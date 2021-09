Ce a făcut Mihaela Rădulescu la scurt timp după ce Dani Oţil a devenit părinte. Mulţi nu ar avea curajul acesta 12.09.2021

12.09.2021 Ce a făcut Mihaela Rădulescu la scurt timp după ce Dani Oţil a devenit părinte. Mulţi nu ar avea curajul acesta În timp ce fostul ei partener, Dani Oțil, își strângea în brațe pentru prima oară copilul, Mihaela Rădulescu era la înălțime. Vedeta Pro Tv l-a însoțit pe Felix Baumgartner la un show aviatic, unde adrenalina […] The post Ce a



Ce a făcut Mihaela Rădulescu la scurt timp după ce Dani Oţil a devenit părinte. Mulţi nu ar avea curajul acesta

În timp ce fostul ei partener, Dani Oțil, își strângea în brațe pentru prima oară copilul, Mihaela Rădulescu era la înălțime. Vedeta Pro Tv l-a însoțit pe Felix Baumgartner la un show aviatic, unde adrenalina […] The post Ce a făcut Mihaela Rădulescu la scurt timp după ce Dani Oţil a devenit părinte. Mulţi nu ar avea curajul acesta appeared first on Cancan.

Ce a făcut Mihaela Rădulescu la scurt timp după ce Dani Oţil a devenit părinte. Mulţi nu ar avea curajul acesta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În nordul României, în judeţul Botoşani, pe malurile râului Prut, de-a lungul a zeci de kilometri, s-a format un paradis sălbatic unic în ţară. Străjuită de păduri seculare, unde animalele şi păsările fac legea, Lunca Prutului este o

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul runelor pentru perioada 19-25 octombrie. Balanță. Ești pregătit să începi o viață nouă. E revigorare în toate planurile: sănătate,

Autorităţile din judeţul Hunedoara au prezentat, duminică, situaţia la zi a persoanelor infectate cu noul

Nu sunt, recunosc, un fan al Laurei Kovesi! Mi-am exprimat și eu, în mod deschis, serioase rezerve asupra unor încercări, mai vechi sau mai noi, de a o proclama apoteoza ideii de Slujire (cu s mare!) a idealurilor

Franţa ar urma să expulzeze 231 de străini aflaţi pe o listă a guvernului ca fiind suspectaţi de credinţe religioase extremiste, conform unei surse din poliţie citate de

CSM București a câștigat clar partida cu Ferencvaros, din runda numărul 5 a Ligii Campionilor la handbal feminin, scor 25-19, în Sala Polivalentă din București. Cristina Neagu a revenit după pauza provocată

Rufo Collado, după partida pierdută de Dinamo cu CSU

Directorul medical al Spitalului Colentina, medicul Sabina Zurac, a demisionat din conducerea spitalului. Motivele demisiei încă nu se cunosc. Decizia survine în urma unei şedinţe cu toţi medicii care a avut loc astăzi la această instituţie

Săptămâna trebuie începută cu o porție sănătoasă de râs, așa că am pregăti un banc care cu siguranță îți va pune un zâmbet în colțul gurii. Bancul zilei de astăzi are ca protagonistă o tânără […] The post Bancul zilei| O

Parmalat România, producătorul sucurilor Santal, parte a grupului francez Lactalis, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 59,1 mil. lei (12,5 mil. euro), în creştere cu 4,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF pe baza

Toni Petrea a efectuat două modificări la pauza partidei dintre Academica Clinceni și FCSB. FCSB nu a convins în prima repriză a partidei cu Clinceni. A avut posesia, dar ocaziile clare de gol au lipsit, cu excepția unei mingi expediate de

Alexia Eram a împlinit de curând 20 de ani și a marcat momentul și prin intermediul unui pictorial de modă special în revista VIVA! Chiar dacă a pozat pentru prima oară într-o asemenea ipostază, fiica Andreei Esca s-a descurcat perfect. Alexia

Ziua în amiaza mare, două fete de etnie romă au furat un cărucior de copii dintr-un bloc din Tulcea. Furtul a fost surprins de una dintre camerele de supraveghere instalate în imobil. O altă cameră […] The post Două copile de etnie romă,

În dezvoltarea unei monede digitale, mai important pentru Statele Unite este „să facă lucrurile corect decât să fie primele“, a anunţat preşedintele băncii centrale americane Jerome Powell, scrie

SeedBlink, platforma locală de equity crowdfunding lansată în decembrie anul trecut de foştii bancheri Andrei Dudoiu şi Ionuţ Pătrăhău, şi-a propus să intermedieze până la finalul acestui an finanţări de 4 milioane euro pentru

Intervenţia celebrului actor belgian Jean-Claude Van Damme a făcut posibilă salvarea de la moarte sigură a unei căţeluşe expediate din Bulgaria în Norvegia cu un ”paşaport fals”, a anunţat luni o fundaţie pentru protecţia

Principalele agenții de evaluare financiară își vor anunța, în perioada imediat următoare, noile estimări privind ratingul de țară al României. Potrivit calendarului pe anul 2020, agenția Fitch își

Un bărbat este cercetat penal după ce a rănit un câine în oraşul Abrud, judeţul Alba. Bărbatul a aruncat câinele de pe o

Angajatii din statele membre UE ajungeau la serviciu în 25 de minute, anul trecut, românii petrecând în trafic un timp apropiat de media comunitar,ă care este de 27 de minute, arată Eurostat. Cel

Dacă ai ajuns pe acest articol, înseamnă că e foarte posibil ca printre căutările tale recente în bara de search a Google să fie cum ne protejăm de Covid, de unde cumpărăm măști bune de protecție, intrăm în stare de urgență, se deschid