Ce a vrut să spună Kylian Mbappe despre Messi? Postarea francezului i-a dus pe fani în extaz 11.03.2021

11.03.2021 Ce a vrut să spună Kylian Mbappe despre Messi? Postarea francezului i-a dus pe fani în extaz Kylian Mbappe (22 de ani), autorul a 4 goluri în dubla Barcelona - PSG din optimile de finală ale Ligii Campionilor, i-a entuziasmat pe fanii echipei din Paris cu o postare făcută joi. Tânărul star al parizienilor a atras toate privirile în cele



Ce a vrut să spună Kylian Mbappe despre Messi? Postarea francezului i-a dus pe fani în extaz

Kylian Mbappe (22 de ani), autorul a 4 goluri în dubla Barcelona - PSG din optimile de finală ale Ligii Campionilor, i-a entuziasmat pe fanii echipei din Paris cu o postare făcută joi. Tânărul star al parizienilor a atras toate privirile în cele două meciuri ale lui PSG cu Barcelona (4-1 în tur, 1-1 în retur). Mbappe a marcat unicul gol al roș-albaștrilor pe „Parc des Princes”, în timp ce Messi a punctat pentru Barcelona cu un golazo. ...

Ce a vrut să spună Kylian Mbappe despre Messi? Postarea francezului i-a dus pe fani în extaz

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Unii barbati au un apetit sexual mult mai dezvoltat decat ceilalti motiv pentru care acestia sunt mai greu de satisfacut din punct de vedere sexual. Apetitul sexual mai dezvoltat face ca imaginatia sexuala sa devina din ce in ce mai dezvoltata. Asa iau

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat, luni, că Primăria s-a închis și că el s-a autoizolat în biroul său. A trimis toată lumea acasă după ce o angajată a fost confirmată cu infecție de COVID-19. Acum așteaptă rezultatul

De asemenea, conducerea şantierului naval (pe a cărui platformă muncesc, incluzând companiile integrate, circa 5.000 de oameni) a anunţat că a introdus măsuri sporite de prevenire a răspândirii

Sondajul Institutului Naţional de Statistică (INS) privind activitatea economică din România, în cadrul căruia au fost intervievaţi mai mulţi manageri din comerţ, servicii sau industrie, arată că o treime dintre managerii din industrie se

Lider național în domeniul Betting & Gaming, Superbet este prima companie din industria pariurilor sportive și a jocurilor de cazinou care pariază pe bine și contribuie financiar pentru a susține efortul personalului medical suprasolicitat în

Compania TAROM a suspendat, începând de miercuri, ora 12, operarea curselor interne pentru următoarele 14 zile, ca urmare a noilor restricţii impuse pentru limitarea răspândirii infectării cu COVID 19, conform unui anunţ publicat pe pagina de

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) a anunţat miercuri o serie de amenzi pentru încălcarea regulamentului privind protecţia datelor personale. Companiile sancţionate sunt eMAG, Vodafone, Enel

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

Bursa de la Bucureşti a deschis şi joi pe verde, dar indicii au trecut pe roşu după primele tranzacţii, cu o scădere de 0.2% la indicele principal, BET, şi de 0,4% la indicele energetic,

Este a doua săptămână când EA eliberează carduri în promoția Moments. Kevin de Bruyne, mijlocașul lui Manchester City este vedeta echipei. Forțați de epidemia de coronavirus, cei de la EA continuă promoția Moments cu o nouă serie de carduri

Nelu Tătaru, noul Ministru al Sănătății, are 47 de ani, este medic chirurg la Spitalul din Huși, pe care l-a și condus o perioadă în calitate de manager. El a fost, în perioada 1991 – 1992 asistent medical stagiar la Spitalul Judeţean

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, decesul celui de-al 18-lea pacient cu noul coronavirus din România, o femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în data de 20 martie în Spitalul Huedin. Femeia de 76 de ani depistată

În plus, Dodon a precizat că toţi moldovenii care revin în această perioadă din străinătate vor fi testaţi la COVID-19, pentru a nu admite ca cetăţenii infectaţi să plece la domiciile lor şi a răspândi

Vremea se va încălzi uşor de zilele viitoare, astfel că astăzi temperaturile vor ajunge la 16 grade în ţară, dar vântul va mai continua să bată. Vineri, vremea va fi şi mai caldă,

Fostul mare jucător și antrenor francez Michel Hidalgo a murit la vârsta de 87 de ani, la Marseille, a anunțat joi, 26 martie, Franceinfo. Bolnav de Alzheimer, Michel a plecat dintre noi vegheat în apartamentul din cartierul rezidențial Cadenelle

Tokyo a devenit epicentrul epidemiei de coronavirus în Japonia, înregistrând un număr de cazuri mai mare decât oricare altă regiune niponă după o creştere record într-o singură zi, potrivit informaţiilor oferite de postul public de

Guvernul a adoptat, joi, o Hotărâre de Guvern prin care se acordă în continuare ajutorul financiar pentru stimularea achiziției de calculatoare, denumit Euro 2020. Programul prevede că pot cere aceste bonuri doar elevii care provin din familii în

Meteorogii anunță că în următoarele zile, pe lângă Covid-19, sănătatea românilor va fi amenințată de un nou nor de praf care vine dinspre Asia. Cantitatea de particule fine va depăși chiar și de 10 ori limitele normale. Efectele vor fi

27 de pacienţi infectaţi cu COVID-19 ar putea fi externaţi săptămâna viitoare. Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat că rezultatele din laborator arată că aceştia s-au vindecat. În cazul a

Universitatea John Hopkins din SUA transmite explicații detaliate pentru evitarea infectării cu noul coronavirus, postate pe site-ului instituției https://hub.jhu.edu. * Virusul nu este un organism