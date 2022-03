Ce a spus un bărbat care a fost chemat la ordin la centrul militar: ”Acum este cam târziu..” 04.03.2022

04.03.2022 Ce a spus un bărbat care a fost chemat la ordin la centrul militar: ”Acum este cam târziu..” În ultimele zile, mai multe persoane care au făcut stagiul militar au primit ordine de prezentare la centrele militare pentru mai multe verificări. Ce a declarat un bărbat care a făcut armata și care a […] The post Ce a spus un bărbat care a



Ce a spus un bărbat care a fost chemat la ordin la centrul militar: ”Acum este cam târziu..”

În ultimele zile, mai multe persoane care au făcut stagiul militar au primit ordine de prezentare la centrele militare pentru mai multe verificări. Ce a declarat un bărbat care a făcut armata și care a […] The post Ce a spus un bărbat care a fost chemat la ordin la centrul militar: ”Acum este cam târziu..” appeared first on Cancan.

Ce a spus un bărbat care a fost chemat la ordin la centrul militar: ”Acum este cam târziu..”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Președintele Klaus Iohannis are, marți, la ora 17:30, la Cotroceni, o întâlnire cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează Administrația Prezidențială. Întâlnirea vine în contextul în

Horoscopul zilei de 21 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac se luptă pentru a obține niște bani sau drepturi financiare care li se cuvin. […] The post

Peste 708.000 de români au solicitat băncilor în 2020 şi 2021 amânarea plăţii ratelor, la care se adaugă clienţii care au cerut acest lucru IFN-urilor, iar în aceste condiţii instituţiile bancare recomandă ca,după expirarea perioadei de

După o viață plină, Maria Bondoc s-a trezit singură: văduvă de șapte ani, cu fiica mutată de foarte mulți ani în Canada, cu prietene care au murit, una câte una. Din fericire, zilele îi sunt însenitate de vizitele Deliei, voluntar al

O avarie survenită miercuri, 21 aprilie, la prânz, în reţeaua electrică a provocat daune majore locatarilor unui bloc din cartierul Tomis Nord din

Tottenham se află în căutarea unui antrenor principal pentru sezonul viitor, după demiterea lui Jose Mourinho. Pe lângă Julian Nagelsmann, pe lista echipei londoneze a intrat și Maurizio Sarri (62 de ani). După despărțirea de Jose Mourinho,

Ianis Hagi (22 de ani) a evoluat 79 de minute pentru Rangers, în remiza de pe terenul lui St. Johnstone, scor 1-1. Rangers este deja campioană în Scoția și a mai redus motoarele, dar rămâne neînvinsă după 35 de etape. Steven Gerrard l-a

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat joi, cu privire la situaţia de la ATI, că problema nu este legată doar de numărul de paturi, ci şi de echipele de medici şi asistente medicale "pregătite

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marţi pe omologul său rus, Vladimir Putin, să se întâlnească în zona conflictului cu separatiştii proruşi din estul Ucrainei pentru a face să scadă tensiunea dintre cele două ţări,

CFR Cluj luptă pentru primul loc în Liga 1, dar antrenorul Edward Iordănescu pregătește deja sezonul viitor. Antrenorul clujenilor este în căutarea unui vârf care să creeze pericol în careul advers, iar presa din Austria susține că Fabian

Pe teritoriul României au fost confirmate în total 1.039.998 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 2.989 în ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri

UiPath deschide a doua şedinţă de tranzacţionare de pe Wall Street la 73 dolari pe acţiune, plus 6% faţă de cea de la debut. La o oră de la deschiderea acţiunile aveau plus 10%. UiPath (PATH), producător

O tânără de Tik Tok pe nume Kayleigh Corby s-a filmat, în timp ce se afla singură în propria locuință, iar imaginile din filmare au speriat-o îngrozitor. Kayleigh Corby a realizat filmarea la parterul casei, […] The post Terifiant! Ce a

Ministerul Sănătății din Norvegia a anunțat vineri că persoanele care au primit prima doză de vaccin AstraZeneca împotriva COVID-19 vor face rapelul cu un ser pe baza tehnologiei ARN mesager (ARNm), precum cel de la Pfizer/BioNTech şi Moderna,

Klaus Iohannis a decis să marcheze Ziua Pământului printr-o vizită fulger în Parcul Natural

CANCAN NEWS este doar la un click distanță. Vă prezentăm cele mai tari subiecte din showbizul românesc și nu numai. Apăsați butonul PLAY pentru o nouă experiență de neuitat. SECRETELE DIVORȚULUI CARE A ȘOCAT SHOWBIZUL […] The post Oana

Un bărbat a ucis cu lovituri de cuţit o funcţionară din cadrul poliţiei, la Comisariatul din Rambouillet, în Yvelines, după care a fost arestat şi rănit mortal prin împuşcare de către alţi agenţi, potrivit procurorului din Versailles şi

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de bărbatul care vindea pe internet teste PCR cu rezultate negative privind infecția cu Covid-19. Costul unui

Lady Di a spart puţin conformismul casei regale britanice. În puţinul timp pe care l-a avut alături de fiii săi a fost o mamă veselă şi pusă pe şotii. Să nu uităm că prinţul Harry avea 12 ani când prinţesa a murit. El s-a bucurat cel mai

Anul 2021 este un an tocmai bun pentru păcănele online. Gândește-te: ce poate fi mai convenabil? Ai, n-ai voie să ieși din casă, distracția este la doar câteva click-uri distanță, cât să te loghezi