Ce fructe a consumat Fuego în dieta sa. Artistul a slăbit 15 kilograme 27.02.2019

27.02.2019 Ce fructe a consumat Fuego în dieta sa. Artistul a slăbit 15 kilograme Fuego a slăbit foarte mult în ultima perioadă de timp. Artistul a avut o dietă foarte bine stabilită. El a oferit detalii despre regimul său. Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a reușit să scape de 15 kilograme. Acesta nu a apelat la



Ce fructe a consumat Fuego în dieta sa. Artistul a slăbit 15 kilograme

Fuego a slăbit foarte mult în ultima perioadă de timp. Artistul a avut o dietă foarte bine stabilită. El a oferit detalii despre regimul său. Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a reușit să scape de 15 kilograme. Acesta nu a apelat la nutrițiuonist, ci a avut grijă să elimine din dieta sa acele […] Post-ul Ce fructe a consumat Fuego în dieta sa. Artistul a slăbit 15 kilograme apare prima dată în Libertatea.ro.

Ce fructe a consumat Fuego în dieta sa. Artistul a slăbit 15 kilograme

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Tânărul de 22 de ani care a înjunghiat o profesoară la Colegiul ''Spiru Haret'' din Ploieşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)

AS Monaco nu-şi revine deloc nici după demiterea lui Henry. Aflată pe penultimul loc în Ligue 1 şi din nou cu Jardim (foto) pe banca tehnică, a părăsit marți şi Cupa Ligii, ratând dramatic calificarea în finală la loviturile

Fotbaliștii români de azi nu mai produc rezultate importante, nu mai bifează transferuri la cluburi mari, însă câștigă sume amețitoare față de membrii naționalei din anii '90. Trecerea lui Stanciu în Arabia Saudită și

Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzărnescu(28 WTA), Irina Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) și Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate de Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, pentru întâlnirea

Crina Pintea (28 de ani) are șanse mici să rămână la Gyor, deși evoluțiile ei i-au entuziasmat pe fanii maghiari. Crina are oferte concrete de la trei echipe importante. Crina Pintea are contract cu Gyor până în iunie 2019.

Nedim Bilgin, un adolescent de 17 ani din Londra, a fost ucis în plină stradă, după ce a fost înjunghiat în zona pieptului. Din spusele martorilor, băiatul ar fi refuzat să le dea bicicleta presupușilor agresori. Crima a avut loc marți seara

Procurorii continuă cercetările în dosarul poliţistului SCCO Olt, Bogdan Dumitrescu, împuşcat din greşeală, în urmă cu un an, de iubita sa. Aceasta din urmă este cercetată pentru ucidere din culpă. Citește mai

RCS & RDS // În momentul în care gigantul RCS & RDS a anunţat introducerea primului canal care poate fi urmărit în format 4K, trustul a anunţat şi scumpirea abonamentelor la serviciile de internet şi

Se agită spiritele în PSD! Potrivit președintelui interimar al PSD București, Gabriel Mutu, un apropiat al Gabrielei Firea, care s-a poziționat împotriva lui Liviu Dragnea riscă să fie exclus din

Premierul Viorica Dăncilă a ales să prezinte datele din execuţia bugetară pe anul trecut în acelaşi fel cu liderul partidului, Liviu Dragnea, comparând anul 2018 cu anul 2016, când România avea un Guvern

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş au anunţat cauza incendiului izbucnit marţi seara la o mansardă din Calea Girocului. Potrivit pompierilor, mansarda a luat foc din cauza supraîncălzirii instalaţiei

Comisia Electorală Centrală a încheiat miercuri, 30 ianuarie, procedura de înregistrare a concurenţilor electorali pe circumscripţia naţională. În total la alegeri vor participa 15 partide politice, mişcări politice şi blocuri electorale,

Două licee de la ţară din judeţul Botoşani deţin o adevărată avere. Este vorba despre două grupuri şcolare tehnologice din localitatea Pomârla, respectiv Şendriceni, care deţin fie un patrimoniu impresionat, fie reuşesc să obţină un

Un bărbat de 57 de ani, din Cluj-Napoca, a murit de gripă. Acesta suferea şi de alte afecţiuni. Cu câteva ore înainte s-a confirmat un alt deces de

Aproximativ 5.000 de litri de gaz lichefiat s-au evaporat, în noaptea de marţi spre miercuri, dintr-o cisternă cu GPL aflată într-o staţie de carburanţi din municipiul Botoşani, după ce un tânăr de 19 ani a

Atunci când vrei să te laşi de fumat, primele zile sunt cruciale. Dependenţa de nicotină creează starea de agitaţie, de unde şi tendinţa persoanelor de a-şi aprinde o ţigară pentru a se

Fundașul central italian Lorenzo Gonnelli, 25 de ani, va ajunge la București, mâine va face vizita medicală și, dacă totul este în regulă, va semna contractul. Lorenzo Gonnelli, stoper de picior drept, va veni sub formă de

Căutările pentru fotbalistul Emiliano Sala și pilotul David Ibbotson vor continua sub apă, după ce au fost găsite câteva resturi ale unor scaune de avion pe o plajă. Acestea au fost localizate la Surtainville, în peninsula franceză

Primarii constituiți în Asociația Municipiilor din România (AMR) au ajuns la sediul Guvernului, pentru a discuta cu premierul Viorica Dăncilă despre bugetul pe acest an, după ce Ministerul Finanțelor nu a mai făcut public documentul miercuri,

Echipele de căutare a avionului dispărut pe 21 ianuarie 2019, deasupra Canalului Mânecii, au găsit două perne de scaun care provin cel mai probabil de la aeronava în care se aflau fotbalistul Emiliano Sala și pilotul Dave Ibbotson. Cele