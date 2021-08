Ce a găsit Pepe în camera de hotel din Italia, unde s-a cazat cu iubita lui. Yasmine a izbucnit în râs când l-a văzut pe artist 06.08.2021

06.08.2021 Ce a găsit Pepe în camera de hotel din Italia, unde s-a cazat cu iubita lui. Yasmine a izbucnit în râs când l-a văzut pe artist Pepe și Yasmine au plecat în prima lor vacanță împreună. Cântărețul și tânăra lui iubită se află în Sanremo, Italia, cu încă un cuplu. Cei doi au avut parte de o surpriză în camera hotelului […] The post Ce a găsit Pepe în



Ce a găsit Pepe în camera de hotel din Italia, unde s-a cazat cu iubita lui. Yasmine a izbucnit în râs când l-a văzut pe artist

Pepe și Yasmine au plecat în prima lor vacanță împreună. Cântărețul și tânăra lui iubită se află în Sanremo, Italia, cu încă un cuplu. Cei doi au avut parte de o surpriză în camera hotelului […] The post Ce a găsit Pepe în camera de hotel din Italia, unde s-a cazat cu iubita lui. Yasmine a izbucnit în râs când l-a văzut pe artist appeared first on Cancan.

Ce a găsit Pepe în camera de hotel din Italia, unde s-a cazat cu iubita lui. Yasmine a izbucnit în râs când l-a văzut pe artist

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Atacantul Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) și-a dat acordul să vină la Dinamo. Dinamo îl așteaptă pe Juan Camara, extremă stânga, care va lăsa Jagellonia (Polonia) pentru a semna cu „câinii", așa cum a anunțat Gazeta

Gruparea ecologistă radicală Extinction Rebellion a blocat tipografiile mai multor ziare naţionale din Regatul Unit, care n-au mai ajuns în această dimineaţă la distribuitorii de

Consumul de nuci are un rol deosebit de important pentru menținerea sănătății, dar și pentru a trata sau ameliora o serie de boli. Nucul este plin cu acizi grași esențiali. Beneficiile de sănătate includ

A trecut timpul aluziilor subtile şi ameninţărilor şoptite discret. Tensiunea evoluează exponenţial între Grecia şi Turcia, cu un reflex direct şi extrem de neplăcut asupra întregii Alianţe a Atlanticului de Nord care se dovedeşte - cel

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că nu a văzut nicio dovadă legată de otrăvirea lui Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, relatează Hotnews. Totuși, Trump a declarat că nu are motive să se îndoiască de acuzațiile

Simona Halep, numărul doi mondial, a fost desemnată de WTA jucătoarea lunii august, după ce în urmă cu o lună s-a impus în finala de la Praga. Sportiva a câştigat luna trecută turneul de la Praga, primul la care a participat după reluarea

Proprietarii de clădiri incluse în circuitul economic pot beneficia de o reducere a impozitului pe proprietate în anumite condiţii, în baza unui act normativ adoptat în contextul pandemiei de COVID-19 care, însă, a lăsat la latitudinea

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la Bistriţa, că nimeni nu s-a exprimat vreodată că vrea să amâne începerea şcolii şi că şcoala va începe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, transmite News.ro. Pe 4

Alexandra de la Puterea Dragostei a sărit la bătaie la Aya! Conflictul a pornit după un schimb de replici acide între cele două concurente. Situația a scăpat de sub control după ce Aya a declarat să vrea să lupte pentru inima lui George.

Principalul opozant rus al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, otrăvit în Rusia cu un agent neurotoxic de tip noviciok potrivit Berlinului, a ieşit din coma indusă şi urmează să fie decuplat - „în etape” - de la aparatul de

Conducerea PNL le-a cerut organizaţiilor din ţară să numere câţi candidaţi USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide, arată un mesaj intern obţinut de Adevărul. PNL a racolat aproape 150 de primari de la PSD, susţin surse liberale.

Pe 8 septembrie, este Sfânta Maria Mică, ocazie de a spune la mulți ani celor ce poartă acest nume. Și de sărbătoarea cunoscută drept Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria, care este prăznuită în fiecare an pe data de 15 august nu este

Atunci când te confrunți cu o criză financiară, la amanet poți obține bani pe loc. Un amanet auto presupune să ai o mașină pe care ești disponibil să o amanetezi pentru o suma frumușică de bani, totodată având șansă să o recuperezi

Deși este septembrie și toamna a venit deja, cererea de transport către litoral se menţine ridicată în această săptămână. Astfel, CFR Călători îşi adaptează în extrasezon capacitatea de transport la solicitările de trafic şi

Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 12,3% în trimestrul 2 din acest an, comparativ cu perioada anterioară, transmite INS: Față de același interval din 2019, scăderea a fost

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din jurul Craiovei, în special spre Piteşti şi mai departe, autostrada Piteşti Sibiu ar putea permite dezvoltarea mai rapidă a producţiei din Dolj şi accesul către noi

În vederea înlocuirii rețelei publice de apă potabilă în București, în zona intersecției bulevardul Iuliu Maniu – bulevardul Vasile Milea, se vor institui restricții de circulație, în etape, a informat Brigada Rutieră într-un

ING Bank România rămâne în continuare în cadrul programului Noua casă (fosta Prima casă), prin care persoanele pot achiziţiona o proprietate cu un avans de minimum 5% pentru valori ale proprietăţilor de cel mult 70.000 de euro şi un avans de

Pe 8 septembrie 2020, la ora 12:27 în sistemul bursei de la Bucureşti a fost înregistrată o tranzacţie de 1,7 milioane de acţiuni ale producătorului de materiale textile Braiconf Brăila (BRCR), ceea ce înseamnă că 3,8% din companie a schimbat

Filaret, patriarhul Bisericii Kievului, ce se consideră urmaşul mitropolitului Petru Moghilă, a fost internat de urgenţă după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19. Filaret, în vârstă de 91 de ani, spusese că pandemia de coronavirus este o pedeapsă