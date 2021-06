Ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce Portugalia a fost eliminată de la Euro » Camerele TV au surprins momentul 28.06.2021

28.06.2021 Ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce Portugalia a fost eliminată de la Euro » Camerele TV au surprins momentul Portugalia, campioana europeană din 2016, a fost eliminată de la EURO 2020, fiind învinsă în optimi de Belgia, 0-1. La finalul partidei jucate la Sevilla, Cristiano Ronaldo (36 de ani) s-a îmbrățișat cu belgianul Thibaut Courtois (29



Ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce Portugalia a fost eliminată de la Euro » Camerele TV au surprins momentul

Portugalia, campioana europeană din 2016, a fost eliminată de la EURO 2020, fiind învinsă în optimi de Belgia, 0-1. La finalul partidei jucate la Sevilla, Cristiano Ronaldo (36 de ani) s-a îmbrățișat cu belgianul Thibaut Courtois (29 de ani). VIDEO Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Courtois după Belgia – Portugalia ️ "[The ball] didn't want to go in today." Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter. ...

Ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce Portugalia a fost eliminată de la Euro » Camerele TV au surprins momentul

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un nou caz de coronavirus în Liga 1: Rodny Lopes Cabral de la Poli Iași a fost confirmat pozitiv. Moldovenii erau programați să joace astăzi, de la ora 15:30, cu Academica Clinceni, însă meciul nu se va mai

Şeful cercetătorilor OMS, Soumya Swaminathan, atrage atenţia că strategia aplicată de unele ţări, precum Suedia, privind atingerea imunizării colective a populaţiei prin expunerea la noul coronavirus a persoanelor tinere şi sănătoase care pot

UEFA n-a fost de acord cu prelungirea termenului până la care FRF trebuie să anunțe numele echipelor care vor participa în cele două competiți europene, deci campionatul României trebuie să se încheie cel târziu pe 3 august. Până ca

Cad brusc opțiuni cheie ale lumii de după 1990. În locul cooperării, se emit sancțiuni și retalieri. Mai nou, și între supraputeri – cum sunt SUA și China, care acum mai bine de patru decenii se

Digitalizarea a transformat biblioteca dintr-un obiect monolit într-unul aproape cameleonic datorită designului modular. Ca o legătură cu trecutul, revin nuanţele de lemn foarte închise, iar soluţiile de iluminat sunt esenţiale pentru

John Colletti, un american în vârstă de 55 de ani din Detroit, este acuzat de procurori că ar fi reușit să fure peste 100.000 de dolari de la cazinouri din Michigan și Kansas, folosind mască de latex, permise de conducere contrafăcute și

Premier League se pregătește să intre în vacanță după etapa de azi, însă câteva lucruri au rămas de clarificat înaintea căderii cortinei. Vă invităm să trecem în revistă punctele-cheie ale ultimei runde. În prim-plan se află

Surpriză pentru o femeie din Virginia, care a descoperit în curtea sa un urs, în piscina pentru copii. Animalul ar fi dormit întreaba noapte acolo, până dimineață când a fost trezit de zgomotele făcute de nepoții femeii, scrie CNN. Regina

Ion Rotaru, președintele organizației PSD Brăila, a fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2. Senatorul este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” și urmează să primească rezultatul unui nou test ca să afle

Examenul de admitere la Universitățile de Medicină și Farmacie din România, care a are avut loc în perioada 25-26 iulie 2020, s-a desfășurat în condiții speciale, în acest an, în contextul pandemiei

Laura Ţeposu, fondatoarea librăriei online Libris, spune că anul 2019 afacerile companiei au ajuns la 11 milioane euro, iar pentru anul acesta previziunile sunt bune în contextul în care în perioada marcată de criza generată de pandemia COVID-19

Ultimii patru kilometri spre Sarmizegetusa Regia sunt cel spectaculos tronson ai şoselei din Munţii Orăştiei, iar tot mai mulţi turişti preferă să îi parcurgă pe

Ministerul lituanian al energiei a iniţiat o acţiune fără precedent în instanţă, de 240 milioane de euro, împotriva grupului de energie francez Veolia şi altor firme pentru daune aduse economiei ţării, notează

Sir Geoffrey Charles Hurst este singurul fotbalist din lume care a realizat un hattrick într-o finală de Campionat Mondial. El a devenit în 1966 un erou național în Anglia datorită celor trei goluri înscrise în poarta Germaniei de Vest care au

Legiuitorii din Chile au aprobat un proiect de lege care permite cetăţenilor ţării să retragă 10% din pensii pentru a putea supravieţui în timpul pandemiei, scrie

Peste 52.000 de pachete cu produse de igienă vor ajunge la beneficiarii de la nivelul judeţului Ialomiţa, prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor

Potrivit unor studii, golirea bazinului unei toalete, fără capac, ar putea crea un "nor" de mici particule de aerosoli, aruncați până la 3 metri împrejurul vasului. Aceste particule răspândite pot

Paulo Dybala a suferit o întindere a dreptului femural al coapsei stângi în meciul împotriva Sampdoriei, scor 2-0, şi va lipsi minimum zece zile. La limită pentru returul "optimilor" Ligii Campionilor. "Alarmă Champions! Dybala în mare pericol

Gabriela Firea a anunţat că joi va avea loc o şedinţă a Comitetului Executiv al PSD în care vor fi validate candidaturile pentru alegerile locale. Ea a precizat că vor fi validaţi şi candidaţii pentru primăriile de sector şi a dat asigurări

Silvicom Impex 95, companie specializată în comerţul cu produse petroliere, a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 107 milioane lei, după un avans de 20% faţă de anul anterior, conform calculelor ZF pe baza datelor publice pe site-ul