Ce maraton! Irina Begu, OUT de la Australian Open, după ce a fost la un game de victorie! România nu mai are nicio reprezentantă pe tablou 19.01.2023

19.01.2023 Ce maraton! Irina Begu, OUT de la Australian Open, după ce a fost la un game de victorie! România nu mai are nicio reprezentantă pe tablou Irina Begu (32 de ani, #30 WTA), favorită 27 la ediția din acest an de la Australian Open, a fost eliminată în această dimineață în turul secund al turneului de Mare Șlem de la Antipozi. Românca a cedat în trei seturi în fața nemțoaicei



Ce maraton! Irina Begu, OUT de la Australian Open, după ce a fost la un game de victorie! România nu mai are nicio reprezentantă pe tablou

Irina Begu (32 de ani, #30 WTA), favorită 27 la ediția din acest an de la Australian Open, a fost eliminată în această dimineață în turul secund al turneului de Mare Șlem de la Antipozi. Românca a cedat în trei seturi în fața nemțoaicei Laura Siegemund (34 de ani, 158 WTA), scor 7-5, 5-7, 3-6, după trei ore și 12 minute de joc. ...

Ce maraton! Irina Begu, OUT de la Australian Open, după ce a fost la un game de victorie! România nu mai are nicio reprezentantă pe tablou

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Papa Francisc a condus duminică, în faţa mulţimii adunate în Piaţa Sfântul Petru din Roma, o rugăciune în tăcere pentru Ucraina, făcând apel la conştiinţa politicienilor să caute pacea, relatează

Ukraine International Airlines, cea mai mare companie aviatică din Ucraina, a fost somată de companiile de asigurări să-și evacueze toate aeronavele de pe teritoriul Ucrainei, pe fondul tensiunilor de la graniță, transmite Digi24. Compania Ukraine

Ministerul Mediului a propus mai multe modificări la Programul Rabla pentru electrocasnice, iar una din cele mai importante schimbări este că sunt eliminate televizoarele. De asemenea, perioada de utilizare a voucherelor a fost redusă de la 15 zile

Patinatoarea rusă Kamila Valieva va putea concura în proba de individual feminin la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Beijing, în urma unei decizii luate luni de instanța supremă a sportului,

Un angajat pe poziţia de dezvoltator .Net câştigă, în medie, un salariu de 2.400 de euro net pe lună, arată datele furnizate de platforma de recrutare online

CSU Craiova - FCU Craiova. Fanii au oprit in două momente derby-ul de pe „Ion Oblemenco”. În total, meciul a fost întrerupt aproximativ 10 minute în prima repriză. Oltenia n-a sărbătorit luni Ziua Îndrăgostiților, ci a trecut direct la

Fosta cabană turistică Usturoiu, situată în vecinătatea Dealului Florilor din municipiul Baia Mare, a fost distrusă în urma unui incendiu puternic, a anunţat, luni seara, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Oana Alexa Gonczi, potrivit

Este timpul să faceți o schimbare! Telefonul tău poate fi foarte bine protejat și poate obține o notă aparte care să vă reprezinte foarte bine! Ambele lucruri pot fi obținute recurgând la o metodă foarte modernă de

Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt încă subraportate în România, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila. Potrivit ministrului, este important să fie cunoscută realitatea din spitale deoarece acestea

eşi autorităţile locale au promis realizarea cadrului legal necesar pentru dezvoltarea proiectelor de energie eoliană offshore până la finalul anului trecut, criza preţurilor la energie probabil a mutat atenţia spre alte

În 2020, statul italian a cheltuit pentru pensii cu 1,1 miliarde de euro mai puţin faţă de anul anterior, în urma execesului de mortalitate generat de pandemia COVID-19, a anunţat marţi institutul italian însărcinat cu securitatea socială

Doi reprezentanţi ai Ambasadei Marii Britanii în România au venit la Spitalul Judeţean Suceava şi au cerut informaţii despre resursele unităţii medicale pentru tratarea urgenţelor. Vizita neobişnuită alimentează zvonurile potrivit cărora,

Expresia Money matters (cantitatea de monedă are un rol important în evoluţiile economice) a fost popularizată în anii 1960 de către M. Friedman şi reluată apoi adesea de către reprezentanţii şcolii monetariste (H. G. Johnson, G. Becker, E.

Un proces în care Prinţul Andrew al Marii Britanii era acuzat că a agresat sexual o fată minoră în timp ce aceasta era sub controlul criminalului sexual Jeffrey Epstein şi a lui Ghislaine Maxwell a fost soluţionat în afara instanţei, potrivit

Transelectrica (TEL), monopol natural pe piaţa românească de energie electrică, societate de 1,5 mld. lei la care statul român prin Secretariatul General al Guvernului are 58,7%, şi-a adâncit de 12 ori pierderile în T4/2021 faţă de acelaşi

Să-ți pui lămâie verde în băutura răcoritoare poate părea o idee bună la prima vedere, însă acest simplu gest a dus un barman la spital, cu dureri

În şedinţa de miercuri, Guvernul urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi

Valentina Kaminska (34 de ani), o schioarea din Ucraina, a fost testată pozitiv la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, în urma unui control antidoping. Bild informează că Agenția Internațională Anti-Doping (ITA), structura Comitetului

În această dimineață, polițiștii Secţiei 2 Poliţie Craiova au efectuat 7 percheziţii domiciliare în Craiova şi comuna Radovan, la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

Un incendiu a izbucnit, joi după-amiază, la un atelier auto din Bucureşti, existând posibilitatea ca focul să se extindă la două case învecinate. Pompierii intervin cu şase