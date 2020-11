Ce interlopi l-au turnat, de fapt, pe Alex Bodi. Un fost luptător cunoscut din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive 19.11.2020

19.11.2020 Ce interlopi l-au turnat, de fapt, pe Alex Bodi. Un fost luptător cunoscut din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive Apar noi informații cu privire la arestarea lui Alex Bodi. Un celebrul luptător din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive cu privire la interlopii care l-au turnat la DIICOT pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Un […] The post Ce



Ce interlopi l-au turnat, de fapt, pe Alex Bodi. Un fost luptător cunoscut din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive

Apar noi informații cu privire la arestarea lui Alex Bodi. Un celebrul luptător din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive cu privire la interlopii care l-au turnat la DIICOT pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Un […] The post Ce interlopi l-au turnat, de fapt, pe Alex Bodi. Un fost luptător cunoscut din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive appeared first on Cancan.ro.

Ce interlopi l-au turnat, de fapt, pe Alex Bodi. Un fost luptător cunoscut din Legiunea Străină face dezvăluiri explozive

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cometa 2I/Borisov, al doilea obiect din afara Sistemului nostru Solar detectat vreodată de cercetători, se va afla cel mai aproape de Terra pe 28 decembrie, potrivit Hotnews. Evenimentul este așteptat cu sufletul la gură de astronomi, care pot astfel

Patru cetățeni români au decedat, iar alți doi au fost răniți, în urma a două accidente rutiere produse miercuri în Spania, la decurs de câteva ore, relatează presa locală. Primul accident s-a produs în dimineața zilei de miercuri în

România a înregistrat în T3/2019 o creştere economică de 0,6% faţă de trimestrul anterior, cele mai mari procente dintre ţările membre UE fiind raportate în Polonia (1,3%), Ungaria (1.1%) şi Estonia (1%), urmate de Bulgaria, Croaţia şi

Cultura de zemuri este una dintre cele mai profitabile din România, producţia la hectar ajungând la 8.000 de kilograme, iar veniturile generate fiind de 80.000 de lei, în condiţiile în care preţul unui kilogram la poarta fermei este 10

Românii angajaţi pe salariul minim nu sunt cei mai favorizaţi de majorarea de la 1 ianuarie 2020, pentru că demnitarii sunt cei care vor băga mai mulţi bani în

Anul acesta, Topul Angajatorilor vine cu multe surprize. Spre deosebire de anii trecuţi, când giganţii din IT&C dominau topul, anul acesta companiile mai puţin cunoscute sunt cele care păşesc pe

Un număr de 3.259 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, adică 36,72% dintre candidaţii înscrişi la nivel naţional la concursul de intrare în Rezidenţiat, vor

REZUMAT VIDEO ROMÂNIA - UNGARIA 28-27. România a învins după un meci fabulos Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat în grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Cristina Neagu a marcat în ultimele secunde ale

Între 7 și 8 decembrie dimineața, frecvente “ambalări” ale nativilor în dispute, controverse, abordări în forță; Vărsătorii se vor exprima în ședințe, conferințe, întruniri, autoritar și ultimativ, mai ales dacă se vor

Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție anunță finalizarea unei noi cercetări care evidențiază efectele consumului moderat de bere în raport cu sănătatea. Cercetarea a avut ca obiective

Au apărut și momente ceva mai tensionate la ”Vocea României”, Irina Rimes fiind luată în vizor de Smiley și de Tudor Chirilă. Smiley și-a manifestat bucuria pentru că un concurent nu a fost antrenat de Rimes, Tudor Chirilă – la

Un număr de 8.876 de tineri absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie (6.283 pentru medicină, 1.740 pentru medicină dentară, 853 pentru farmacie) s-au înscris să participe duminică la

Ministrul de Externe al Israelului, Israel Katz, şi-a exprimat ieri speranţa că Jeremy Corbyn va pierde alegerile de săptămâna viitoare, din Marea Britanie, invocând acuzaţii de antisemitism la adresa

Ilinca Vandici are o familie frumoasă alături de soţul ei, Andrei Neacşu, şi fiul lor. Chiar dacă acum este o femeie împlinită şi fericită, vedeta recunoaşte că a trecut prin momente grele, a fost înşelată, iar faptul că se complăcea

România - Rusia se dispută duminică, 8 decembrie, de la ora 08:00, în deschiderea grupei principale, şi va fi prima apariţie ca adversar a lui Ambros Martin (51 de ani) de când a plecat de la naţionala noastră. Partida poate fi urmărită

Modificarea formatului contractelor individuale de muncă în sectorul de Sănătate astfel încât salariaţii să poată fi concediaţi automat în caz de suspiciuni legate de plăţi informale este o

În urmă cu 20-30 de ani, businessul agricol din România era sinonim cu câteva nume importante: Adrian Porumboiu (grupul Racova), Culiţă Tărâţă (TCE 3 Brazi – Insula Mare a Brăilei) şi Ioan Niculae (Interagro), investitori cu suprafeţe de

O fată de 16 ani din municipiul Satu Mare a fost dată dispărută astăzi de familia sa, după ce ieri a plecat la cumpărături şi nu s-a mai întors acasă, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare. La data dispariției,

Margherita de la Clejani se află în SUA, într-un turneu unde face cu adevărat spectacol și impresionează inclusiv cu ținutele provocatoare cu care apare în fața fanilor. (CITEȘTE ȘI: MARGHERITA DE LA CLEJANI, SCHIMBARE DE LOOK RADICALĂ. CUM

Luna decembrie este o lună încărcată de sensuri. Treizeci de ani de căutări, reușite și eșecuri se sublimează în prezent, atât la nivel individual, cât și colectiv. Pe acest fond, Teatrul Național