Ce a păţit un român, după ce şi-a cumpărat vinietă de Bulgaria, din vamă. Mare atenţie când plecaţi în vacanţă 15.08.2022

15.08.2022 Ce a păţit un român, după ce şi-a cumpărat vinietă de Bulgaria, din vamă. Mare atenţie când plecaţi în vacanţă Marius, un român care se îndrepta spre Grecia, pentru a-și petrece concediul de vară, s-a oprit în Bulgaria la un chioșc pentru a-și plăti vinieta. Totul bine și frumos, a plătit taxa, însă la întoarcere […] The post Ce a păţit un



Ce a păţit un român, după ce şi-a cumpărat vinietă de Bulgaria, din vamă. Mare atenţie când plecaţi în vacanţă

Marius, un român care se îndrepta spre Grecia, pentru a-și petrece concediul de vară, s-a oprit în Bulgaria la un chioșc pentru a-și plăti vinieta. Totul bine și frumos, a plătit taxa, însă la întoarcere […] The post Ce a păţit un român, după ce şi-a cumpărat vinietă de Bulgaria, din vamă. Mare atenţie când plecaţi în vacanţă appeared first on Cancan.

Ce a păţit un român, după ce şi-a cumpărat vinietă de Bulgaria, din vamă. Mare atenţie când plecaţi în vacanţă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un caz aparte a avut loc, în Australia. Un cunoscut afacerist local, care conduce o adevărată firmă de familie, s-a văzut pus în situaţia radicală de a-şi concedia propriul fiu, după ce băiatul a refuzat să se vaccineze

Rainz Cube aduce în Romania oportunitatea de a avea propria ta casă eficientă sau spațiu comercial eco-friendly. Prețurile încep de la modesta sumă de 2000+ euro, lucru care face containerele să fie accesibile unei vaste audiențe, chiar și

Florin Călinescu nu renunță de tot la televiziune. Recent, omul de televiziune a semnat un contract cu postul Prima TV. Acesta a anunțat la mijlocul lunii iulie faptul că încetează contractul între el și postul […] The post Florin

În 1907 apărea la editura Leon Alcalay lucrarea cu titlul „Din psichologia poporului român”, dedicată domnilor Kalinderu şi

Companiile care înregistrează restanţe la bugetul de stat scadente la finalul lui 2020 pot fi scutite de mai bine de jumătate din sumele dato­rate, în baza unui plan de restruc­turare însoţit de un test al credito­rului privat prudent, a spus

Sarah Hirshland, CEO al comitetului olimpic și paralimpic din SUA, a anunțat că sportivii vor putea să participe la Olimpiada de iarnă de la Beijing 2022 doar dacă sunt vaccinați. Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 vor fi organizate de Beijing

Un tribunal pentru consumatori din India a ordonat zilele acestea unui salon de înfrumusețare să plătească daune de 20 de milioane de rupii, adică 271.000 de dolari, unui model, după ce i-a tăiat prea mult din păr. Femeia avea contractele cu

Specialiștii nu au vești bune pentru România. Cel mai probabil, săptămâna aceasta vom avea 1.000 de decese din cauza COVID-19, creșterea numărului de morți fiind incredibil de

Situaţia este dezastruoasă pe insula spaniolă La Palma. Lava continuă să avanseze, iar peste 300 de case au fost distruse. Între timp, aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate. Vulcanul a început să erupă duminică, după 50 de

Următorul antrenor al Barcelonei va fi aproape sigur Xavi, după ce Koeman va fi concediat. Președintele Laporta l-a numit și pe Guardiola, în 2008, deși nu l-a vrut inițial. Nici Xavi nu era favoritul lui, dar a fost convins de cei din jur că

Florin Călinescu, noua vedetă de la Prima TV, va comenta meciul FCSB - Academica Clinceni de sâmbătă (21:00, liveTEXT pe GSP.ro). Postul generalist Prima TV va transmite câte un meci de Liga 1 în fiecare etapă. Noua înțelegere a debutat cu

Numele impresarei a fost tot mai vehiculat în ultima perioadă, după presupusul divorț de Laurențiu

Vremea este una capricioasă în data de 24

CFR Cluj a pierdut meicul din deplasare cu CS U Craiova, scor 0-1, în 16-imile Cupei

Monica Anghel se află în izolare, după ce a fost testată pozitiv la coronavirus. Artista a primit, sâmbătă dimineață, medicamente de la Gigi Becali, cu care speră să treacă mai ușor peste boală. Este conștientă […] The post Monica

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, că persoanele care vor să meargă la restaurantele din mall-uri trebuie să prezinte certificatul verde

Alan Lancaster, fondator și basist al trupei Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani, a confirmat managerul formației, citat de BBC. Lancaster a avut mai multe hituri internaționale cu grupul în anii '60 și

Secretarul general este Dan Vîlceanu, iar prim-vicepreședinți sunt Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode. Biroul Executiv al PNL: Președinte: Florin Cîțu Secretar General

Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a comentat posibilitatea ca Darren Cahill (55) să devină antrenorul Emmei Răducanu (18 ani, 22 WTA). Miercuri, 22 septembrie, Simona Halep a anunțat despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill. În

„Democraţia este puterea poporului. Dar mie îmi place mai mult definiţia: „Democraţia este libertatea instituţionalizată”, declaraţia aparţine expertului Igor Boţan, care s-a referit la teoria democraţiei în cadrul dezbaterii