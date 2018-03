Ce a scris în biletul de adio judecătoarea care a încercat să se sinucidă! Care este prognosticul medicilor 19.03.2018

19.03.2018 Ce a scris în biletul de adio judecătoarea care a încercat să se sinucidă! Care este prognosticul medicilor Judecătoarea Gabriela Iordache, fost președinte al Judecătoriei Piteşti, a fost adusă în stare foarte gravă la Spitalul Floreasca din Capitală, intubată şi ventilată mecanic după ce a înghiţit clor şi detartrant în dimineaţa zilei de



Ce a scris în biletul de adio judecătoarea care a încercat să se sinucidă! Care este prognosticul medicilor

Judecătoarea Gabriela Iordache, fost președinte al Judecătoriei Piteşti, a fost adusă în stare foarte gravă la Spitalul Floreasca din Capitală, intubată şi ventilată mecanic după ce a înghiţit clor şi detartrant în dimineaţa zilei de duminică, 18 martie. Surse medicale au declarat că prognosticul în privinţa judecătoarei Iordache este în continuare rezervat. Misterul tentativei de […] The post Ce a scris în biletul de adio judecătoarea care a încercat să se sinucidă! Care este prognosticul medicilor appeared first on Cancan.ro.

Ce a scris în biletul de adio judecătoarea care a încercat să se sinucidă! Care este prognosticul medicilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După egalul cu Dinamo, Gigi Becali a ieşit de pe „Arena Naţională“ şi, aşa cum face mereu după rezultatele nefavorabile, şi-a făcut praf echipă. Primul vizat a fost puştiul Andrei Vlad (18

Simona Halep face spectacol pe teren, însă a fost nevoită să aştepte două luni pentru a bate palma cu Nike, după ce a încheiat conturile cu Adidas. Serena Williams are două partide în ultimul an, însă sponsorii fac coadă la uşa

Simona Halep a revenit sâmbătă de la Doha şi se află în Bucureşti, unde se tratează intens pentru accidentarea care a determinat-o să abandoneze la Qatar

Ce însemnă când visezi un mort? Ei bine, trebuie să luaţi în considerare şi contextul în care apare "Mort". Încercaţi să va amintiţi cât mai multe din vis. Citește mai

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, urmează să fie audiat marţi, după şedinţa de plen comun a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la Comisia parlamentară pentru controlul SRI. Citește mai

Primarul Timișoarei, Nicolae Robuy, a anunțatr, marți, în timpul conferinței de presă săptămânale, că va mai candida pentru un mandat de edil. El spune că după ce și-a asumat finanțarea proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană

Crimă într-un azil de bătrâni din judeţul Mehedinţi. Un pacient într-un scaun cu rotile i-a luat viaţa colegului său de cameră imobilizat la pat. Angajaţii centrului au încercat să muşamalizeze cazul de teamă că vor fi acuzaţi de

Partidul Socialiştilor este pregătit pentru alegerile anticipate în municipiul Chişinău şi reprezentantul formaţiunii va câştiga acest scrutin. Declaraţia a fost făcută de către Ion Ceban, şeful fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal

Accidentul s-a produs în această dimineaţă pe drumul care face legătura între cartierul Noua şi Centură. Maşina a ajuns în şanţ şi două persoane au fost

La 27 ani de la înfiinţare, grupul de la Vişegrad (V4) este mai puternic decât oricând. Creat pe 15 februarie 1991 de Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia (care se va împărţi în două state, Republica Cehă şi Slovacia, în 1993), grupul îşi are

Administraţia locală din Focşani a cerut încă de acum un an şi jumătate intrarea în legalitatea a familiilor care locuiesc în cele trei blocuri administrate de

Camera de spurpaveghere a unui imobil de pe DN 1B a surprins momentul coliziunii dintre autoturismul Logan condus de jandarmul Constantin Nicolae şi TIR-ul încărcat cu tablă. Pe înregistrarea produsă la la ora 21:55 se vede cum maşina rula cu

Constantin Brâncuşi pleacă pe 1 septembrie 1926 la New York pentru o expoziţie personală. În urma sa, la Paris, lasă o relaţie secretă. Turneul american aduce consacrarea sculptorului la nivel mondial, în timp ce Brâncuşi întreţine o

Poliţiştii care au făcut praf maşina unui taximetrist, în timpul unei acţiuni ratate de flagrant, sunt cercetaţi disciplinar. În schimb, taximetristul a fost trimis de şefii Poliţiei la instanţele de judecată pentru a-şi recupera

Teo, Vio şi Costel au strâns peste 4000 de spectatori la „marele Show la Palat“. Cei 3 stand-up comedianţi au trăit senzaţia unică de a fi pe scena Sălii Palatului, marcând o premieră în viaţa lor

Aparatura necesară pentru chemoembolioză hepatică a fost pus la dispoziţia spitalului gălăţean de Academia de Ştiinţe Medicale, iar coordonarea echipei de medici va fi asigurată de dr. Radu Dumitru, de la Spitalul Fundeni din

Rarisom, o regie din subordinea Serviciului Român de Informaţii (SRI), a pierdut un contract de un milion de euro pentru securizarea frontierei din cauza unei erori a Serviciului Electronic de Achiziţii

Un medic a fost bătut cu sălbăticie, cu pumnii şi cu picioarele, de un tânăr băut. Agresorul venise la camera de gardă cu un prieten care ar fi fost lovit de o maşină. Doctorul a constatat că pacientul

Meteorologii au emis, marţi, o atenţionare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabilă în zone din judeţul Caraş-Severin, pe durata următoarelor ore. Conform Administraţiei Naţionale

Solicitantul de azil uzbec Rakhmat Akilov, judecat pentru că a ucis cinci persoane în aprilie 2017 la Stockholm la volanul unui camion furat, a declarat marţi în timpul procesului său din