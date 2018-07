Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, după ce a dezvăluit cu cine a rămas însărcinată 25.07.2018

25.07.2018 Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, după ce a dezvăluit cu cine a rămas însărcinată Astăzi, la câteva ore după ce s-a aflat cine e tatăl fiicei lui Feli, artista a avut parte de o surpriză din partea mamei sale. Emoționată, Feli a împărtășit fanilor ceea ce i s-a întâmplat. Poza a fost însoțită de un mesaj scris cu



Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, după ce a dezvăluit cu cine a rămas însărcinată

Astăzi, la câteva ore după ce s-a aflat cine e tatăl fiicei lui Feli, artista a avut parte de o surpriză din partea mamei sale. Emoționată, Feli a împărtășit fanilor ceea ce i s-a întâmplat. Poza a fost însoțită de un mesaj scris cu ajutorul unor cuvinte simple, dar cu greutate. Citește și: Feli a […] The post Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, după ce a dezvăluit cu cine a rămas însărcinată appeared first on Cancan.ro.

Ce mesaj a primit azi Feli Donose de la mama ei, după ce a dezvăluit cu cine a rămas însărcinată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

SUBIECTE BAC MATEMATICĂ. Elevii de clasa a XII-a au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului - E)c), iar ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării -

SUBIECTE BAC Geografie. Elevii de clasa a XII-a au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului - E)c), iar ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării

SUBIECTE BAC ISTORIE. Absolvenţii de liceu susţin miercuri - cu proba obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba la alegere a profilului şi specializării. Afişarea primelor rezultate, care se va face

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut miercuri la 3,15%, de la 3,14% cât înregistrase marţi, nivel care nu a mai fost atins după data de 5 mai 2014, reiese

Dinamo va avea trei rânduri de echipament, precum formațiile de cupele europene, iar designul tricourilor aduce aminte de perioada glorioasă din anii '80. Pe ele vor apărea în premieră steagul României și un motto mobilizator al

Argentina s-a calificat cu emoții în optimile Campionatului Mondial, după 2-1 cu Nigeria. Victoria sud-americanilor a creat isterie în rândul fanilor, iar cea mai ferictă pentru victoria Argentinei a fost modelul Cloe Greco.

Roza Hutor. Două ore de neuitat la 2.320 de metri, pe creasta Aibga, din Munții Caucaz. Sus, doi frați gemeni din Sankt Petersburg au repetat săritura spectaculoasă a spadasinelor noastre campioane olimpice la Rio 2016. Theodor Jumătate,

Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, joacă azi cu Jelena Ostapenko, în optimile turneului de la Eastbourne. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT de la ora 13:00 Mihaela Buzărnescu - Jelena

Trei autovehicule s-au ciocnit miercuri pe centura oraşului Alexandria, judeţul Teleorman, iar primele informaţii indică 13 victime. Autorităţile din Teleorman au activat planul de intervenţie de urgenţă după ce miercuri pe centura oraşului

Un pepene roşu rece este ideal pentru hidratare pe timpul verii! Pepenele se numără printre cele mai benefice fructe pe care le poţi consuma în acest anotimp călduros: îţi oferă necesarul de vitamine, este foarte răcoritor şi

Genică Boerică scapă de aproape 12 ani de închisoare, a notat "Gazeta de Sud". Citește mai

Consultantul politic Cozmin Guşă, a vorbit, în exclusivitate la Realitea TV, despre "cronica unui eşec anunţat", aşa cum a numit moţiunea de cenzură care se dezbate miercuri în Parlament. Citește mai

Celebrul robot Samantha poate refuza o partidă de amor dacă nu este într-o starea de spirit bună. Creatorul, designerul Dr. Sergi Santos, a făcut o actualizare majoră în aşa fel încât Samantha poate refuza partenerul dacă se află într-o

Subiectele de la Istorie, din cadrul examenului de Bacalaureat, vor fi rezolvate la Adevărul Live, începând cu ora 15.00, alături de Iuliana Căplescu, profesoară de Istorie la Colegiul Naţional „Matei Basarab“ din

Vladimir Putin îl primeşte miercuri, la Kremlin, pe consilierul pe probleme de securitate naţională al lui Donald Trump John Bolton, aflat într-o vizită la Moscova în vederea pregătirii unei posibile întâlniri între cei doi preşedinţi, a

Garmin a lansat Fenix 5 Plus pe piaţa din România. Aceasta este cea mai recentă generaţie de ceasuri multisport cu GPS şi aduce o serie de caracteristici noi, cum ar fi hărţi topografice rutabile, spaţiu de stocare pentru muzică, Garmin Pay,

Canalizările din municipiul Focşani, dar şi din judeţ, nu au făcut faţă ploii torenţiale care a căzut aproape neîncetat până la ora

Dragoş Pătraru a declarat pentru „Adevărul“ că decizia conducerii TVR de a scoate din grilă emisiunea „Starea Naţiei“ nu face decât să confirme toate dezvăluirile pe care le-a făcut în ultimele luni cu privire la neregulile din

Un bărbat din Olt este în arest din 25 iunie 2018, fiind învinuit că a întreţinut relaţii sexuale cu o femeie în vârstă de 60 ani, care este chiar mama soţiei

Comitetul de Rezistenţă Naţională al mişcării populare deschisă pentru „toţi doritorii de a opune rezistenţă dictaturii”, organizează pe 1 iulie, duminică, un protest de amploare, în Piaţa Marii Adunări