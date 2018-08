Ce crede Ludovic Orban despre protocolul SRI - Parchetul General 25.08.2018

25.08.2018 Ce crede Ludovic Orban despre protocolul SRI - Parchetul General Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la protocolul încheiat între SRI şi Parchetul General că se îndoieşte că acesta excede cadrul constituţional şi legal. "Nu



Ce crede Ludovic Orban despre protocolul SRI - Parchetul General

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la protocolul încheiat între SRI şi Parchetul General că se îndoieşte că acesta excede cadrul constituţional şi legal. "Nu pot...

Ce crede Ludovic Orban despre protocolul SRI - Parchetul General

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Al optulea şi ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane în prima jumătate a lui 2019, a anunţat un reprezentant al producătorului seriei de succes, postul HBO.

Rezultate Medicina 2018 Bucuresti. UMF Carol Davila Bucureşti publică rezultatele la Admitere Medicină 2018. Citește mai

Nu este nimic atât de iritant ca muşcăturile de ţânţar. Aceste insecte micuţe nu pot rezista gustului sângelui, iar o înţepătură mică te poate irita întreaga zi. Citește mai

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a avut o reacție fără precedent la adresa premierului Viorica Dăncilă. Din cauza carențelor evidente de comunicare și diplomatice, liderul liberal i-a cerut liderului PSD, Liviu Dragnea, “să o ţină acasă pe

Un infractor profesionist care are la activ mai multe condamnări a primit o ultimă pedeapsă rezultantă în valoare de 9 ani şi 9 luni de închisoare, după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unui autoturism şi s-a legitimat cu

Sub retorica falsă a unor reforme de ordin fiscal se ascunde o banală spălare de bani şi legalizare a banului furat de la popor. Astfel a comentat reforma fiscală iniţiată de PDM lidera PAS, Maia Sandu, transmite

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Cristian Grasu, au participat, joi, la prezentarea modelului arhitectural al viitorului spital regional care se va construi în localitatea

Primul tren încărcat cu TIR-uri care traversează România şi face legătura între Suceava şi Bulgaria a plecat din staţia Dorneşti la ora 0:38 şi va ajunge în localitatea Ruse la ora 16:00. Transportul vizează eliminarea traficului greu de pe

După mai bine de trei ani de la criza bancară, sistemul financiar al Republicii Moldova continuă să fie supus unui amplu proces de reformă, care înregistrează o extindere nu doar la nivel de bănci, dar şi către alte instituţii nebancare –

Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii,

Steagurile cu roşu, alb şi albastru pentru a doua campanie a lui Donald Trump, din 2020, sunt gata de îmbarcare, având tipărit pe ele mesajul “Keep America Great!”, potrivit The Guardian. Însă,

Drumul judeţean 582 E din judeţul Caraş-Severin arată ca după un cataclism, plin de gropi şi de butuci. Şoseaua care nu a mai fost asfaltată de mai bine de 25 de ani duce spre perla Banatului,

Un reporter CNN a fost exclus de la o conferinţă de presă de la Casa Albă, după ce l-a întrebat pe Donald Trump despre refuzul lui Vladimir Putin de a veni la Washington şi despre înregistrările

Cele 13 comune sibiene afectate de inundaţiile din perioada 7-11 iulie vor primi de la Guvern aproape 3 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii. "Peste 2.840.000 de lei au

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi că PNL şi AEP nu au primit un răspuns, până în prezent, din partea ANAF cu privire la cheltuielile din campania electorală din 2016 şi şi-a exprimat

Cristiano Ronaldo a ajuns la un acord cu Fiscul spaniol pentru a nu sta după gratii. Era acuzat de fraudă de 14,7 milioane de euro Cazul Ronaldo s-a încheiat. În perioada 2011-2014, când era la Real, Cristiano a fentat Fiscul spaniol

FCSB va începe sezonul european în Slovenia, la Rudar Velenje, la ora 18:30. Conform infograficului realizat de operatorul digital de pariuri și cazinou Betano, roș-albaștrii au pierdut o singură dată în prima partidă a anului din

Martial a plecat din cantonamentul lui Man. United din Statele Unite ca să ajungă la nașterea fiului la Paris. Nici nu l-a anunțat pe manager și nu vrea să se mai întoarcă. De când a venit Mourinho la Manchester, în 2016, Anthony

Tradiția spune că o vară fără grătar este ca mâncarea fără sare: lipsită de gust și un pic mai tristă. Ca să te asiguri că te răsfeți cu o bere rece și un grătar bun împreună cu familia și prietenii, fă-ți rost cât mai curând de

Ce s-a ales de AVEREA celui mai bogat român din toate