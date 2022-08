Ce a vrut, de fapt, să devină Dan Capatos. Nu are nicio legătură cu televiziunea 03.08.2022

03.08.2022 Ce a vrut, de fapt, să devină Dan Capatos. Nu are nicio legătură cu televiziunea Dan Capatos este unul dintre cei mai consecvenți prezentatori TV din România, dar puțini știu ce alt drum ar fi putut să aleagă. Gazda vedetelor de noapte a mărturisit ce ar fi vrut să facă, […] The post Ce a vrut, de fapt, să devină Dan



Ce a vrut, de fapt, să devină Dan Capatos. Nu are nicio legătură cu televiziunea

Dan Capatos este unul dintre cei mai consecvenți prezentatori TV din România, dar puțini știu ce alt drum ar fi putut să aleagă. Gazda vedetelor de noapte a mărturisit ce ar fi vrut să facă, […] The post Ce a vrut, de fapt, să devină Dan Capatos. Nu are nicio legătură cu televiziunea appeared first on Cancan.

Ce a vrut, de fapt, să devină Dan Capatos. Nu are nicio legătură cu televiziunea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Publicistul Petre Barbu, autorul unei rubrici regulate în Libertatea, scrie despre televiziuni și media de peste 25 de ani. Observațiile lui despre cum au relatat televiziunile momentul de criză politică și despre variațiile de audiență.

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost surprins fără mască de protecţie la UNTOLD, într-un spaţiu închis. „Ce răspuns ar trebui să ofere un poliţist din stradă cetăţeanului care va fi amendat

Azi, elevii şi preşcolarii încep un nou an şcolar în condiţii de pandemie. Toţi cei 3 milioane de elevi au început cursurile în format

Megan Rohrer a intrat în istorie, sâmbătă, după ce a devenit prima persoană transgender instalată ca episcop în cadrul Sinodului Bisericii Evanghelice Luterane din Statele

Fondul Proprietatea, acţionar minoritar (20%) în cadrul societăţii CN Aeroporturi Bucureşti (CNAB), atrage atenţia că există riscul ca în perioada următoare CNAB ar putea să convoace Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea

Deşi, oficial, sezonul estival a luat sfârşit, litoralul este tot plin de turiști. Aceștia au făcut noapte albă în Vama Veche şi s-au distrat fără restricţii, până

Maria Sorina Ceplinschi a câştigat finalele de la bârnă şi sol, desfăşurate duminică la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Mersin (Turcia), în timp ce Gabriel Burtănete s-a clasat pe locul

Băncile de pe piaţa românească au acordat companiilor în luna iulie credite noi în lei în volum de peste 4 mld. lei, în creştere cu 15,2% comparativ cu nivelul din iunie 2021, marcând al doilea vârf din acest

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni o nouă atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât incendiul de vegetaţie forestieră din provincia Malaga s-a extins, iar aproximativ 2.700 de persoane au fost evacuate până acum, potrivit

Judecătorii au pronunţat sentinţa în cazul unui comisar de la Rutieră, care a acceptat o şpagă de tot râsul de la un

Vânzările de ciocolată premium au crescut, la nivel național, cu 23% în acest an. O corporație a plasat o comandă de 155.000 de euro, arată un comunicat al cofetăriilor Leonidas. Potrivit

Industria României a crescut cu 14% (serie brută) în primele şapte luni din an comparativ cu perioada similară a anului trecut, susţinută de industria prelucrătoare, care a bifat un avans de 15,3% şi de producţia şi furnizarea de energie

Charlotte Johnson Wahl a murit luni, 13 septembrie, la un spital din Londra, a scris publicaţia britanică The Telegraph, care citează o declaraţie din partea familiei premierului britanic. Mama lui Boris Johnson, a murit la vârsta de 79 de ani.

„Zapad-21”, exercițiul militar derulat aproape de granița cu NATO, reprezintă un avertisment pentru Alianța Nord Atlantică, un moment de integrare mai strânsă între Rusia și Belarus și o dovadă a modernizării forțelor armate

Marcel Pavel și-a expus sufletul pe tavă în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, atunci când a mărturisit ce regret are în legătură cu mama lui, care a murit în urmă cu o lună. Marcel […] The post Marcel Pavel, în lacrimi, în

La ora actuală, Bucureştiul găzduieşte un sfert din totalul magazinelor mo­derne din România, fiind astfel cea mai importantă piaţă pentru jucătorii de tip cash & carry, hipermarket sau supermarket, spun reprezentanţii comerciantului german

Aproape două treimi dintre români susţin că situaţia generală a ţării este mai rea comparativ cu cea din urmă cu 30 de ani, potrivit rezultatelor unui sondaj INSCOP, informează Agerpres. 63% dintre români cred că situaţia generală din

Începând de astăzi, 14 septembrie, Orange România lansează Djia, noul asistent virtual capabil să ofere suport vocal în limba română

Italia analizează o posibilă revizuire a modului în care sunt calculate facturile la electricitate, în încercarea de a controla preţurile într-un moment în care costurile la energie sunt la un nivel ridicat, au declarat marţi, 14 septembrie,

Oana Turcu şi-a însoţit fiul în prima zi de şcoală. Vedeta a imortalizat momentul şi a publicat câteva imagini pe reţelele de socializare, însă un detaliu i-a scăpat. Internauţii au observat imediat şi au tras-o […] The post Cum s-a