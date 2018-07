Ce face somnul cu creierul nostru? Ce trebuie să faci ca să te trezeşti odihnit? 27.07.2018

Ce face somnul cu creierul nostru? Ce trebuie să faci ca să te trezeşti odihnit?

Aceasta este una dintre marile enigme ale vieții: de ce dormim ? Acum avem deja cele mai bune dovezi a ceea ce face somnul pentru noi, permite proceselor de ordine şi curăţenie să aibă loc pentru a opri...

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat că în şedinţa de joi Guvernul va adopta măsuri pentru asigurarea finanţării necesare celor 350 de centre medicale de permanenţă, alocând în acest sens

Papa Francisc a acceptat joi renunţarea din funcţie a altor doi episcopi chilieni (ridicând numărul total la cinci) continuând astfel să sancţioneze ierarhia unei biserici acuzată că a tăcut şi a

Un român din patru are o experiență direct sau indirectă cu cancerul, ceea ce relevă un impact major al bolii în cadrul populaţiei României. Cu toate acestea, şapte din zece români consideră că statul

Festivalul El Carrusel are loc la Romexpo în acest weekend, iar principalii artişti sunt Maluma şi Luis Fonsi. Concertul lui Maluma face parte din turneul său european, Fame Tour. Porţile festivalului se

Nu trece niciun an fără ca Floyd Mayweather să facă vreo excentricitate și să se laude cu ea pe rețelele de socializare. Acum, fostul pugilist a cheltuit 18 milioane de dolari pentru un ceas fabricat în urmă uc 3 ani de firma Jacob &

Veste bună pentru România. Căpitanul Aleksandar Kolarov şi mijlocaşul Nemanja Matic cochetează cu gândul retragerii de la naţionala de fotbal Serbiei, după eşecul cu Brazilia de miercuri (0-2), sinonim cu eliminarea de la Cupa Mondială din

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară. Citește mai

Uber a fost interzis la Cluj, de Curtea de Apel, care spune că serviciul ar reprezenta un act de concurența neloială. Citește mai

Dieta de doar trei ore a fost inventata de Jorge Cruise, unul dintre cei mai antrenori de fitness din lume. El si-a dat seama ca, pantru a scapa in mod sanatos si natural de greutatea in plus, este nevoie ca metabolismul persoanei care doreste sa

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, că este de acord cu apelul făcut de 12 ambasade către parlamentarii români în ceea ce priveşte schimbările la legislaţia penală. Liderul de la Palatul Cotroceni a subliniat că speră

Meteorologii au emis o nouă avertizare pentru mai multe comune din judeţul Iaşi. Va ploua torenţial în numeroase localităţi din

Un bărabt, rămas până în prezent cu identitate necunoscută, a fost accidentat mortal, în noaptea de miercuri spre joi, în gara CFR din cartierul Vest al municipiului Ploieşti. Din primele informaţii se pare că este vorba despre o

Care a fost ultima idee care ţi-a trecut prin minte? Ideea. Nu neapărat cea care ţi-a schimbat viaţa sau a schimbat vieţile celor din apropierea ta. Ideea care te-a convins că trăieşti. Îţi

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin şi omologul său american, Donald Trump, se vor întâlni pe data de 16 iulie, la Helsinki, în Finlanda, pentru primul lor summit

Ai nevoie de putere de concentrare pentru a-ţi duce la bun sfârşit ceea ce ţi-ai propus, în fiecare zi. De multe ori, ţi se întâmplă să nu te poţi concentra aşa cum ar trebui sau, pur şi simplu, îţi pierzi de tot atenţia. Care sunt

Un bărbt din Ploieşti a fost încătuşat de poliţişti, după ce a fost prins băut la volan şi cu permisul de conducere suspendat. Şoferul a devenit recalcitrant şi a încercat să fugă de patrula de

Când concentraţia de acid uric din sânge este prea mare, pot să apară probleme articulare sau urinare. Din fericire, există plante precum coada-calului care ajută la eliminarea excesului acestui compus din

Joi, 28 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 26.670 de câştiguri în valoare totală de 1.854.820,62

După decizia Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial pe 31 mai 2018, în care se precizează că reorganizarea Regiei Editurii Didactice şi Pedagogice (EDP) în societate pe acţiuni este neconsituţională, Guvernul a dat

31 de tone de pesticide colectate din raioanele Sângerei, Drochia, Edineţ şi Bălţi au fost evacuate astăzi, 28 iunie, de la depozitul din satul Alexăndreni, raionul Sângerei. Acesta este ultimul lot din cele 1269 de tone de substanţe chimice