Ce grijuliu este Silviu Prigoană cu băiatul lui! L-a filmat cu mobilul în timp ce ”ghidona” la Romexpo 10.01.2022

10.01.2022 Ce grijuliu este Silviu Prigoană cu băiatul lui! L-a filmat cu mobilul în timp ce ”ghidona” la Romexpo Departe de controversele în care a fost implicat atunci când avea o relație cu Adriana Bahmuțeanu, Silviu Prigoană dovedește, din nou, că este un tată responsabil. Copiii sunt, pentru el, sfinți, așa că atunci când […] The post Ce



Ce grijuliu este Silviu Prigoană cu băiatul lui! L-a filmat cu mobilul în timp ce ”ghidona” la Romexpo

Departe de controversele în care a fost implicat atunci când avea o relație cu Adriana Bahmuțeanu, Silviu Prigoană dovedește, din nou, că este un tată responsabil. Copiii sunt, pentru el, sfinți, așa că atunci când […] The post Ce grijuliu este Silviu Prigoană cu băiatul lui! L-a filmat cu mobilul în timp ce ”ghidona” la Romexpo appeared first on Cancan.

Ce grijuliu este Silviu Prigoană cu băiatul lui! L-a filmat cu mobilul în timp ce ”ghidona” la Romexpo

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Antrenorul român Adrian Ursea rămâne prudent după acest 2-1 obţinut de Nice în meciul cu Rennes: „Sunt destul de mulțumit de rezultat, am arătat ca o echipă, dar nu este decât o etapă”. Daniliuc a marcat golul decisiv. După trei eșecuri

Potrivit raportului asu­pra perspectivelor ma­cro­eco­nomice, care în­so­ţeş­te legile bu­getului, pen­tru anul 2021, in­vestiţiile de stat sunt estimate la 5,5% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei decât în 2020, până la 61,4 miliarde

Faimoșii au pierdut din nou în fața Războinicilor și au fost nevoiți să mai facă o nominalizare. Șase dintre aceștia au propus-o pe Elena Marin. Înainte ca Daniel Pavel să citească numele concurenților nominalizați, echipa […] The

Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) pentru anul 2021 a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi

Statele Unite au acordat sâmbătă o autorizaţie de urgenţă vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson împotriva COVID-19 pentru persoanele în vârstă de cel puţin 18 ani, a anunţat Agenţia Americană pentru Medicamente

Noi date ale unui studiu britanic, dat publicității astăzi, relevă faptul că o singură doză a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer/BioNTech reduce numărul infectărilor asimptomatice şi ar putea să diminueze în mod semnificativ riscul

Grupul polonez Ferro, care comercializează echipamente sanitare şi instalaţii, spune că România şi-ar putea creşte importanţa în rândul ţărilor în care grupul este

Anul trecut, exporturile Bulgariei către Germania au atins un nivel record în pofida pandemiei, scrie Novinite. În 2020, Bulgaria a exportat bunuri de 3,6 miliarde de euro către Germania, în creştere cu 0,1% , marcând un record pentru perioada de

Procurorii și jandarmii au descins luni dimineață la sediul Operei Naționale Române Iași, într-un dosar cu fraude economice. Potrivit Ziarul de Iași, percheziții au avut loc și acasă la managerul Beatrice Rancea. Acțiunea a început, luni, la

Începând cu data de 3 iulie 2021, vor trebui introduse pe piaţă noi restricţii în ceea ce priveşte produsele din plastică, conform prevederilor Directivei UE 2019/904 („Directiva de plastic”) privind

Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, a fost mutat, luni, cu o ambulanță, la un alt spital din Londra pentru a continua tratamentul împotriva unei infecții, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit CNN. Ducele de Edinburgh a fost transferat,

Cele mai vizitate locuri din România de către turiştii străini au fost marile oraşe, care au primit anul trecut peste 364.000 turişti, conform datelor de la Institutul Naţional de

Una dintre cele mai apreciate dar si consumate băuturi alcoolice, este Vodka, o băutură care de asemenea se poate consuma în diverse combinații cu alte băuturi alcoolice sau non-alcoolice. Ca origine, cuvântul „vodka”, după cum se

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, unde au loc dezbaterile pentru bugetul pe 2021, că parlamentarii AUR vor vota bugetul doar dacă Guvernul renunţă la banii alocaţi partidelor. Simion este nemulţumit

Antena 1 readuce show-ul matrimonial ”Burlacul” în lumina reflectoarelor, după o pauză de cinci ani. În prim-planul celui de-al șaselea sezon se află nimeni altul decât Andi Constantin, fosta ispită masculină de la ”Insula Iubirii”,

Toto Dumitrescu se alătură distribuţiei proiectului Adela, de la Antena 1. În cel mai nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, difuzat în fiecare joi, de la 20:30, la

Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a spus în ca­drul evenimentului ZF/NNDKP „Dispute fiscale la vreme de pan­demie“ că digi­ta­li­zarea ANAF este prin­cipala preo­cupare a Finan­ţelor în 2021 şi proiectul facturii

Prinţul Harry, care a învinuit în parte presa de moartea mamei sale, prinţesa Diana, i-a mărturisit starului televiziunii americane Oprah Winfrey că se temea de faptul că istoria s-ar putea repeta, scrie

Un elev este în stare gravă în urma unui incident armat produs luni într-un liceu din statul american Arkansas, afirmă surse citate de presa americană. Incidentul armat a avut loc în Liceul "Watson

Tranzacţia prin care Vista Bank România, instituţie controlată de grupul grec Vardinogiannis, care deţine afaceri în mai multe industrii, a preluat la începutul acestui an sucursala locală a francezilor de la Crédit Agricole, a ajuns în analiza