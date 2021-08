Ce a decis China când a fost înfruntată de CIO pe tema insignelor cu dictatorul 05.08.2021

05.08.2021 Ce a decis China când a fost înfruntată de CIO pe tema insignelor cu dictatorul China a anunțat că niciun sportiv nu va mai purta insigne cu dictatorul Mao Zedong, după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice. Incidentul a avut loc acum câteva zile, cu echipa ciclistă de sprint a Chinei. Cele două cicliste care au urcat pe



Ce a decis China când a fost înfruntată de CIO pe tema insignelor cu dictatorul

China a anunțat că niciun sportiv nu va mai purta insigne cu dictatorul Mao Zedong, după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice. Incidentul a avut loc acum câteva zile, cu echipa ciclistă de sprint a Chinei. Cele două cicliste care au urcat pe podium au purtat câte o insignă cu Mao Zedong, deși regulile olimpice interzic orice mesaj politic pe podiumul de la Olimpiadă. ...

Ce a decis China când a fost înfruntată de CIO pe tema insignelor cu dictatorul

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

România este cotată ca favorită în partida programată în această seară, la ora 21:45, contra Irlandei de Nord. Casele de pariuri consideră că ”tricolorii” au prima șansă la victorie și că întâlnirea ar putea fi una cu puține

Un jandarm din Ialomiţa este cercetat de superiori, după ce a fost surprins într-un mijloc de transport în comun fără mască de protecţie. Ancheta internă a pornit după ce mai mulţi călători l-au fotografiat pe militar şi au trimis imaginile

Pandemia de coronavirus a provocat moartea a peste 870.000 de persoane la nivel mondial, iar cel puţin 7.000 de cadre medicale au murit din cauza COVID-19, potrivit unui raport Amnesty International, informează Agerpres. „Faptul că peste 7.000

Consiliul Judeţean Galaţi a achiziţionat un telescop performant pentru Observatorul Astronomic de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”. Valoarea investiţiei este de 32.000 de lei, fonduri din bugetul propriu al

Giuseppe Meazza a fost unul dintre primele staruri majore ale fotbalului mondial, fiind considerat de mulți drept cel mai mare jucător din istoria Italiei. Născut pe 23 august 1910, Peppino, cum era alintat, a devenit un veritabil simbol al orașului

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că regretă incidentul rutier de duminică și a precizat că în acel moment se odihnea, fără a fi atent la felul în care conducea șoferul său. "Niciodată

LIGA 2. Astăzi a început cea de-a doua etapă din liga secundă a României. Nu mai puțin de 6 partide se dispută în cursul zilei, printre care și meciurile celor de la Rapid, FC U Craiova 1948 sau Farul. Meciurile pot fi urmărite în format

Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, care le recomanda enoriaşilor să facă gargară cu apă şi sare şi să folosească agheasmă, ţuică şi albastru de metil pentru a preveni îmbolnăvirea cu noul coronavirus , a anunţat pe

Sorana Cîrstea (30 de ani, 77 WTA) joacă în turul 3 de la US Open cu Karolina Muchova (24 de ani, 26 WTA). Meciul a început la ora 19:40, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 2. Turneul de la New York se

Institutul Oncongen din Timişoara, care lucrează la dezvoltarea vaccinului împotriva coronavirusului SARS-Cov-2, a fost vizitat de ambasadorul Indiei în

Perioada de lockdown a afectat acti­­vitatea spălătoriilor auto pentru că nu­­mărul de maşini din trafic s-a redus con­­siderabil, însă şi după relaxarea mă­su­rilor de siguranţă o parte dintre pro­prietarii de maşini s-au

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că ministrul transporturilor ”nu are niciun fel de răspundere” pentru accidentul rutier în care a fost implicată maşina cu care se deplasa, adăugând că Lucian Bode trebuie judecat ”după

Amazon a primit aprobare de la Administraţia Federală Aeriană a Statelor Unite pentru a livra coletele cu ajutorul dronelor. Ideea i-a venit şefului executiv al Amazon în 2013. Timpul mediu de livrare al unui

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a ratat dramatic calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, după ce a avut trei mingi de meci în partida din turul 3 cu Karolina Muchova, cap de serie numărul 30, disputată sâmbătă

Proprietarii de clădiri incluse în circuitul economic pot beneficia de o reducere a impozitului pe proprietate în anumite condiţii, în baza unui act normativ adoptat în contextul pandemiei de COVID-19 care, însă, a lăsat la latitudinea

Goran Karanovic (32 de ani), atacant cu 13 goluri marcate în România, pentru Sepsi Sf. Gheorghe, s-a înțeles cu Hermannstadt. Hermannstadt continuă mutările importante, prin care speră să prindă o poziție de play-off la finalului

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la Bistriţa, că nimeni nu s-a exprimat vreodată că vrea să amâne începerea şcolii şi că şcoala va începe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, transmite News.ro. Pe 4

The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar

Conducerea PNL le-a cerut organizaţiilor din ţară să numere câţi candidaţi USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide, arată un mesaj intern obţinut de Adevărul. PNL a racolat aproape 150 de primari de la PSD, susţin surse liberale.

Gică Popescu (52 de ani), președintele Viitorului, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut de formația dobrogeană. Potrivit comunicatului emis de club, „Baciul” se simte bine în acest moment, fără să aibă vreun