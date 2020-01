Ce dramă! A fost otrăvită timp de 37 de ani fără să aibă habar 19.01.2020

19.01.2020 Ce dramă! A fost otrăvită timp de 37 de ani fără să aibă habar Dana Anhalt este un caz special. Timp de 37 de ani, femeia a fost otrăvită lent, încă niciun medic nu a fost capabil să stabilească care este cauza bolilor care au început să o macine. În primă fază, Dana a suferit de meningită, apoi s-a ales



Ce dramă! A fost otrăvită timp de 37 de ani fără să aibă habar

Dana Anhalt este un caz special. Timp de 37 de ani, femeia a fost otrăvită lent, încă niciun medic nu a fost capabil să stabilească care este cauza bolilor care au început să o macine. În primă fază, Dana a suferit de meningită, apoi s-a ales cu sinusurile infectate, migrene, probleme hormonale, alergii și pieredere […] The post Ce dramă! A fost otrăvită timp de 37 de ani fără să aibă habar appeared first on Cancan.ro.

Ce dramă! A fost otrăvită timp de 37 de ani fără să aibă habar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie din Braşov, care oferea servicii de masaj erotic la domiciliu, a fost tâlhărită de un client, care a devenit violent şi a lăsat-o pe maseuză fără telefoanele mobile. Bărbatul a fost reţinut, iar în cursul acestei zile, el va fi

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a afirmat că este onorat să se adreseze românilor în această zi în care România împlinește 15 ani de la aderarea NATO. Citește mai

Lauren Miranda, o profesoară în vârstă de 25 de ani din SUA, consideră că i s-a făcut o nedreptate când a fost concediată de la şocala gimnazială la care preda. Galeria Foto. Citește mai

Din păcate, trăim vremuri în care un individ inconştient, care pune în pericol vieţile celor din jur, e tratat ca un erou. La un moment dat însă, Tamaş riscă să plătească foarte scump pentru modul iresponsabil în care îşi trăieşte

Povestea fetei care a devenit matroană de la vârstă fragedă, când nu avea decât 15 ani, este tulburătoare. La finele lunii martie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au arestat o tânără de 17 ani, judecată pentru

Primii prefecţi au fost numiţi în funcţie prin decret al domnitorului în urmă cu 155 ani, pentru ca 83 ani mai târziu să fie înlocuiţi de prim-secretari ai partidului. Ce rol a jucat Instituţia Prefectului în toată această

Aproape 60% din maşinile vândute în luna martie au fost electrice, un record global pentru o ţară care vrea să elimine complet vânzarea vehiculelor pe bază de combustibil fosil până în

Un bărbat de 33 ani, din Valea Mare, suspect în cazul agresiunii asupra a două persoane din Brebeni - bunica suspectului, respectiv concubinul acesteia – a fost arestat marţi, 2 aprilie

Peste 38 de mii de şoferi au fost înregistraţi anul în Republica Moldova, în descreştere faţă de 2017, când au fost 51 de mii de şoferi. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 58,4% din şoferi sunt bărbaţi, şi

Autorităţile germane nu se joacă şi au decis ca în Stuttgart, oraşul care găzduieşte producători auto celebri ca Mercedes-Benz şi Porsche, să se să interzică, începând cu 1 aprilie, vehiculele diesel care nu indeplinesc standardul Euro 5

Ai o muşcătură care pe lângă faptul că ţi-a iritat pielea îţi dă şi o senzaţie de durere din cauză că s-a umflat, însă nu-ţi poţi da seama de la ce

Campionatul Europen de Securitate Cibernetică se adresează românilor pasionaţi de IT. Aceştia sunt invitaţi să se înscrie la faza naţională, care va avea loc între 9 şi 11 octombrie 2019, la Palatul

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că repatrierea celor 13 deţinuţi români din Italia reprezintă dovada că ţara noastră asigură condiţii de executare a pedepselor la

Autoritatea Electorală Permanentă a virat, în luna martie, subvenţii în valoare totală de 13.350.939,91 lei în contul partidelor politice, potrivit datelor comunicate marţi de AEP. Conform unui

Horoscop 3 aprilie Berbec Se poate ca astăzi să fii nevoit a lua o decizie majoră, în legătură cu locul tău de muncă ori de viaţă ta de zi cu zi. Indiferent ce anume alegi, asigura-te

Organizatorii principalelor competiţii de maraton din lume au anunţat marţi alocarea de noi fonduri pentru programul antidoping derulat de Unitatea de integritate a atletismului (AIU), un organism

Unsprezece personaje din sportul romanesc, caracterizate intr-un cuvant de Camelia

Top 3 cei mai frumosi barbati din sport, in opinia Cameliei Baltoi + Messi sau

Se scurg etapele din acest sezon de Premier League, iar lupta pentru locurile de Champions League este din ce în ce mai aprinsă. Manchester United joacă azi, de la 21:45, în direct la Eurosport 1 și liveTEXT pe GSP.RO, împotriva lui

Manchester City și Cardiff se întâlnesc în runda cu numărul 33 din Premier League, miercuri, de la ora 21:45. Pep Guardiola va avea o pierdere importantă în persoana lui Sergio Aguero, care s-a accidentat. Din echipa lui City