Ce avere are, de fapt, Tzancă Uraganul. Manelistul conduce doar maşini de lux 03.03.2021

03.03.2021 Ce avere are, de fapt, Tzancă Uraganul. Manelistul conduce doar maşini de lux Tzancă Uraganul este în prezent unul dintre cei mai bogați maneliști din România. I-a detronat pe Florin Salam și Nicoale Guță la capitolul avere și are un succes greu de egalat în industria muzicală Așa […] The post Ce avere are, de



În momentul de faţă, testele pentru persoanele carantinate în Argeş se fac la Bucureşti pentru că Argeşul nu dispune de aparatură de testare COVID - 19. Abia astăzi au fost alocaţi primii bani pentru un astfel de

Mijlocașul nigerian John Obi Mikel (32 de ani), venit vara trecută de la Middlesbrough, anunțase că se opune deciziei șefilor fotbalului turc de a continua meciurile din Super Lig, iar acum i-a fost reziliat contractul de către Trabzonspor. În

Pe când şefii fotbalului caută soluţii şi date disponibile pentru reluarea meciurilor pe teritoriul ţării, conducătorii unei alte federaţii au depus armele, considerând că lupta cu pandemia nu poate fi câştigată în viitorul

Neymar, starul celor de la PSG, s-a întors în țară împreună cu Thiago Silva, căpitanul roș-albaștrilor. Au plecat chiar înaintea închiderii Hexagonului. După ce PSG a suspendat orice activitate la club, anumiți jucători străini au ales să

NATO îşi va reduce principalul exerciţiu militar în acest an, "Defender-Europe 20", la care urmau să participe 37.000 de militari începând din aprilie până în mai, în şapte ţări europene, fiind reduse în special trupele americane, din

Discuţiile de pe 4 martie dintre Prinţul Abdulaziz bin Salman, ministrul saudit al petrolului, şi omologul său rus Alexander Novak, s-au dovedit a fi preludiul unui declin seismic al preţurilor petrolului care încă se resimte la nivelul economiei

Andra a luat o decizie importantă în aceste vremuri crunte pe care România, dar şi restul ţărilor le traversează din cauza pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Din nefericire, anunţul talentatei artiste i-a întristat pe fani. Citeşte şi:

Măsurile de protecție luate de conducerea Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, în contextul pandemiei de coronavirus, și ca urmare a decretării stării de urgență, i-au nemulțumit pe pacienții care, sătui să aștepte în

O femeie din Bihor, aflată într-o stare de sănătate precară, a fost trimisă înapoi în țară de autoritățile din Marea Britanie, dar nu este primită acasă de familia ei, care se teme că bătrâna ar fi infectată cu coronavirus. Femeia a

Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) Florin Jianu afirmă că măsurile anunţate joi de Guvern, care vin în sprijinul companiilor şi a angajaţilor, grav afectaţi de pandemia de

E.ON Energie România a luat decizia de a suspenda temporar activitatea magazinelor E.ON (Centre de Relaţii Clienţi) începând de luni, 23 martie, pentru a asigura distanţarea socială, în scopul limitării răspândirii virusului COVID-19,

Netflix a anunţat că va reduce cu 25% traficul din Europa pentru a păstra o bună funţionare a infrastructurii de internet. Netflix a decis să dea curs cererii formulate de Comisia Europeană, care a cerut

În urma sesizării polițiștilor de frontieră din aeroportul Cluj-Napoca, în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 7 din 11.03.2020, Direcția de Sănătate Publică a dispus oprirea transportului unor

Producătorul de soluţii de securitate informatică Bitdefender, fondat de antreprenorii Florin şi Măriuca Talpeş, va oferi gratuit soluţii de securitate destinate mediului de business tuturor instituţiilor sanitare din lume, ca parte a unui demers

În plină criză de coroanvirus, sistemul medical poate primul sprijin de la cel auto. Mai multe companii celebre s-au oferit să sprijine în producția de ventilatoare pulmonare necesare persoanelor care a contactat virusul, punând la dispoziție

Cursul de schimb al monedei naţionale a rămas, vineri, în preajma maximului istoric în raport cu moneda euro, fiind cotat de către Banca Naţională la 4,8444 lei, după ce pe interbancar a trecut din nou

Soluţiile de securitate sunt menite să ajute angajaţii din sănătate în contextul în care numărul atacurilor informatice care exploatează subiectul coronavirus a crescut de aproape cinci ori pe durata

La doar două luni distanță de la accidentul aviatic, în care și-au pierdut viața Kobe și Gianna Bryant și alte șapte persoane, apare o controversă legată de moștenirea averii. Capri, fiica cea mică a lui Kobe, în vârstă de doar nouă

Psihoterapeutul Cătălina David a fost în direct cu noi, de acasă, și ne-a oferit sfaturi pentru a ne menține sănătatea mentală în perioada pandemiei de coronavirus care ne obligă să stăm mai mult acasă. Majoritatea companiilor au luat

Preşedintele regiunii italiene Lombardia a declarat că guvernul a fost de acord să trimită armata în regiunea sa, pentru a impune respectarea regulilor de izolare de către populaţie, a informat agenţia Reuters. Cererea de a fi folosită armata a