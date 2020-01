Ce mesaj a postat Kobe Bryant pe Twitter înainte să moară 27.01.2020

Legendarul baschetbalist Kobe Bryant a postat un mesaj emoționant pe contul său oficial de Twitter cu doar câteva ore înainte să moară. Fostul sportiv se afla în călătoria cu elicopterul morții împreună cu fiica lui Gianna, dar și alte șapte persoane, printre care se numără: John Altobelli, antrenor de baschet la Orange Coast College (OCC),

