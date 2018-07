Ce a pus mama Denisei Răducu în farfuriile de la parastasul de un an 22.07.2018

22.07.2018 Ce a pus mama Denisei Răducu în farfuriile de la parastasul de un an Pe 23 iulie se împlinește un an de când Denisa Răducu a murit, iar mama ei, Geta Dovleac, a vrut să facă un parastas care să urmeze cu sfințenie tradițiile creștine, pentru ca fata ei să aibă de toate pe lumea cealaltă. Ea a dat de pomană



Ce a pus mama Denisei Răducu în farfuriile de la parastasul de un an

Pe 23 iulie se împlinește un an de când Denisa Răducu a murit, iar mama ei, Geta Dovleac, a vrut să facă un parastas care să urmeze cu sfințenie tradițiile creștine, pentru ca fata ei să aibă de toate pe lumea cealaltă. Ea a dat de pomană la 100 de persoane și, pe lângă mâncare, […] The post Ce a pus mama Denisei Răducu în farfuriile de la parastasul de un an appeared first on Cancan.ro.

Ce a pus mama Denisei Răducu în farfuriile de la parastasul de un an

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jandarmeria răspunde criticilor lansate în spaţiul public privind modul în care a intervenit la protestele din ultimele zile prin a sublinia că se delimitează de orice acuzaţie care incită la violenţă şi la radicalizarea împotriva forţelor

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a anunţat că va candida la alegerile prezidenţiale din 2019 la scurt timp după ce preşedintele României Klaus Iohannis a confirmat că îşi doreşte şi al doilea mandat. Pleşoianu a publicat şi un colaj foto

Belgia a confirmat că este una dintre cele mai în formă echipe de la acest Campionat Mondial şi s-a distrat cu

De peste trei ani, Ansamblul „Zamfira“ îi bucură pe românii aflaţi departe de casă şi îi face pe străinii din Belgia să vadă România cu alţi

Comedia neagră "Get Out" ar putea avea o continuare, conform producătorului Jason Blum care a declarat pentru publicaţia Variety că regizorul şi scenaristul Jordan Peele se gândeşte serios să continue

Negocierile PNL cu celelalte partide pentru susţinerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului vor continua şi la începutul săptămânii viitoare, a declarat sâmbătă liderul liberalilor,

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Sibiu, că, în opinia sa, sistemul de ordonanţe de urgenţă trebuie să înceteze, pentru că "aproape toate guvernele le-au folosit, cu precădere în

Belgia S-a impus clar în meciul cu Tunisia, 5-2, după un meci spectaculos. Grație acestei victorii, belgienii au 6 puncte și s-au calificat în runda următoare. Eden Hazard și Romelu Lukaku au reușit câte o

Mexic s-a impus în fața Coreei de Sud, scor 2-1, și este ca și calificată în optimile de finală ale Campionatului Mondial. Germania și Suedia joacă de la 21:00, liveTEXT AICI! Mexicanii au demonstrat că victoria

Germania și Suedia se întâlnesc în această seară într-un meci extrem de important în configurația clasamentului din grupa F de la Mondial. Nemții sunt obligați să câștige după eșecul neașteptat cu Mexic.

Richardo Caruso Lombardi (56 de ani), un renumit antrenor argentinian, afirmă că Pavon l-ar fi lovit pe Mascherano la finalul partidei pierdute în fața Croației, scor 0-3. Argentina tremură pentru calificarea în optimile de finală ale

Horoscopul zilei de 24 iunie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate

Preşedintele Klaus Iohannis a lansat, sâmbătă, un atac extrem de dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar şi a partidului. Citește mai

Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat, sambata, la Slatina, ca social-democratii ar putea organiza un nou miting la Bucuresti, solicitandu-le membrilor sa fie pregatiti de fiecare data "cu arma la picior". Citește mai

Autostrata A1 Sebeş-Sibiu a fost blocată în jurul orei 19:00, din cauza unui incident care s-a soldat cu o maşină de model BMW arsă în

Preşedintele Franţei Emmanuel Macron s-a pronunţat, sâmbătă, în favoarea unor sancţiuni financiare la adresa ţărilor din Uniunea Europeană care refuză să primească migranţi, informează

Pregătirile de nuntă se fac tot mai din timp, dar nu se rezumă la spaţiul de petrecere, meniu şi vestimentaţie. Tot mai important a devenit şi dansul acestora, care dă tonul şi tonusul petrecerii. Mirii relaxaţi aleg coregrafii care implică

Un preot italian, fost diplomat în slujba Sfântului Scaun, a fost condamnat sâmbătă la 5 ani de închisoare pentru deţinere de materiale pornografice cu minori, a anunţat Tribunalul Vaticanului,

Campioana mondială en titre, Germania, a învins dramatic formaţia Suediei cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Fişt din Soci, în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal

Renegat de clubul-mamă Dinamo, Patrick Petre (21 de ani) și-a găsit în cele din urmă echipă. Va continua în Liga 1, urmând să ajungă la Poli Iași sub formă de împrumut. Fotbalistul de 21 de ani va ajunge în