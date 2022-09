Ce căuta, de fapt, Reghecampf la vila familiei de la Snagov?! Anamaria Prodan riscă până la doi ani de închisoare 24.09.2022

24.09.2022 Ce căuta, de fapt, Reghecampf la vila familiei de la Snagov?! Anamaria Prodan riscă până la doi ani de închisoare Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continuă! Colegii de la GÂNDUL.RO au informații uluitoare despre mega-conflictul care a pornit între impresara de fotbal și tehnicianul celor de la Neftchi Baku. În acest moment, Anamaria



Ce căuta, de fapt, Reghecampf la vila familiei de la Snagov?! Anamaria Prodan riscă până la doi ani de închisoare

Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continuă! Colegii de la GÂNDUL.RO au informații uluitoare despre mega-conflictul care a pornit între impresara de fotbal și tehnicianul celor de la Neftchi Baku. În acest moment, Anamaria Prodan […] The post Ce căuta, de fapt, Reghecampf la vila familiei de la Snagov?! Anamaria Prodan riscă până la doi ani de închisoare appeared first on Cancan.

Ce căuta, de fapt, Reghecampf la vila familiei de la Snagov?! Anamaria Prodan riscă până la doi ani de închisoare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vlad Enăchescu pleacă de la conducerea postului Telekom Sport, unde ocupa funcția de director general încă de la lansare, din 2010. Jurnalistul a precizat că a fost decizia lui să părăsească canalul de televiziune. Vlad […] The post

Vor ajunge, miercuri, 792.000 de doze de vaccin Jansssen la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, anunță Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Transportul

Pompele de căldură câştigă tot mai mult teren în detrimentul solu­ţii­lor clasice precum centrala termică pe gaz sau cazanele cu combustibil solid precum cele pe peleţi sau

Încă un pacient în stare gravă, transferat într-un centru medical din Ugaria în cursul săptămânii trecute, a murit. Este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani, care a fost transferată în Ungaria

Colosseum Mall va inaugura în primăvara anului extinderea cen­trului comercial, aceasta fiind şi prima inaugurare pe acest domeniu din ultimii cinci

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a învins-o pe Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-1, în primul tur de la Transylvania Open. Este prima victorie din carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA standard. Emma Răducanu și-a

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru a admis la Digi24 că i s-a propus postul de ministru al Sănătății în guvernul pe care Nicolae Ciucă trebuie să îl formeze până pe 31 octombrie și a transmis pe Facebook că portofoliul de la

Sunt unul din cei 1.200.000 de români vaccinaţi cu schema completă care nu au „certificat verde”. Nu m-am vaccinat pentru privilegiul de a beneficia de drepturile prevăzute în Constituţie, am făcut-o pentru că aşa am crezut eu că e

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum. Ioana Tufaru nu a trecut peste […] The post Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua

Betano Master a adus câte 7.500 de lei în Free Bet-uri fără condiții de rulaj celor doi utilizatori inspirați care au prezis corect evenimentele din meciul CFR Cluj - Sepsi OSK. Următoarea rundă a Betano Master va fi partida de miercuri

Papa Francisc, în vârstă de 84 de ani, şi papa emerit Benedict al XVI-lea, în vârstă de 94 de ani, au primit a treia doză de vaccin anti-COVID, a anunțat miercuri Vaticanul, conform Agerpres, care citează EFE. „În a doua jumătate a

Petrolul l-a transferat pe Vlad Prejmerean (23 de ani), mijlocaș care a evoluat ultima dată la Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Formaţia antrenată de Nicolae Constantin a reuşit să facă o nouă mutare la mijlocul terenului în plin sezon

Organizatorii Transylvania Open au anunţat programul de mâine, Halep urmând să o întâlnească pe Gracheva, iar Răducanu pe Ana

Liderii Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 au decis ca doi membri să alerge pe traseul pe care avea loc în fiecare an Crosul 15 Noiembrie, pentru ca tradiţia celei mai vechi competiţii de atletism din România să nu se piardă în această perioadă în

Fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu atrage atenţia, într-o postare pe Facebook, că „furnalele metropolei lucrează în draci”, iar „plămânii noştri sunt obosiţi de poluare, gata pregătiţi pentru

Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător cuceresc pe cei din jur prin cuvintele și înțelepciunea de care dau dovadă. Cei

Universitatea Craiova n-a avut niciun fel de emoții cu Minaur Baia Mare, 4-0, și devine marea favorită la un al doilea triumf în competiția preferată Până acum, în sferturile de finală ale Cupei României s-au calificat FC Voluntari, CSO

Părinţii lui Vili Viorel Păun, tănărul român ucis în atentatul rasist de la Hanau, din 19 februarie 2020, nu renunţă la lupta cu autorităţile

Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo. Faimosul jucător de fotbal și partenera sa de viață, Georgina Rodrigurez, vor deveni din nou părinți. Vestea cea mare a fost dată de cei doi pe reţelele de socializare. Cristiano […] The post Bucurie

Ştefania, fetiţa în vârstă de doi ani care, pe 23 octombrie, a căzut de la etajul doi al blocului în care locuieşte familia sa, a trecut deja printr-o intervenţie chirurgicală ce va fi urmată de o lungă perioadă de recuperare, ce presupune