Ce bolid i-a făcut cadou astăzi Adi Minune fiicei lui, Karmen. Vezi primele imagini 12.11.2019

Karmen Minune trăiește o poveste de dragoste ca-n filme cu Bogdan Căplescu. Cei doi au devenit soț și soție la sfârșitul lunii iunie, iar la începutul lunii august artista a adus pe lume primul copil al cuplului. Fiica lui Adrian Minune este în culmea fericirii de când a devenit mămică și nu se satură să […] The post Ce bolid i-a făcut cadou astăzi Adi Minune fiicei lui, Karmen. Vezi primele imagini appeared first on Cancan.ro.

Simona Halep a câştigat meciul cu Qiang Wang (18 WTA), s-a calificat în semifinalele de la Miami Open, însă şi-a dat un „autogol“ destul de urât prin modul în care şi-a tratat

Theresa May a anunţat miercuri că va demisiona înaintea următoarei faze a negocierii Brexitului, dacă deputaţii îi ratifică tratatul retragerii din Uniunea Europeană (UE), relatează AFP, care prezintă o listă de pretendenţi declaraţi sau

Trimisul special al AGERPRES, Florin Ştefan, transmite: Eurodeputaţii au aprobat miercuri, cu 560 de voturi pentru, 35 împotrivă şi 28 de abţineri, interzicerea din 2021 a produselor din plastic de

Avaria care a împiedicat astăzi timp de câteva ore clienţii Orange din mai multe regiuni din ţară să-şi folosească telefoanele mobile sau să acceseze unele aplicaţii a fost provocată de trei incidente care au avut loc simultan şi care au dus

Marian Drilea, procuror de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Brașov, şi-a depus candidatura pentru funcţia de procuror general al României. Este cea de-a doua candidatură la şefia

Niciunul dintre cele opt amendamente supuse la vot în Camera Comunelor nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptat. Votul vine după ce deputații au preluat controlul asupra situației de la guvern și încearcă să găsească o soluție care

Rudy Teianu a renunţat la tipografia pe care a deţinut-o timp de 20 de ani pentru a crea Turmeric et Caramom, un centru specializat în livrarea de produse de panificaţie orientalo-asiatice, care după trei ani de activitate a înregistrat afaceri de

Centrala de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia de energie a României, fiind al doilea cel mai ieftin producător de electricitate după Hidroelectrica. Firma este deţinută de statul român prin intermediul Ministerului

Costin Ștucan îl va avea invitat azi, la emisiunea GSP Live, pe Romică Pașcu, 75 de ani, unul dintre stâlpii „Cooperativei” din fotbalul românesc al anilor '90. Poreclit „Breakdance”, Romică Pașcu, fost

O şoferiţă din Lugoj, județul Timiș, care a trecut pe roşu la semafor, a primit recent sentinţa finală în dosar, a contestat procesul-verbal în instanță, susținând că a trecut pe culoarea "portocalie". Fapta a avut loc în luna februarie a

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Miami, dar meciul cu Qiang Wang a fost marcat de un incident neplăcut cu antrenorul Daniel

Dragoş Manolescu, directorul ge­neral adjunct al OTP Asset Mana­gement, administrator a circa 550 milioane de lei, consideră că fondurile de obli­gaţiuni au lăsat în spate randamentele mai mici şi că în prezent, cu resetările care au loc la

Eliminată în ”optimi” la Indian Wells (California), Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, s-a mutat în Florida, pentru un alt turneu de categoria WTA Premier Mandatory, cel de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Competiția are loc

Nu mă număr printre aceia care îi plâng de milă doamnei Viorica Vasilica Dăncilă. Nu cred că au dreptate cei ce o consideră o victimă a preşedintelui PSD, dl. Liviu

Douăzeci de persoane au fost arestate la Paris după ce au atacat mai mulţi romi, majoritatea din Bulgaria şi România, în urma unor zvonuri online conform cărora aceştia ar fi răpit copii, scrie The

Ajutorul în sumă de 600 de lei pentru Paşti îl vor primi persoanele care până la 1 aprilie au avut pensia sau alocaţia mai mică de 2.000 de lei, dar nu după indexare. Despre aceasta a anunţat preşedinta Casei Naţionale de Asigurări Sociale,

Inspecţiile fiscale derulate anul trecut de Direcţia de administrare a Marilor Contribuabili au stabilit sume suplimentare de plată pentru multinaţionale de două ori mai mari decât în

Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani din România, un indicator al gradului în care populaţia este activă din punct de vedere economic, a scăzut, în al patrulea trimestru al anului trecut, la 69,5%, de la 71,3%

După ce Ministerul Cercetării ne-a obişnuit cu „balcanismele” sale când vine vorba de organizarea unei competiţii naţionale de proiecte, EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare, organizate de Norvegia, Islanda şi Liechtenstein în

Doi soţi din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, au salvat cinci case tradiţionale româneşti, le-au demontat, restaurat şi reasamblat într-o zonă de poveste pentru a le oferi posibilitatea turiştilor să descopere tradiţiile româneşti