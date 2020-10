Ce a spus mama lui Edward Sanda despre Cleopatra Stratan, după logodna fiului ei cu artista 09.10.2020

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au recunoscut, recent, că formează un cuplu, iar de curând s-au și logodit. Familiile celor doi sunt în culmea fericirii și abia așteaptă marele eveniment. Cleopatra, fiica lui Pavel Stratan, […]

În primele nouă luni din 2019, vânzările companiei au fost de 105 mil. lei, în creştere cu 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Este în interesul Ungariei ca Turcia să trimită migranţii spre Siria mai degrabă decât în direcţia Europei, a declarat, vineri, prim-ministrul ungar, Viktor Orban, la radioul public, citat de

Zece deputaţi ai partidului proprezidenţial „Slujitorii poporului'”urmează să treacă testul cu detectorul de minciuni, pe fondul unor acuzaţii de corupţie, a anunţat această formaţiune, care

Bianca Andreescu, (19 ani, 4 WTA) se pregătește de startul Turneului Campioanelor, de la Shenzen, iar înainte s-a relaxat și s-a bucurat de timpul liber. Andreescu, jucătoare din Canada de origine română, a fost prezentă în urmă cu

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, la o două hale din comuna Sântămăria Orlea, judeţul Hunedoara, unde erau depozitaţi 5.000 de baloţi de paie, la faţa locului intervenind pompieri de la

Două grupuri de elevi din Galaţi şi-au pus imaginaţia şi cunoştinţele la un loc pentru a da naştere unor lucrări de artă spectaculoase, în singurul proiect interdisciplinar din România care reuneşte ateliere de pictură, de lucru manual şi

Un bărbat din judeţul Vaslui care a sunat la Poliţie pentru a anunţa că un cetăţean fără permis, cu mai multe condamnări pentru infracţiuni rutiere la activ, conduce pe drumurile publice un autoturism a sfârşit prin a fi el însuşi

Patronul unui club de fotbal a fost găsit fără suflare lângă un pod din județul Arad. Este vorba despre președintele echipei Victoria Felnac din liga a patra, Dan Ristin, scrie Antena 3. În vârsă de

Liverpool și Tottenham se întâlnesc ACUM, în derby-ul etapei #10 din Premier League. Partida a început la ora 18:30, este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 1. Vezi AICI programul etapei #10 din Premier LeagueVezi AICI clasamentul

Regiunea Sud–Est din România este a doua cea mai săracă din UE, potrivit Indicelui Regional al Competitivităţii (IERC), un instrument care măsoară din trei în trei ani factorii majori ai competitivităţii. Cartierele periferice din oraşele

Silviu Lung Jr. (30 de ani), portarul lui Kayserispor, a dat pe lângă minge la o pasă primită de la un coechipieri, la cel de-al patrulea meci încasat în meciul cu Malatyaspor (0-4) din etapa a noua a primei ligi din Turcia. Tocmai apăruse

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Duminică, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 26/27 octombrie 2019, România revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. În fiecare an, în luna octombrie are loc schimbarea orei, prin

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au aplicat, în primele nouă luni ale anului, amenzi în valoare de aproximativ 40,37 milioane de lei, în creştere cu 37% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, când

Un şofer de 30 de ani s-a trezit în faţa maşinii cu o femeie care traversa neregulamentar strada şi nu a mai putut face nimic pentru a

Ministrul sârb al construcţiilor, transporturilor şi infrastructurii, Zorana Mihajlovic, a declarat că proiectele de infrastructură pe care ţara sa le dezvoltă în colaborare cu China se ridică la 13 miliarde de euro şi că relaţiile de

Stocul de echipamente electrice şi electronice (EEE) din gospodăriile din România a ajuns, în 2019, la 91 kg/persoană în acest an, în creștere față de 71 kg/persoană, cât se înregistra în

Exact când situația lui Gareth Bale (30 de ani) de la Real Madrid părea că s-a stabilizat, presa din Spania aruncă „bomba”: galezul ar putea ajunge în China, la Shanghai Shenhua. Tensiunile dintre Bale și antrenorul Zinedine Zidane,

Producătorul de învelitori meta­lice Bilka Steel din Braşov, deţinut de omul de afaceri Horaţiu Ţepeş, a depăşit, în pri­me­le nouă luni din 2019, valoarea cifrei de afaceri din întreg anul