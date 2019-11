Ce femeie frumoasă îi stă alături lui Adrian Sînă! Nu e vorba de Anca Serea, ci de o fostă Miss! 19.11.2019

Adi Sînă are o femeie frumoasă acasă și, de scurt timp, are una și la studio sau în concerte. Noul Akcent are în componență o solistă. Povestea Akcent a început în doi - Adi Sînă și Ramona Barta -, a ajuns la patru, iar consacrarea a venit când trupa avea trei membri: Adi, Sorin Brotnei […] Post-ul Ce femeie frumoasă îi stă alături lui Adrian Sînă! Nu e vorba de Anca Serea, ci de o fostă Miss! apare prima dată în Libertatea.

Un incendiu violent a cuprins un depozit din localitatea Cristur şi s-a extins la autobuzele parcate în vecinătate. Unul dintre autobuze a ars în întregime, iar pagubele sunt

Tragerea la sorţi pentru conducerea Biroului Electoral Judeţean de Circumscripţie la alegerile europarlamentare a avut loc la Tribunalul

Aproape o pătrime din deputaţii actualei legislaturi şi-au schimbat cel puţin o dată partidul din care făceau parte, chiar dacă 12 dintre aceştia au depus jurăminte sau au făcut declaraţii pe proprie răspundere că nu vor face acest lucru.

Horoscop Berbec. Nu te simţi deloc bine într-un anturaj în care nu se vorbeşte decât despre probleme, necazuri, lipsuri. Eşti într-o pasă sensibilă când astfel de subiecte te pot influenţa în

Presa sportivă israeliană scrie că fotbalistul român Gabriel Tamaş se simte foarte slăbit după ce a stat trei zile în închisoare. Tamaş va fi obligat să rămână până cel puţin duminică în

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce, în oraşul Ineu, au urmărit pe stradă un octogenar care îşi încasase banii din subvenţii de la APIA, suma de peste 3.500 lei fiind pusă într-o pungă

Apar noi informaţii în cazul bărbatului ucis de urs, săptămâna trecută, în Harghita. Martorii povestesc că victima a aruncat lemne şi alte obiecte în vizuina ursoaicei şi a provocat

Siemens România, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru pieţe strategice cum ar fi energia, sănătatea sau transporturile, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri consolidată de peste un miliard de lei. În România,

Arheologii Muzeului de Istorie Prahova au descoperit la Strejnicu, judeţul Prahova, într-un tumul, un mormânt care datează din secolul al III-lea şi în care au fost îngropaţi un adult şi un copil. Arheologul Muzeului de Istorie Prahova, Alin

Preşedintele PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit, joi, cu liderii judeţeni, primarii şi preşedinţii de CJ-uri social-democraţi pentru a discuta despre strategia de campanie electorală pentru europarlamentare şi referendum. Întâlnirea are loc la

Astăzi este joi, 28 martie 2019, și… extragerile făcute de Loteria Română sunt deja o tradiție în țara noastră. Cei care ghicesc azi toate numerele extrase se pot îmbogăți. Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost câştigat ultima

O tânără de 34 de ani și mama, ei, de 57 de ani, arată mai degrabă ca două surori, astfel încât cei din jur nu își pot da seama ușor cine dintre ele este mai în vârstă. Citește mai

Bruce Gagnon, coordonatorul Reţelei Globale împotriva Armelor şi a Energiei Nucleare în Spaţiu, a declarat, citându-l pe astronautul american Edgar Mitchell, că dacă va avea loc un război în spaţiu, va fi ultimul, deoarece vor fi generate

Traficul pe două străzi din Brăila a fost îngreunat pentru câteva zeci de minute în urma unui accident rutier produs la intersecţia străzilor Sebeşului şi Calea

Medicii legişti şi anchetatorii au refăcut filmul unei crime oribile petrecute într-o casă din municipiul Piatra

Un incendiu puternic a izbucnit joi într-un bloc turn de birouri din capitala Bangladeshului, Dhaka. În filmările de la faţa locului, se vede cum oameni disperaţi încearcă să fugă din calea flăcărilor coborând pe cabluri aflate la exteriorul

Timişoara are anual sute de mii de turişti. O parte dintre aceştia ajung în oraş cu autocarele. Alţii vin cu maşinile personale sau cu avionul, dar sunt şi unii care vin cu trenul. Cei care circulă pe linia ferată au parte de o imagine de

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a scris joi seara pe Facebook că încă nu s-a luat o decizie privind mutarea Ambasadei României din Israel şi că încă se lucrează la o analiză pro şi contra. Anunţul acestuia vine în contextul

Este oficial. Tacâmurile şi vesela de unică folosinţă dispar din 2021. Cănile de porţelan, paharele de plastic gros sau cele din carton reciclabil sunt doar câteva dintre

Judeţul Buzău are, de joi, un nou cetăţean de onoare. Este vorba despre istoricul şi scriitorul basarabean Nicolae Bulat, de fel din raionul Soroca, Republica Moldova. Propunerea privind acordarea acestei distincţii a venit din partea