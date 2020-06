Ce mesaj a postat Ozana Barabancea pe Facebook înainte să afle că s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus 18.06.2020

18.06.2020 Ce mesaj a postat Ozana Barabancea pe Facebook înainte să afle că s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus Ozana Barabancea a postat un mesaj emoționant pe contul său de Facebook cu câteva ore înainte să se afle că se numără printre persoanele care s-au îmbolnăvit recent cu noul coronavirus. În România, numărul celor infectați cu maladia



Ce mesaj a postat Ozana Barabancea pe Facebook înainte să afle că s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus

Ozana Barabancea a postat un mesaj emoționant pe contul său de Facebook cu câteva ore înainte să se afle că se numără printre persoanele care s-au îmbolnăvit recent cu noul coronavirus. În România, numărul celor infectați cu maladia mortală din China a ajuns astăzi la 23.080. Descoperă și: Panică în rândul vedetelor care au filmat […] The post Ce mesaj a postat Ozana Barabancea pe Facebook înainte să afle că s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.

Ce mesaj a postat Ozana Barabancea pe Facebook înainte să afle că s-a îmbolnăvit cu noul coronavirus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Frumoasa ispită de la emisiunea „Insula Iubirii”, Bianca Pop a hotărât că este momentul potrivit pentru ea de a-şi face o a treia operaţie estetică. Aşadar, protezele mamare de 485 de grame au fost înlocuite cu altele de 600 de grame. Bianca

Rafael Nadal (2 ATP) a trecut Roger Federer (3), scor 6-3, 6-4, 6-2, și s-a calificat în finala de la Roland Garros. Adversarul din finală va fi câștigătorul dintre Novak Djokovic (1 ATP) și Dominic Thiem (4 ATP). Meciul a fost

Peste 50% din oxigenul pe care îl respirăm este asigurat de oceane. În acelaşi timp, oceanele absorb aproximativ 93% din căldura provocată de schimbările climatice, anul 2018 fiind considerat cel mai calduros an pentru zona oceanică, de la

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost transportat la Spitalul Elias din Capitală, vineri după amiază, după ce i s-a făcut rău. UPDATE 1 iunie, ora 12.30 ”Starea de sănătate a domnului Ion Iliescu evoluează favorabil. Investigaţiile şi

Ultima zi a campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalităţii a fost dedicată, în judeţul Ialomiţa, siguranţei rutiere.Astfel, poliţiştii de la rutieră au fost prezenţi în unităţile de învăţământ din judeţ, unde au derulat activităţi

Bucureştenii vor avea ocazia să vadă pe străzile Capitalei, săptămâna viitoare, un autobuz ce utilizează o tehnologie bazată pe celule de combustibil alimentate cu hidrogen, dar şi pe baterii, a

Presa internațională a publicat primele imagini de la locul tragediei în care Jose Antonio Reyes și-a pierdut viața. Fotbalistul a murit, sâmbătă, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe autostradă, în localitatea Utrera, în

Accident feroviar, sâmbătă dimineață, la Căiuți, judeţul Bacău, unde un tren de persoane a deraiat după ce a lovit în plin bena unui camion. Citește mai

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, anunţă că social-democraţii vor susţine pactul politic propus de preşedinte doar în cazul în care "va fi construit în avantajul

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a decis eliberarea din funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru Armamente a lui Andrei Ignat, propunere care a primit avizul premierului Viorica Dăncilă, informează sâmbătă MApN,

Dorinel Munteanu a avut un discurs dur după remiza din Norvegia, scor 2-2. Cel mai selecţionat jucător din istoria României spune că se produc prea multe schimbări de la meci la meci, astfel că nu există continuitate şi naţionala nu poate

Premierul Viorica Dăncilă îl va demite pe Remus Borza, pe care l-a numit în urmă cu numai o săptămână consilier economic, din cauza declaraţiilor sale privind concedieri de bugetari, reducerea numărului de ministere şi o nouă ordonanţă

Curtea Constituţională a anunţat că „declară neconstituţional decretul preşedintelui Republicii Moldova din 8 iunie 2019 privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru al Republicii

Duminică, în jurul orei 10:00 s-a produs un accident de muncă în cadrul companiei Wise - o binecunoscută firmă de producţie de pavaje şi ţigle dintr-o localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, Căzăneşti, cu lanţuri de

Patru persoane au ajuns în ultimele zile în atenţia medicilor de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi cu valori foarte ridicate ale potasiului în organism, după ce au consumat

Juan Mata (31 de ani, mijlocaș ofensiv) este dorit pe Camp Nou de conducătorii Barcelonei, informează jurnaliștii de la ESPN. Contractul spaniolului expiră pe 30 iunie, astfel că Barcelona speră să-l transfere pe Mata din postura de jucător

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis atenţionări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Hunedoara, Arad şi Timiş, valabile până luni dimineaţa. Citește mai

Ministrul ungar de finanţe Mihaly Varga a făcut o remarcă inteligenţă/ciudată/cinică referitoare la relaţia dintre cursul de schimb euro/forint şi petrecerea de către unguri a concediilor în străinătate. Ideea este că aceştia nu trebuie

Judecătorii Instanţei supreme au admis, luni, o cerere a apărătorilor lui Radu Mazăre, care spun că acesta nu ar mai putea fi judecat sau cercetat şi în alte cauze decât cea pentru care a fost extrădat,

Cine nu are cearcăne, riduri fine sau pungi sub ochi? Fie că le-am moștenit, fie că avem diverse probleme de sănătate, sau de oboseală. Chiar și copii au cearcăne. Uneori, sunt greu de camuflat chiar și prin machiaj. Dacă vrei să ai o privire