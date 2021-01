Ce avere are de fapt Irinel Columbeanu. Primarul din satul natal al tatălui său l-a dat de gol 02.01.2021

02.01.2021 Ce avere are de fapt Irinel Columbeanu. Primarul din satul natal al tatălui său l-a dat de gol Nu este un secret faptul că Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Primarul din satul natal al tatălui său a mărturisit ce avere ar deține fostul milionar în momentul de față. Nu este […] The post Ce avere are de fapt Irinel



Ce avere are de fapt Irinel Columbeanu. Primarul din satul natal al tatălui său l-a dat de gol

Nu este un secret faptul că Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Primarul din satul natal al tatălui său a mărturisit ce avere ar deține fostul milionar în momentul de față. Nu este […] The post Ce avere are de fapt Irinel Columbeanu. Primarul din satul natal al tatălui său l-a dat de gol appeared first on Cancan.ro.

Ce avere are de fapt Irinel Columbeanu. Primarul din satul natal al tatălui său l-a dat de gol

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Viaţa unui bărbat de 40 de ani din Vâlcea, care intrase în stop cardiorespirator, a fost salvată la timp de un voluntar de la SMURD. (VEZI ȘI: EA ESTE ”ÎNGERUL” DE LA 112) „Prin intervenția promptă a fost salvată viața unui

Moise Guran, realizatorul emisiunii „Romania In Direct” de la Radio Europa FM, renunţă definitiv la jurnalism pentru a se implica în politică, anunţul fiind făcut în direct, printr-un mesaj adresat ascultătorilor emisiunii sale. Prezentăm

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a verificat, joi, împreună cu managementul CFR Infrastructură, stadiul lucrărilor la legătura feroviară Gara de Nord – Aeroport

Un deputat de la Moscova este convins că vremea neobişnuit de caldă din această iarnă în Rusia nu este o simplă întâmplare, ci o consecinţă a unui atac cu „arma climatică“ venit din partea Statelor Unite, transmite RIA Novosti, o agenţie

Lungimea totală a obiectivului este de 23,413 kilometri şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila - Jijila, cu o lungime 19,095 kilometri şi drumul de legatură cu DN22 Smârdan - Măcin, în lungime de 4,328

Traian Băsescu îi critică dur pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru declanșarea alegerilor anticipate. Fostul președinte spune că nu există niciun scop și că anticipatele sunt o „fantezie politică”, plătită nu de politicieni, ci de

Una dintre cele două femei urmărite penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia după ce, în calitate de îngrijitoare la o creşă, a agresat fizic şi verbal copiii, şi-a dat

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat de 34 de ani cu privire la faptul că, în cursul acestei zilei, soţia sa, Popescu Maria Cerasela, de 24 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun din Craiova, împreună cu

Cele mai căutate locuri de muncă în anul 2019 au fost cele de şoferi, contabili şi economişti, potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare eJobs.ro. Astfel, aproape 4 milioane de căutări au fost

Costul crizei de productivitate cu care se confruntă Marea Britanie este „deja de multiple ori mai ridicat chiar şi decât un eventual Brexit dur“, potrivit economistului-şef al Băncii Angliei Andy Haldane, scrie

Jurgen Klinsmann (55 de ani) ar putea sta în tribună duminică la meciul cu Bayern Munchen, antrenorului Herthei expirându-i licenţa. Certificatul de validitate a rămas în California şi federaţia l-a tolerat deja cinci meciuri. Jürgen Klinsmann

Reprezentanţii Poştei Române au vorbit sâmbătă despre dificultăţile pe care le întâmpinăp pensionarii, în special cei din mediul rural, unde sute de mii de bătrâni îşi duc viaţa singuri, fără copii sau nepoţi, iar 70% dintre sate sau

“Călin Anton Popescu Tăriceanu susţine că se aliază poziţiei USR de reformare a serviciilor de informaţii din România şi de întărire a controlului civil asupra acestora, însă în comisia de control a SRI reprezentanţii ALDE s-au opus

Acum este regele manelelor, are evenimente numai unul și unul și conturile pline de bani, dar înainte, lucrurile nu erau așa pentru Florin Salam. Înainte de a cunoaște faima, celebrul manelist nu refuza nicio cântare, chiar dacă acest lucru

Răzvan Oaidă (21 de ani) s-a accidentat în prima repriză a meciului dintre FCSB și Karlsruher SC, ocupanta locului 15 din a doua ligă germană, la scorul de 0-0. Vicecampioana României s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Florinel Coman. Mai

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov au reţinut doi bărbaţi care au înşelat mai multe firme de închirieri auto. Prejudiciul din dosarul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

A doua zi după ce Luiza Melencu a fost răpită, bunicul fetei a fost sunat de un bărbat care i-a spus că fata „nu mai vrea sa vina acasă”. Gheorghe Dincă susţine că a aruncat telefonul Luizei la câteva minute după ce a răpit-o şi

O adolescentă de 14 ani care fusese drogată şi răpită a fost localizată şi salvată de poliţie în San José, nordul Californiei, datorită aplicaţiei Snapchat pe care o avea instalată pe telefon, relatează

Într-o localitate de pescari din nordul Danemarcei se întâmplă un lucru neobișnuit, sunt tot mai mulți bărbați danezi căsătoriți cu femei tailandeze. Sommai, o fostă prostituată tailandeză, s-a mutat

Nuclearelectrica, operatorul centralei de la Cernavodă, a primit procesul verbal de radiere a sechestrului pus pe 22% din capitalul companiei după ce conflictul dintre statul român şi fraţii Micula a fost stins în decembrie prin plata sumei de