârf care să creeze pericol în careul advers, iar presa din Austria susține că Fabian

Compania americană Uber, care le oferă utilizatorilor de smartphone o metodă alternativă de transport prin intermediul unei aplicaţii mobile, şi-a lansat ieri operaţiunile în Ploieşti, acesta fiind al zecelea oraş din România în care