Ce mesaj a găsit în parbriz o şoferiţă care a blocat o maşină în parcare 11.12.2020

11.12.2020 Ce mesaj a găsit în parbriz o şoferiţă care a blocat o maşină în parcare O şoferiţă din Tulcea a găsit în parbrizul maşinii un mesaj scris de alt șofer, care a fost furios pentru că femeia i-a blocat autoturismul. Șoferii se confruntă zilnic cu o situație frustrantă. Găsirea unui […] The post Ce mesaj a



Ce mesaj a găsit în parbriz o şoferiţă care a blocat o maşină în parcare

O şoferiţă din Tulcea a găsit în parbrizul maşinii un mesaj scris de alt șofer, care a fost furios pentru că femeia i-a blocat autoturismul. Șoferii se confruntă zilnic cu o situație frustrantă. Găsirea unui […] The post Ce mesaj a găsit în parbriz o şoferiţă care a blocat o maşină în parcare appeared first on Cancan.ro.

Ce mesaj a găsit în parbriz o şoferiţă care a blocat o maşină în parcare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

„Uite lockere ca afară!“, a fost prima reacţie a clienţilor când au văzut seifuri automate pentru depozitarea bagajelor în Centrul Vechi al Capitalei şi în Gara de

Cei opt copii ai familiei Găman, pe care Armata Română a vrut să-i evacueze, acum o săptămână, din cazarma dezafectată unde locuiesc de șase luni, își doresc de Crăciun, ca mulți alți copii, haine și dulciuri. Cel mai important pentru ei,

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a publicat pe Facebook o nouă fotografie cu partenerul şi fetiţa sa, alături de urarea ”Crăciun fericit împreună cu cei pe care îi iubiţi!”. Mesajele primite de fostul ministru al Dezvoltării,

Adeplast, producătorul român de materiale de construcţii, cu 11 fabrici în portofoliu, va fi preluat de grupul elveţian Sika după ce „acţionarii Adeplast SA au decis să vândă societatea către grupul

La 29 decembrie 2013, o ştire despre un accident de schi suferit de Michael Schumacher a făcut înconjurul lumii. Cu siguranţă însă, în acele momente, nimeni n-a bănuit că acest accident va duce la dispariţia neamţului din viaţa

Mugur Isărescu, BNR: Încercăm să găsim cele mai bune formule de a controla

Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) se relaxează preț de câteva zile acasă, în scurt timp urmând să reia pregătirile pentru startul sezonului 2020. Campioana de la Wimbledon 2019 a publicat de Crăciun prima fotografie în social media

Parlamentarii din Camera Comunelor, Camera inferioară a parlamentului britanic, vor vota astăzi acordul de Brexit, înțelegere negociată de guvern pentru retragerea Marea Britanii din cadrul blocului comunitar european la sfârșitul lunii

Anul „20-20” bate la uşă. Cel mai probabil, fiecare dintre noi ne facem planurile pentru un nou an, un an amintit de mult prea multe ori în planificările făcute de majoritate instituţiilor. Unele previziuni s-au adeverit, altele au primit

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a ajuns la un acord cu echipa italiană de fotbal AC Milan şi va reveni la rossoneri pentru o perioadă de şase luni, a anunţat presa italiană. Potrivit cotidianului

Surpriză totală de Crăciun pentru un bărbat de 63 de ani care și-a uitat un rucsac plin de cadouri și cu 16.000 de euro sub un copac. Rucsacul a fost descoperit abandonat în centrul orașului Krefeld (Germania) de un trecător în vârstă de 51

Ramon Rodriguez Verdejo (51 de ani), cunoscut sub denumirea de Monchi, directorul sportiv al lui FC Sevilla, a prefațat „dubla” din „16”-imile Europa League împotriva lui CFR Cluj. Prima manșă va avea loc la Cluj, pe 20 februarie, în timp ce

O cursă Blue Air a plecat cu aproape două ore întârziere de pe Aeroportul Otopeni, din cauza unei defecțiuni în cabina piloților. Cursa spre Helsinki a decolat vineri la ora locală 10:44 cu o întârziere de 1 oră şi 44 minute. După

Acționarul postului Realitatea Plus, Cozmin Gușă, și realizatorul emisiunii ,,Realitatea Românească”, Octavian Hoandră, au primit trofeul "Omul de Fier ".Cozmin Gușă și Octavian Hoandră au fost recompensați pentru emisiunile realizate în

Familia regretatului artist George Michael a fost lovită de o tragedie fără margini. Sora cea mică a cântărețului a murit la vârsta de 59 de ani. Familia sa a făcut un apel la scurt timp după ce s-a aflat trista veste. Între decesul Melaniei

Simona Halep (28 de ani) a fost desemnată cea mai bună jucătoare la Gala Tenisului Românesc 2019. Simona, cea mai bună sportivă din 2019 în Ancheta Gazetei Sporturilor, a mai obținut o distincție din partea Federației Române de

Reprezentantul politic al Tiraspolului în reglementarea transnistreană, Vitali Ignatiev, susţine că pe parcursul acestui an, negocierile între părţi au ajuns practic în impas, ca urmare a acţiunilor Chişinăului. Potrivit lui, „Moldova nu

Serviciul Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei a început o anchetă în cazul femeii care a fost arsă în sala de operații de la Spitalul Floreasca. Până în prezent, nu a fost depusă nicio plângere, transmite Poliția Capitalei.

Lenovo ThinkBook 13s e un laptop elegant de mici dimensiuni cu performanţe notabile destinat în special mediului de afaceri, dar care poate fi lesne folosit în orice alt context. L-am văzut prima dată în septembrie alături de fratele de 14 inci la

Un koala le-a ieşit în cale unor ciclişti pe un drum din sudul Australiei şi s-a căţărat pe bicicleta unuia dintre ei pentru a-i cere apă. Imaginile înduioşătoare cu animalul însetat au ajuns