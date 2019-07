Ce i-a transmis Kate Middleton Simonei Halep după finala Wimbledon 2019 13.07.2019

13.07.2019 Ce i-a transmis Kate Middleton Simonei Halep după finala Wimbledon 2019 Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, care a participat sâmbătă, la finala feminină de la Wimbledon, alături de ducesa de Sussex Meghan Markle, a felicitat-o pe sportiva din România pentru performanța obținută în premieră. “Ai făcut un



Ce i-a transmis Kate Middleton Simonei Halep după finala Wimbledon 2019

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, care a participat sâmbătă, la finala feminină de la Wimbledon, alături de ducesa de Sussex Meghan Markle, a felicitat-o pe sportiva din România pentru performanța obținută în premieră. “Ai făcut un meci incredibil, a fost foarte, foarte impresionant. Felicitări!”, i-a transmis Kate Middleton Simonei Halep, care a făcut o plecăciune […] The post Ce i-a transmis Kate Middleton Simonei Halep după finala Wimbledon 2019 appeared first on Cancan.ro.

Ce i-a transmis Kate Middleton Simonei Halep după finala Wimbledon 2019

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Volkswagen a anunţat că ar putea renunţa la 7.000 de angajaţi, din cei 600.000 de angajaţi, şi are în plan vânzarea unor mărci din portofoliu. Restructurările au ca scop creşterea productivităţii

Dezvoltarea inteligenţei artifici­ale este de importanţă economică crucială, în contextul în care economia digitală va schimba radical regulile jocului economic. Aceasta este o carte pe care România şi UE trebuie să o joace bine, altfel nu

Dieta cu leurdă. Odată cu instalarea sezonului cald, toată lumea vrea să fie în formă, așa că dieta cu leurdă ar putea fi răspunsul pentru cele care vor să slăbească. Citește mai

O coliziune între două autoturisme s-a produs în această seară, în jurul orei 17.00, pe DN 5, la km 25, în zona Adunații Copăceni. Citește mai

Subiecte simulare BAC 2019 || Geografie, Biologie, Anatomie, Chimie, Fizică, Informatică. Joi, 21 martie, elevii de clasa a 12-a susțin proba la alegere a profilului din cadrul simulării 2019 - Bacalaureat. Citește mai

Antrenorul german cu origini rusești, Sascha Bajin ar putea fi noul antrenor al Simonei Halep. Sportiva româncă a rămas fără antrenor din luna octombrie 2018, iar în prezent lucrează cu Daniel Dobre, care va merge să o ajute în această

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că va lăsa 400 de militari în Siria după înfrângerea grupării extremiste Stat Islamic, despre care a prezis că se va produce până la sfârşitul

Ministrul Mediului a anunţat că noile programe Rabla Clasic și Rabla Plus ar putea începe din 5 aprilie. Ministrul a dat asigurări că bugetul va fi mai mare în comparaţie cu cel de anul trecut, când au

Sistemul de transport alternativ, care este folosit de peste 2,5 milioane de clienți doar în cazul Bolt, primește o mână de ajutor din partea Parlamentului în schimbul unor taxe și autorizații care vor duce la

Directorul unui muzeu de artă din Germania şi-a exprimat susţinerea pentru o expoziţie dedicată lui Michael Jackson, care urmează să-şi deschidă porţile în curând, în contextul valului de

Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tănăsescu s-a înscris în Uniunea Naţională pentru Progresul României, informează un comunicat al UNPR, transmis miercuri AGERPRES. Claudiu Ciprian Tănăsescu

Un locuitor din orașul Bucecea a făcut o descoperire șocantă azi dimineață: a zărit plutind în apele Siretului cadavrul unei femei. Bărbatul a alertat autoritățile. Pompierii au venit imediat la fața locului și au scos cadavrul din apă, a

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a afirmat că joi va avea loc o întrunire a unui nou Consiliu de Administraţie al Tarom şi va fi numit un nou director general. El a refuzat să spună numele acestuia, precizând însă că este "un om care

„Cred că dacă companiile de profil investesc mai mult în educarea publicului, în traininguri pentru persoanele interesate, România va prinde din urmă celelalte ţări în ceea ce priveşte adopţia de inteligenţă

Primele dovezi privind tăierile cu fierăstraiele acţionate de apă în pădurile de pe teritoriul actual al României apar în documentele din zona

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte şi Parohia Gheboaia organizează vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 14.00 la Muzeul de Artă din Târgovişte, vernisajul expoziţiei „Trecutul care mă

Percheziţiile au loc în dimineaţa zilei de joi, 21 martie, la 197 de adrese din 19 judeţe şi municipiul

Franţa şi Germania au pus deoparte diferenţele oficiale şi au reînnoit acordul lor de prietenie prin Tratatul de la Elysee semnat la Aachen. Dar convergenţa lor a venit după mai multe încercări eşuate şi după semnarea unui acord

Horoscop 21 martie 2019. Citeşte previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 21 martie 2019 - Berbec Ești foarte interesat de calitatea relațiilor de orice fel, dar există riscul să faci acest lucru din postura celui care crede că merită mai mult

Se pare că Andreea Bălan a avut din nou probleme de sănătate, la două săptămâni de de când a făcut un stop cardio-respirator, în timpul operației de cezariană. Artista a refuzat însă de această dată, să dea detalii despre operația pe