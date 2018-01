Ce băuturi întreţin abdomenul plat 08.01.2018

08.01.2018 Ce băuturi întreţin abdomenul plat Un abdomen frumos, lucrat, ferm se face în primul rând în bucătărie, alegând cu grijă alimentele. De asemenea este necesar să lucrezi partea musculară



Ce băuturi întreţin abdomenul plat

Un abdomen frumos, lucrat, ferm se face în primul rând în bucătărie, alegând cu grijă alimentele. De asemenea este necesar să lucrezi partea musculară temeinic.

Ce băuturi întreţin abdomenul plat

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Polonia nu a ţinut cont de avertizările oficialilor Uniunii Europene şi au adoptat două legi conferind Legislativului şi Executivului controlul de facto asupra sistemului judiciar, notează BBC

Tânărul de 25 de ani care a fost împuşcat vineri seara de un poliţist din oraşul Sîngeorz-Băi a murit în cursul nopţii la spital. Acesta ajunsese la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa cu două plăgi împuşcate şi în stop

Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare în noaptea de sâmbătă spre duminică şi va fi valabil până în 8 decembrie 2018. CFR Călători anunţă că, pe unele rute, durata cătătoriei va fi mai scurtă decât în prezent şi vor fi introduse

În ziua de sâmbătă, 16 decembrie 2017, după scurta ceremonie religioasă şi militară din Piaţa Palatului Regal, sicriul cu corpul neînsufleţit al Regelui Mihai va fi urcat pe un afet de tun şi va parcurge traseul până la Catedrala

Voluntari jandarmi din Călăraşi au participat, vineri, 8 decembrie, la campania de împădurire, denumită ”Prietenii pădurilor din

Pasionată de arte plastice şi pictură, soţia Regelui Dragon din Buthan este cea mai tânără regină din lume. Foarte iubită de poporul său, aceasta este implicată în numeroase proiecte de conservare a mediului şi de susţinere a

Un elev al Liceului Tehnologic "Virgil Madgearu" din Constanţa a fost reţinut vineri seară de poliţişti, după ce a agresat fizic şi verbal o profesoară în sala de curs, la începutul orei,

Programul RATB de Crăciun 2017. Regia Autonomă de Transport București (RATB) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul mijloacelor de transport în comun, de Crăciun. Astfel, în zilele de Ajun și de Crăciun (24, 25, 26), parcul

Florina Constantinescu este cunoscută datorită producțiilor televiziunii publice, însă majoritatea invitaților ce ajung în platoul emisiunii ”Se zice că…”, mulți dintre aceștia soliști, nu au habar cât de bine cântă

Mai slabă ca oricând! S-a zvonit că că ar fi în pragul anorexiei, apoi, Angelina Jolie a confirmat că, după divorţul de Brad Pitt, starea ei de sănătate s-a înrăutăţit şi chiar a suferit de paralizie facială temporară. Acum, actriţa ar

Un accident mortal s-a produs la Zăneşti, judeţul Neamţ. Un bărbat a fost lovit de o maşină la volanul căreia era un fost concurent al emisiunii „Dansez pentru tine”. Mai mult, pasager în autoturism era şi Petrişor Ruge, partenerul de dans

Dana Vulin, o australiancă din Perth, a trăit în ultimii 5 ani un adevărat coşmar, după ce o soţie geloasă i-a dat foc. Citește mai

Senatorul PNL Iancu Caracota critică Guvernul Tudose pentru modul cum a gândit bugetul pentru 2018, în condiţiile în care au fost alocaţi puţini bani pentru infrastructura rutieră, România urmând ca şi în anul următor să fie „ultima la

Sute de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs-Elysées şi la Biserica Madeleine pentru a-i aduce un ultim omagiu starului francez Johnny Hallyday, care a murit la 74 de ani din cauza cancerului pulmonar. Preşedintele Franţei Emmanuel Macron a

Un tânăr de 27 de ani a fost prins de poliţişti după o urmărire în trafic, după ce tocmai furase o maşină din sectorul 5 al

Ieșit accidentat în meciul cu Lugano, pierdut de FCSB cu 1-2, Florin Tănase s-a recuperat și va putea fi folosit în partida cu FC Botoșani de duminică. Căpitanul roș-albaștrilor, care a simțit dureri la coapsă în meciul cu

Suferinţă mare în România, care a mai pierdut încă un intelectual! Vestea morţii lui a căzut ca un trsnet, fiind găsit fără suflare în propria

Copiii ar trebui să doarmă împreună cu mama lor până când împlinesc vârsta de cel puțin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru citat sâmbătă de The Telegraph. Citește mai

Conceptul de horoscop intunecat a intrat in cultura pop in 2001, atunci cand a fost lansat filmul “13 fantome”. Acolo este descris un zodiac al iadului format din 12 spirite ale unor oameni care au murit in mod violent si un

Dacă partenerul tău își dorește să faceți sex după ce ați fost la sală, așa, Citește mai