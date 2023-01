Ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cum a ajuns miliardar patronul FCSB-ului. “Subiect de studiu” 25.01.2023

25.01.2023 Ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cum a ajuns miliardar patronul FCSB-ului. “Subiect de studiu” Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a dezvăluit ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cel poreclit Corleone recunoaște că latifundiarul din Pipera a reprezentat subiect de studiu pentru el, impresionat



Ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cum a ajuns miliardar patronul FCSB-ului. “Subiect de studiu”

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a dezvăluit ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cel poreclit Corleone recunoaște că latifundiarul din Pipera a reprezentat subiect de studiu pentru el, impresionat […] The post Ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cum a ajuns miliardar patronul FCSB-ului. “Subiect de studiu” appeared first on Cancan.

Ce avere are, de fapt, Gigi Becali. Cum a ajuns miliardar patronul FCSB-ului. “Subiect de studiu”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

NATO își închide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și își va muta personalul la Bruxelles şi Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanță de granița cu Polonia, informează Mediafax. „NATO şi statele sale membre monitorizează şi

Congresul extraordinar al PMP, convocat de europarlamentarul Eugen Tomac, a început sâmbătă, la Sinaia, Tomac fiind ales în funcţia de preşedinte al

Mai multe blocuri din Huedin, judeţul Cluj, două şcoli, Primăria, Finanţele, Policlinica, Trezorereia şi Judecătoria au rămas fără căldură şi apă caldă deoarece centrala pe rumeguş a oraşului s-a defectat. Primarul face apel la Guvern

Chinezii Sui Wenjing și Han Cong s-au impus sâmbătă în proba de perechi, aducând al nouălea titlu olimpic pentru țara gazdă la această ediție Jocurile Olimpice de la Beijing se încheie duminică, iar concursul de patinaj artistic a fost

Furtuna a biciuit necruțător zona costieră a insulei Wangerooge, iar nisipul fin a fost înghițit de Marea Nordului, a notat publicația germană Bild. Peste 90% din plajă a dispărut, au constatat autoritățile locale, sâmbătă, 20 februarie, de

Armata ucraineană a anunţat că un soldat a fost ucis în bombardamentele lansate sâmbătă dimineaţa de separatiştii pro-ruşi în estul Ucrainei, unde violenţele din această săptămână au stârnit îngrijorarea că ar putea fi declanşatorul

O femeie din Brazilia a fost prinsă pe Aeroportul Otopeni cu un kilogram de cocaină în stomac, a anunțat Poliția de Frontieră, potrivit

Primarul din Braşov, Allen Coliban spune că ar fi „sănătos” ca liderul interimar al USR să aibă un contracandidat pentru şefia partidului, precizând că la alegerile precedente, Darău „a făcut o treabă foarte bună”, fiind nevoie de

Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing s-au încheiat, duminică, după 19 zile de întreceri la 15 sporturi, cu o ceremonie de o oră şi jumătate, în care China i-a transmis ştafeta gazdei următoarei ediţii,

Barcelona a doborât-o pe Valencia în deplasare, scor 4-1, în runda #25 din La Liga. Tot ce trebuie să știi despre La Liga Barcelona, din nou pe loc de Champions League Catalanii au deschis scorul prin Aubameyang. Primul gabonez din istorie

Acţiunile Dr. Fischer Dental, liderul producătorilor din piaţa de tehnică dentară din România, vor intra marţi, 22 februarie, pe sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier DENT, conform unui

Un copil de opt ani a murit şi alţi cinci copii, cu vârste cuprinse între 5 şi 13 ani, au fost răniţi, după ce un autoturism s-a răsturnat, duminică, într-un sens giratoriu de pe DN 79, în judeţul

Sensul de mers spre Capitală a fost blocat duminică pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, după ce un TIR condus de un şofer turc s-a răsturnat între localităţile Plopşoru şi Uzunu, informează Agerpres. Cozile de maşini s-au întins pe aproximativ doi

Tabloul conducerii Partidului Mişcarea Populară (PMP) a devenit şi mai neclar în urma Congresului Extraordinar pe care Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, l-a organizat sâmbătă şi în urma căruia a fost ales să conducă pe mai

CSU Craiova joacă în deplasare cu Academica Clinceni, de la ora 19:55, în etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Academica Clinceni - CSU Craiova, live de

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, 34 de ani, 1 ATP, va reveni în circuitul profesionist luni, 21 februarie, urmând să joace, în turul I de la Dubai Tennis Championships 2022, cu italianul Lorenzo Musetti, 19 ani, 58 ATP. Salah Tahlak,

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între un miliardar italian, aflat pe patul de moarte, și notarul său a devenit virală. ”Un miliardar italian, pe patul de moarte, îşi […] The post BANC |

Când se încarcă populaţia cu tarife la utilităţi şi taxe până la nivelul veniturilor se ajunge la sclavagism. Înseamnă că nu se doreşte crearea unei clase de mijloc care să

Ar merge la război, să-şi apere ţara, chiar şi la vârsta extrem de înaintată pe care o are. O spune cu hotărâre un veteran de război din judeţul Buzău, care împlineşte 100 de ani pe 23 februarie. Este la curent cu ştirile despre războiul

Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a revenit pe teren după scandalul uriaș în care a fost implicat în Australia, la turneul din Dubai, acolo unde a câștigat fără emoții cu Lorenzo Musetti (19 ani, 58 ATP), scor 6-3, 6-3, Totuși, sârbul nu uită