Ce active are şi cât de profitabilă este Bank of China, gigantul financiar care se pregăteşte să-şi deschidă birou în România 16.08.2019

16.08.2019 Ce active are şi cât de profitabilă este Bank of China, gigantul financiar care se pregăteşte să-şi deschidă birou în România Oficiali ai BNR a avut întâlniri în primăvară cu conducerea băncii centrale chineze, cu conducerea Bank of China şi cu cea a Asian International Infrastructure



Ce active are şi cât de profitabilă este Bank of China, gigantul financiar care se pregăteşte să-şi deschidă birou în România

Oficiali ai BNR a avut întâlniri în primăvară cu conducerea băncii centrale chineze, cu conducerea Bank of China şi cu cea a Asian International Infrastructure Bank.

Ce active are şi cât de profitabilă este Bank of China, gigantul financiar care se pregăteşte să-şi deschidă birou în România

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Lactag, unul dintre cele mai mari businessuri româneşti din producţia de lactate şi mezeluri, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 58 milioane de lei, în creştere cu 36%, cea mai mare parte din încasări fiind generate de segmentul de

(P) Material publicitar realizat in colaborare cu FirstDerm Pielea este expusă la pericole de care nici nu erai conștientă cu ceva timp în urmă. Acestea pot varia de la senzații neplăcute, cum ar fi alergii, iritații sau uscăciune, la

Între 23 și 25 martie dimineața, situații pline de disconfort relațional, mai accentuate în cazul relațiilor dintre soți, secundar între partenerii de afaceri. Manevre incorecte ale unui personaj care vrea să profite de pe urma unui nativ.

Înlocuirea modului de calcul actual pentru indicele ROBOR nu va aduce ieftinirea creditelor, scrie Adrian Vasilescu, consilier pe probleme de strategie în cadrul Băncii Naționale a României (BNR). Acesta cere ruperea ”taxei pe lăcomie” de ROBOR

Nicu Maharu a murit joi dimineața, după o lungă suferință! I se pusese, în urmă cu mai bine de un an, cruntul diagnostic: cancer! Cel care era poreclit ”Regele petrecerilor” va duce în mormânt o mare supărare! Este vorba de Bianca, fiica

Fizicianul Marcelo Gleiser, laureat la premiului Templeton, este de părere că ateismul nu este compatibil cu metoda ştiinţifică. Citește mai

Victor Ponta a declarat vineri, că ar vota afirmativ la un referendum iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis, dacă întrebarea ar fi clară şi s-ar referi la interzicerea dreptului de ocupare a unor funcţii publice de către persoane

Vineri, a avut loc o ultimă rundă de negocieri între ministrul Finanțelor Publice și reprezentanții băncilor în legătură cu modificările care vor fi aduse Ordonanței 114 de anul trecut. Citește mai

Temperaturi ridicate și deficit de precipitații, în întreaga țară. Asta ne așteaptă în următoarea lună. Citește mai

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a trimis la Guvern un draft de ordonanţă de urgenţă privind contestaarea în anulare a tuturor sentinţelor definitive date de completurile de 5 judecători, anunţă Realitatea TV. Citește mai

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a oprit introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor iniţiativa USR care abrogă pensiile speciale, precizând apoi că „grupul PSD nu susţinem abrogarea acestor pensii

În derby-ul seriei 1 a Ligii 3, jucătorii din Crâng vor întâlni, sâmbătă, pe teren propriu, fomaţia Oţelul Galaţi, principala contracandidată a buzoienilor la promovarea în Liga a 2-a. La partidă şi-au anunţat prezenţa aproape 200 de

Ministerul Justiţiei a trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii un proiect de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, precum şi un precum privind completurile de 5 judecători ale instanţei

Un bărbat de 35 de ani din judeţul Harghita a murit, vineri, după ce a fost atacat de un urs, într-o pădure din apropierea localităţii Crişeni. Bărbatul a fost rănit în zona toracelui în urma atacului, iar vecinii împreună cu care se

După ce a fost acuzată că PPE a evitat decizia de a exclude Fidesz din familia conservatorilor, şefa conservatorilor germani (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, le-a replicat social-democraţilor germani că ar trebui „să urmeze exemplul” şi să

Par a fi obiceiuri simple dar, în esenţă, fac diferenţa. Sunt obiceiurile comune ale oamenilor de afaceri, pe seama cărora este pus succesul

Noi emoţii pentru elevii din clasele terminale de gimnaziu, de data asta din cauza aşteptării rezultatelor. Notele la simulare au fost anunţat vineri, pe 22 martie, fiind afişate la avizierele

Medicii au confirmat alte şase decese cauzate de gripă, între care şi al unui bebeluş de patru luni. Astfel, numărul total al deceselor cauzate de gripă ajunge la

PNL dezvăluie planul de dărâmare a Guvernului. Ludovic Orban a declarat că în cazul în care PSD pierde alegerile europarlamentare, va fi un moment propice pentru a prelua puterea. „Obiectivul nostru este

Două persoane au fost rănite uşor într-un accident rutier în care au fost implicate un autotren cu remorcă şi un autoturism, care a avut loc pe DN 1 Huedin - Oradea, pe raza localităţii Topa de Criş,