Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, după ce a luat trofeul de la Românii au Talent 01.06.2019

01.06.2019 Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, după ce a luat trofeul de la Românii au Talent Ana Maria Pantaze a transmis public un mesaj în această după-amiază, făcând referire la trofeul câștigat la “Românii au Talent”, sezonul #9suprem. Apropiații și fanii artistei au reacționat imediat și i-au lăsat nenumărate comentarii



Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, după ce a luat trofeul de la Românii au Talent

Ana Maria Pantaze a transmis public un mesaj în această după-amiază, făcând referire la trofeul câștigat la “Românii au Talent”, sezonul #9suprem. Apropiații și fanii artistei au reacționat imediat și i-au lăsat nenumărate comentarii la postare. Citește și: Ana Maria Pantaze, cu inima frântă după ce a câștigat Românii au Talent. A vorbit cu ochii […] The post Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, după ce a luat trofeul de la Românii au Talent appeared first on Cancan.ro.

Ce mesaj a transmis Ana Maria Pantaze azi, după ce a luat trofeul de la Românii au Talent

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Frumuseţea Dobrogei este reliefată într-un loc surprinzător, unde înălţimea uscatului îţi oferă priveliştea celei mai mari întinderi de ape lacustre din România. Cunoscătorii spun că acesta este cel mai spectaculos loc de pe litoralul

Statisticile arată că peste un sfert din populaţia cu vârsta peste 30 de ani suferă de diverse afecţiuni biliare, mai mult sau mai puţin grave. Regimul alimentar este deosebit de important pentru prevenirea şi ameliorarea lor, iar remediile

Da, dar nu doar să vorbim, ci să îl şi privim, fiindcă această aventură artistică şi cognitivă ne este propusă de o operă cinematografică. Una curajoasă: Touch Me Not, pelicula care a câştigat în 2018, Ursul de Aur şi Premiul pentru cel

După vremea capricioasă din weekend, cu vânt puternic, temperaturi scăzute şi izolat precipitaţii, de luni apare soarele. Vremea se va îndrepta şi va deveni frumoasă în majoritatea

Avionul Boeing 737 MAX 8 care efectua zborul 302 al Ethiopian Airlines, prăbuşit în urmă cu o săptămână, avea o viteză neobişnuit de mare imediat după decolare, cu puţin timp înainte ca echipajul să raporteze probleme şi să ceară

Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu organizează cursuri de limba engleză pentru seniori. Lecţii sunt oferite

Un bărbat care transporta lemne de foc, fără a deţine documente pentru toată cantitatea de marfă, a fost sancţionat cu 3.000 de lei, în trafic, în timpul unui control de

Micutzu a revenit pe scena show-ului „iUmor“ în calitate de invitat special şi a prezentat un număr în care i-a ironizat pe cei mai importanţi politicieni, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă şi şeful PSD Liviu

Textele publicate pe blogul „adevarul.ro“ (2014-2016) le-am adunat într-un volum sub titlul „Adevărul adeverit şi Infernul opiniilor“. Lucrând la traducerea unei cărţi din franceză în română, am constatat că termenul „infern“ poate

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” previziunile runelor pentru săptămâna 18-24 martie. HOROSCOP BERBEC Are o săptămână în care trebuie

Barcelona este în căutarea unui atacant pentru sezonul viitor, iar presa din Spania anunță că francezul Antoine Griezmann, 27 de ani, este pe listă. Barcelona caută un atacant care să concureze cu Luis Suarez, 32 de ani, iar Mundo Deportivo,

Citeste articolul pe unica.ro! Post-ul Cum arata cea mai frumoasa rochie de mireasă din istorie apare prima dată în

Roxana Vancea, fosta asistentă de la "Neatza cu Razvan si Dani", a părăsit televiziunea şi s-a dedicat fitness-ului. Tânăra a obţinut chiar şi o diplomă de instructor de fitness. Galeria Foto. Citește mai

Un microbuz în care se aflau șoferul și trei pasageri s-a răsturnat, duminică dimineață, în comuna Valea Mare, după ce a fost lovit de un autoturism care nu i-a acordat prioritate de trecere. Citește mai

Informații de ultim moment privind starea de sănătate a liderului PSD, Liviu Dragnea, care se află, în aceste momente, internat în spital. El are probleme la coloana vertebrală, la propriu. Potrivit lui Codrin Ștefănescu,

Poliţiştii Brigăzii Rutiere din capitală au organizat, vineri şi sâmbătă, o acţiune de verificare a transportului public în regim taxim şi în regim de închiriere cu şofer prin intermediul aplicaţiilor

Hannah Donaghue, o femeie de 29 de ani din Marea Britanie, are o poveste de viaţă mai puţin obişnuită. Citește mai

Deși România se confruntă încă cu un deficit bugetar major, guvernul PSD ar fi transferat sute de milioane de euro din fondul de pensii către o afacere

O statuie ecvestră care îl va înfăţişa pe Ioan de Hunedoara în postură de războinic, pe cal, va fi ridicată în centrul civic al Hunedoarei. Primăria pune la bătaie o sumă impresionantă pentru realizarea

Paris Jackson, fiica în vârstă de 20 ani a lui Michael Jackson, a reacţionat dur după ce presa străină a anunţat că a fost transportată de urgenţă la spital după ce a încercat să se sinucidă din cauza documentarului în care tatăl său