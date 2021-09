Ce a pus la cale familia Huidu la restaurant? Întâlnire la cină în Herăstrău 08.09.2021

08.09.2021 Ce a pus la cale familia Huidu la restaurant? Întâlnire la cină în Herăstrău Chiar la finalul lunii trecute, Giulia și Vlad Huidu ieșeau la un pahar de vin și de vorbă, alături de prieteni, într-un restaurant din zona parcului Herăstrău. Iată că cei doi au „recidivat”. Numai că […] The post Ce a pus



Ce a pus la cale familia Huidu la restaurant? Întâlnire la cină în Herăstrău

Chiar la finalul lunii trecute, Giulia și Vlad Huidu ieșeau la un pahar de vin și de vorbă, alături de prieteni, într-un restaurant din zona parcului Herăstrău. Iată că cei doi au „recidivat”. Numai că […] The post Ce a pus la cale familia Huidu la restaurant? Întâlnire la cină în Herăstrău appeared first on Cancan.

Ce a pus la cale familia Huidu la restaurant? Întâlnire la cină în Herăstrău

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Specialiştii au alcătuit un clasament al celor mai brutale dureri. Dintre surprize se numără şi constatarea că naşterile nu mai fac parte din podiumul durerilor brutale. Prima poziţie în ierarhia celor

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Viviana Sposub și George Burcea formează unul dintre cele mai noi cupluri. Chiar dacă nu au recunoscut, cu subiect și predicat faptul că sunt împreună, cei […] The post George Burcea vrea să o

Un drum de munte de la limita judeţelor Hunedoara şi Gorj, aproape inaccesibil şi rar folosit, va fi modernizat printr-o investiţie

Ioan Mărginean a împlinit azi 60 de ani, iar Pablo Cortacero, conducătorul lui Dinamo, l-a felicitat personal și l-a asigurat din nou că va primi un loc în staff-ul administrativ al clubului. Spaniolul este cel care l-a propus pe fostul fundaș al

DINAMO - SPORTING: 1.700 de tichete au fost vândute în doar 16 ore. Prețul unui tichet este de doar 5 lei. La inițiativa fanilor dinamoviști, în programul DDB, echipa de handbal a scos la vânzare bilete virtuale cu valoare de 5 lei pentru

Horoscop 14 octombrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi Horoscop Berbec – 14 octombrie 2020:

Horia Gustă, director general al societăţii de administrare de investiţii Certinvest, cu active totale de 258,2 mil. lei şi o cotă de piaţă de 0,6%, spune că în ultima perioadă, cu excepţia ultimelor două săptămâni, a remarcat tranzacţii

Un bărbat din judeţul Gorj susţine că a absolvit un an de liceu, la seral, fără să vină la şcoală măcar un minut. Conducerea Liceului Tehnologic din Turburea a confirmat că este elev în clasa a

Republica Cehă a înregistrat marţi 8.325 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, a doua cea mai mare valoare a acestui indicator de la începutul pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anunţat miercuri Ministerul Sănătăţii ceh,

Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Potrivit unor documente recent declasificate de către Departamentul de Stat american privind relaţiile României cu Republica Moldova, în 2010 „cea mai mare provocare la adresa integrităţii teritoriale a Republicii Moldova este Transnistria”,

Mihai Gâdea a prezentat la „Sinteza Zilei” o informaţie în exclusivitate despre Andi Manciu, şeful Grupului de Comunicare Strategică. Manciu a fost exmatriculat în facultate pentru că nu a fost la

Magaye Gueye, 30 de ani, a jucat și-a marcat în Premier League în tricoul lui Everton, iar acum a venit să se impună în lupta cu Adam Nemec, 35 de ani, pentru a-i impresiona pe cei de la Dinamo. Una dintre mișcările spectaculoase ale "câinilor"

Anul acesta trecerea la ora de iarnă se va face în ultimul weekend din octombrie, adică în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. Asta înseamnă că ne vom putea bucura de o oră în

Relaxarea măsurilor împo­triva pandemiei a adus o creştere a vânzărilor din domeniul HoReCa în vara acestui an, însă extinderea pe online, adică pe segmentul livrărilor va permite dezvoltarea businessurilor din

Întoarcerea după cinci sezoane a lui Robinho (36 de ani) la Santos nu e deloc o lovitură de imagine, ci s-a transformat într-un autogol. Clubul brazilian, criticat de fani pentru mutare, va avea probleme financiare, pentru că mai mulți

Serghei Gorshkov a reuşit să surprindă o imagine uimitoare cu un tigru siberian, unul din cele mai rare animale sălbatice de pe Pământ. Fotografia i-a adus premiul de “Wildlife Photographer of the Year”, transmite BBC. Imaginea

Numărul companiilor nou-create în Statele Unite a crescut puternic în trimestrul trei, în contextul milioanelor de locuri de muncă distruse de pandemie, atingând un maxim istoric, potrivit Le

Alegătorii care dețin un act de identitate al cărui termen de valabilitate expiră în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 pot vota în baza acestuia la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie, informează Agerpres.

Cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus afectează serios mai mult de jumătate dintre statele UE. În zona roșie se află acum 17 țări membre, plus Marea Britanie, potrivit unei hărți prezentate