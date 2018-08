Ce-i omoară pe români? Avertisment din partea unui celebru neurolog 21.08.2018

21.08.2018 Ce-i omoară pe români? Avertisment din partea unui celebru neurolog Celebrul neurolog Ovidiu Băjenaru transmite puternice semnale de alarmă cu privire la principalul ucigaș al adulților români. Șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Clinic Universitar de Urgență București prezintă o statistică absolut



Ce-i omoară pe români? Avertisment din partea unui celebru neurolog

Celebrul neurolog Ovidiu Băjenaru transmite puternice semnale de alarmă cu privire la principalul ucigaș al adulților români. Șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Clinic Universitar de Urgență București prezintă o statistică absolut îngrijorătoare. Accidentele vasculare cerebrale, din păcate, în România, sunt principalul ucigaș în populația adultă, alături de boala coronariană. Ovidiu Băjenaru a spus […] The post Ce-i omoară pe români? Avertisment din partea unui celebru neurolog appeared first on Cancan.ro.

Ce-i omoară pe români? Avertisment din partea unui celebru neurolog

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pompierii din Mehedinţi atrag atenţia asupra modului cum sunt utilizate buteliile pe aragaz. Un incendiu puternic a izbucnit la Corlăţel zilele trecute din cauza scăpărilor de

Oamenii legii au constatat nouă fapte ce constituie infracţiuni, care constau în executarea de lucrări de construcţii fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele

Este unul dintre cei mai longevivi artişti din România, cu zeci de hit-uri care au cucerit topurile, dar are şi o trupă care se află de mai bine de 20 de ani în prim-planul muzicii româneşti. Laurenţiu Duţă, căci despre el este vorba, este

U Craiova, FCSB şi Viitorul şi-au aflat posibilii adversari din turul preliminar al Europa League. Oltenii sunt siguri de prezenţa lor acolo, FCSB şi Viitorul trebuie să depăşească turul doi

Asociația Pro Consumatori a analizat conţinutul a 155 de sosuri comercializate în marile structuri comerciale. Acest studiu face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm

Fostul campion naţional la atletism, Dumitru Mihăilescu, a fost găsit mort, luni, într-o cameră de hotel din Poiana Brașov. Acesta a încetat din viaţă, în această dimineaţă, în jurul orei

Mihail Valeriu Terceanu, judecătorul de la Tribunalul Bucureşti care se ocupă de dosarul Colectiv, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii eliberarea din funcţie prin pensionare. Plenul CSM va

Procurorul Cristian Lazăr de la Parchetul General şi-a depus candidatura la selecţia organizată pentru funcţia de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Cristian Lazăr a confirmat luni, pentru

Circulaţia rutieră pe podul provizoriu peste râul Suceava, de la Milişăuţi, a fost întreruptă luni, după ce o viitură a afectat structura acestuia. Potrivit prefectului de Suceava, Mirela

În mod iminent, Ecuadorul îi va retrage statutul de azilant fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, și îl va preda pe acesta autorităților britanice, a anunțat site-ul de știri american „The

Legea pensiilor propusă de preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, reprezintă o ''nouă înşelătorie marca PSD-ALDE'', susţine Uniunea Salvaţi România, care atrage atenţia că aceasta este ''o nouă

Hidrologii au instituit, luni, Cod portocaliu de inundaţii pe râurile mici din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea), valabil până miercuri dimineaţa la ora 10:00. Potrivit avertizării

Florinel Coman (20 de ani) a fost adus de Gigi Becali de la Viitorul în schimbul a două milioane de euro. Hagi păstrase procente dintr-o vânzare ulterioară, pe care Gigi a decis să le cumpere apoi pentru încă un milion. Așadar,

Lămâia nu se foloseşte numai atunci când preparăm prăjituri sau încercăm o reţetă culinară. Un fruct versatil, cu întrebinţări inedite. Citește mai

Totodată, blocul G2 din Cartierul Bahne, în care au locuit asistaţii Primăriei, va fi ras de pe faţa pământului, pentru a face loc unui nou

Traficul a fost reluat la Moviliţa, judeţul Ialomiţa, unde din cauza unui accident rutier, soldat cu rănirea uşoară a unei persoane, fusese

Reprezentanţii Protecţiei Copilului au precizat că vor sesiza procurorii în cazul fetiţei de 11 ani care a fost legată cu funia de părinţi. Minora se află, în prezent, în spital, unde nu a mai ajuns de patru ani, deşi suferă de o boală

Republica Moldova are un cadru legal favorabil, o poziţie geografică avantajoasă şi beneficiază de spaţiul economic liber cu UE şi CSI. Suntem gata să discutăm despre diferite forme de cooperare. Declaraţia a fost făcută de către premierul

O porţiune din Transfăgărăşan a fost blocată pentru aproximativ o oră luni seara după ce pe carosabil au căzut pietre de pe versanţi. Situaţia se paote repeta, avertizează drumarii. În această după amiază mai multe localităţi din

Boeing lucrează la o nouă versiune a avionului de luptă F-15 Eagle, în timp de US Air Force îşi defineşte mixul de avioane de generaţia a patra şi a cincea, a relatat DefenceOne, citată de Business