Ce au constantat reprezentantii FMI in Romania? 16.03.2018

16.03.2018 Ce au constantat reprezentantii FMI in Romania? Sistemul IT al Fiscului este învechit şi acest fapt are un impact material pe eficienţa colectării taxelor, a apreciat Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI pentru România. In opinia lui, o combinaţie prudentă între



Sistemul IT al Fiscului este învechit şi acest fapt are un impact material pe eficienţa colectării taxelor, a apreciat Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI pentru România. In opinia lui, o combinaţie prudentă între co...

Se pot obţine salarii bune şi în domenii care nu necesită studii superioare. Oferta este diversă şi este nevoie doar de o mică calificare pentru a obţine un astfel de

Simona Halep (2 WTA) a anunţat că nu va mai juca, cel puţin până în luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivală şi-a păstrat primul loc în clasamentul WTA. Jucătoarea daneză

După revoluţia privind petrolul, din SUA, care a afectat industria energetică a Canadei în ultimii ani, punând capăt la două decenii de expansiune rapidă şi a creării noilor locuri de muncă, Canada caută propriile câmpuri de şisturi pentru

Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri noapte în sudul Mexicului, însă până în acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative în regiunea afectată, anunţă Institutul american de geofizică

Controverse și ape tulburi în peisajul justiției din România! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat în Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat şi Parlamentul nu poate interveni în procedura de revocare a

Obiectivele economice strategice ale României erau în „atenţia“ CIA, serviciul secret al SUA, în primii ani ai regimului comunist. Americanii aveau spioni în ţara noastră care transmiteau informaţii cu privire la producţiile realizate în

Conferinţa de presă de miercuri seară a procurorului şef al DNA, d-na Laura Codruţa Kövesi, mi s-a părut cum nu se poate mai relevantă nu doar pentru determinarea domniei-sale de a-şi duce până la capăt mandatul, ci şi pentru starea actuală

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, că a fost identificat un nou mecanism de testare psihologică a poliţiştilor, în baza unei fişe de semnalare prin care psihologul poate să-şi adapteze

Roș-albaștrii nu reușiseră niciodată să câștige în faţa unei trupe din Italia. Acum au învins reprezentante ale tuturor țărilor pe care le-au întâlnit, cu trei excepții: Moldova, Grecia și

Durere cumplită pentru familia lui David Onica, tânărul de 22 de ani din Brăila implicat într-un accident rutier în urmă cu câteva săptămâni. David s-a stins din viață pe patul de spital, deși toată lumea spera ca el să-și revină.

În regiunea rusă Pskov conducerea unei şcoli cu internat a inaugurat cu mare fast un gard din scânduri de lemn lung de 60 de metri, a cărui construcţie a început încă din

La 180 de kilometri de München şi la 70 de kilometri de Salzburg, în Austria se află un spectaculos complex cu circuite auto unde poţi testa maşini şi motociclete în condiţii extreme şi unde poţi face drifturi legale. Deschis în 1989,

Un bărbat din Galaţi, bănuit de uz de armă fără drept şi braconaj cinegetic, a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată, în cursul zilei de sâmbătă,

Echipa masculină de polo pe apă a României a terminat la egalitate cu Georgia, 5-5 (1-0, 0-4, 3-1, 1-0), sâmbătă, în Grupa A a competiţiei LEN Europa Cup, la

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru a fost învinsă de rusoaica Sofia Juk cu 7-6 (2), 7-6 (7), sâmbătă, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal al turneului WTA

Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul într-o serie lungă de astfel de incidente desfăşurate în mai multe instituţii de învăţământ americane în primele două luni ale

Nicolae Dică a prefațat derby-ul cu Dinamo, anunțând schimbări importante în echipa de start a celor de la FCSB. ...despre rivalii din derby: "Dinamo traversează un moment bun. Ne va aștepta o partidă foarte grea. Au avut

Trei kamikaze s-au aruncat în aer într-o piaţă de peşte din Konduga, în nord-estul Nigeriei, ucigând cel puţin 19 persoane, într-un atentat imputat Boko Haram, au anunţat sâmbătă

Simona Halep, numărul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, după ce a învins-o în sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anunţat site-ul WTA.

Patru fotbalişti de la West Bromwich Albion sunt protagoniştii unui scandal imens în Premier League. BBC scrie că Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore şi Boaz Myhill au avut parte de o escapadă bahică la Barcelona, în urma