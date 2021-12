Ce afaceri are Niculina Stoican? Din ce face bani, în afară de muzică 04.12.2021

04.12.2021 Ce afaceri are Niculina Stoican? Din ce face bani, în afară de muzică Niculina Stoican este o artistă extrem de apreciată în România. În urmă cu câţiva ani, cântăreaţa şi-a încercat norocul şi în afaceri. Din nefericire, lucrurile nu au ieşit aşa cum aceasta se aştepta, iar în […] The post Ce



Ce afaceri are Niculina Stoican? Din ce face bani, în afară de muzică

Niculina Stoican este o artistă extrem de apreciată în România. În urmă cu câţiva ani, cântăreaţa şi-a încercat norocul şi în afaceri. Din nefericire, lucrurile nu au ieşit aşa cum aceasta se aştepta, iar în […] The post Ce afaceri are Niculina Stoican? Din ce face bani, în afară de muzică appeared first on Cancan.

Ce afaceri are Niculina Stoican? Din ce face bani, în afară de muzică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cazul tinerei care, luna trecută, a fost agresată de agenții de pază într-un hipermarket din Braşov a redeschis o discuție a felului în care reacționează cei care dețin puterea, ca să mențină ordinea în magazine. În noiembrie 2006,

Vaccinarea este pentru toată lumea! Indiferent de vârstă, românii își doresc imunizarea, pentru ca viața lor să revină cât mai curând la normal. Un bătrân de 105 ani din Cluj s-a vaccinat, iar la numai […] The post Un bătrân de 105

Sugarul era într-o cameră a locuinţei împreună cu trei fraţi ăi nu a avut nicio şansă de supravieţuire după ce patul pe care se afla a luat

Guvernul a discutat, în primă lectură, proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie, o iniţiativă legislativă care face valuri în România încă din 2012. Ajutorul financiar, acordat în

Sectorul energiei electrice și cel al gazelor naturale sunt domenii prioritare, pe care Consiliul Concurenţei le monitorizează cu atenție, având în vedere impactul pe care îl are asupra populației procesul

Noi categorii de persoane au fost introduse în etapa a doua de vaccinare. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri Hotărârea prin care noi categorii de persoane vor intra în etapa a doua a campaniei […] The post A fost modificată strategia

Avalanşa de cereri în judeţul Buzău, în primele zile din a doua etapă a campaniei de vaccinare, a condus deja la epuizarea dozelor primite în această tranşă şi sistarea programărilor din următoarea

Piaţa, în cazul de faţă cea de energie, este o negociere între furnizor și client. Puterea de negociere trebuie să fie de ambele părţi, altfel totul sună a monopol, oligopol etc. Puterea de negociere

Până la data de 30 iunie 2021, clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bună ofertă de furnizare de energie electrică, arată reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), într-o

Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Dobânzile pe termen scurt ar putea scă­dea sub 1,5% dacă BNR va reduce dobânda de po­litică monetară la 1% şi diferenţa dintre do­bânzile ROBOR şi dobânda de politică mo­netară va scădea sub nivelul de aproximativ 0,35 puncte

Ceremonia de inagurare a lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA, care a avut loc miercuri, la Whasington, a fost diferită de oricare alta: din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul istoric s-a desfășurat fără miile de oameni care se

Poliţiştii din Olt au dat publicităţii informaţii legate de bărbatul dispărut, cioban la o fermă din Olt, portretul acestuia fiind transmis fiecărei secţii de poliţie. Căutările au loc şi cu

Catedrala Salisbury, una dintre cele mai importante biserici medievale, din sud-vestul Angliei, a devenit una dintre cele trei catedrale britanice pe care Biserica Anglicană le-a pus la dispoziția guvernului pentru a deschide un centru de vaccinare

Un cutremur puternic a avut loc joi în sud-estul arhipelagului filipinez. Seismul a înregistrat magnitudinea de 7. Pentru moment autorităţile nu au oferit informații despre producerea de victime sau pagube materiale şi nu a fost […] The post

Regatul Unit refuză să acorde ambasadorului Uniunii Europene la Londra un statut diplomatic veritabil şi creează astfel tensiuni puternice după divorţul recent al celor două părţi, dezvăluie BBC, potrivit

Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi oprită controlat pe 23 ianuarie 2021 pentru lucrări de reparații, provocate de o defecțiune la circuitul tehnologic, transmite Nuclearelectrica (SNN). Manevrele de reducere

Producătorul de lacuri şi vop­sele Sarcom Vâlcea, deţinut de fraţii Aurel şi Marinică Potop, are bu­getate investiţii de 300.000 de euro în 2021, după un an 2020 despre care ac­ţionarii spun că a fost bun, deşi

Emily Burghelea și iubitul ei, Andrei, au povestit cum s-au cunoscut dar, mai mult, cum s-au despărțit la scurt timp și cine a fost vinovat. În emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV, cei doi […] The post Detaliul observat la iubitul lui

Compania Emerson SRL, parte a concernului american Emerson cu vânzări globale de aproximativ 18,4 mld. dolari, a ra­portat pentru anul fiscal 2020 (perioada cuprinsă între oc­tombrie 2019 şi septembrie 2020) o cifră de afaceri de 240 mil. dolari,