Ce este permisul de pescuit sportiv recreativ şi cum îl obţii în 2022 06.09.2022

06.09.2022 Ce este permisul de pescuit sportiv recreativ şi cum îl obţii în 2022 Pentru unii oameni pescuitul reprezintă o pasiune dusă la rang de sport de performanță, însă pentru alții această activitate este doar un hobby, o modalitate de relaxare în timpul liber și de deconectare după o săptămână încărcată la



Ce este permisul de pescuit sportiv recreativ şi cum îl obţii în 2022

Pentru unii oameni pescuitul reprezintă o pasiune dusă la rang de sport de performanță, însă pentru alții această activitate este doar un hobby, o modalitate de relaxare în timpul liber și de deconectare după o săptămână încărcată la serviciu. Însă, pentru a putea deveni pescar trebuie să deții un permis special de pescuit, iar noi […]

Ce este permisul de pescuit sportiv recreativ şi cum îl obţii în 2022

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Argentinianul Carlos Rodriguez (57 de ani) e favorit să o antreneze pe Emma Răducanu (18 ani, locul 22 WTA). Adolescenta britanică s-a despărțit recent de Andrew Richardson, cel care a ghidat-o în triumful de la US Open. Conform The

Municipiul Drobeta Turnu Severin intră în carantină, timp de două săptămâni, după ce rata de incidență se apropie de 10 la mia de locuitori. De asemenea, sub 30 la sută dintre cetățeni sunt vaccinați împotriva […] The post Municipiul

International Alexander Holding este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața transportului rutier de mărfuri din România, incluzând 18 companii și având o cifră de afaceri de zeci de milioane de euro. Fondat […] The post COMIC. Face

Leticia Bravo, o asistentă socială de 39 de ani din New York, a fost acuzată vineri de crimă de gradul al doilea, după ce procurorii au susținut că ea l-ar fi înfometat până la moarte pe fiul de 7 ani al iubitului ei, la începutul acestui an.

Președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, Gindrovel Dumitra, a vorbit despre ”tulpina românească”. Specialiștii susțin faptul că „tulpina românească” ar putea să apară în România

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

România a înregistrat peste 9.000 de noi cazuri de COVID în ultimele 24 ore, iar aproape toate județele sunt în scenariul roșu, cu excepţia judeţelor Covasna şi Harghita, care sunt colorate în galben. Aproape 1.700 de localităţi din România,

În minutul 80, cu finala Ligii Națiunilor intrată într-o fază plină de suspans, francezul Theo Hernandez vede un spațiu în spatele apărării spaniole unde pândea Mbappe, aflat într-o poziție teoretic în afara jocului. Pasa

Alex Bodi a fost din nou arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de oamenii legii în urmă cu doar câteva momente, potrivit informațiilor exclusive […] The post Alex Bodi a fost din

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis că nu ar susţine varianta unui Guvern tehnocrat, argumentând că acest lucru ar însemna să nu existe opoziţie în

Industria serviciilor de business a generat în 2019 venituri de peste 9 miliarde euro, având aproximativ 179.000 de angajaţi la nivel naţional şi aproximativ 1.080 de companii înscrise la Ministerul de Finanţe cu coduri CAEN

În întreaga lume, combustibilii fosili înregistrează o revenire remarcabilă în condiţiile în care redresarea de pe urma pandemiei impulsionează puternic cererea, scrie

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Armeniei în meciul disputat luni seară pe Stadionul Ghencea, în etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relatează gsp.ro. Elevii lui Mirel Rădoi se află acum pe

Autoritățile sanitare internaționale sunt în alertă după ce un copil de trei ani a murit de Ebola pe 6 octombrie în

Pentru oamenii simpli, a nu avea guvern e o binecuvântare. Măcar pentru o perioadă limitată, n-are cine să pună bețe în roate economiei și să stabilească arbitrar, din pix, învingători

Mirel Rădoi pleacă de la națională și o va face indiferent de rezultatele ultimelor două partide, iar eu am obosit să număr gafele și lipsa de viziune a conducerii Federației Române de Fotbal, pentru că dincolo de combinația

Te-ai întrebat vreodată de ce înfrunți obstacolele în loc să te ascunzi și să speri că lucrurile se vor rezolva de la sine? Stelele ar putea fii rersponsable și probabil ți-ar spune că ești una

De fiecare dată când îţi propui să economiseşti bani, intervin tot felul de situaţii neprevăzute, care-ţi dau planurile peste cap. Condiţiile de creditare sunt accesibile, astfel că, în anumite situaţii, precum cele pe care ţi le vom

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a deschis o amplă investigaţie referitoare la modul în care băncile de pe Wall Street urmăresc comunicaţiile digitale ale angajaţilor lor, au declarat trei persoane apropiate situaţiei,

CSA Steaua bifează o premieră, are două echipe deja calificate în play-off-ul Ligii Elitelor de la U16 și U19, în primul an de la revenirea în aceste competiții. După ce în acest an a făcut cel mai mare salt în clasificarea FRF a