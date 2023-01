Ce a aflat GSP despre transferul lui Cordea în Bundesliga » 3 milioane de euro pentru FCSB! 06.01.2023

Managerul clubului FC Augsburg, Stefan Reuter, n-a vrut să vorbească despre posibilul transfer al lui Andrei Cordea de la FCSB, dar jurnaliștii germani contactați de Gazetă susțin că „interesul există”. Cotidianul Augsburger Allgemeine scrie astăzi despre interesul clubului local, FC Augsburg, pentru Andrei Cordea. Jurnaliștii germani au preluat mai multe informații din presa noastră și l-au contactat și pe managerul grupării din Bundesliga, Stefan Reuter. ...

Zece persoane au fost duse, luni, la sediul IPJ Dâmboviţa pentru audieri în cadrul unui dosar penal de "vaccinare la chiuvetă" la un cabinet al unui medic de familie din

România nu se află încă în vârful valului cinci al pandemiei, numărul de cazuri va continua să crească, iar săptămâna viitoare ar putea trece de pragul de 50.000 de cazuri zilnice COVID, a declarat Alexandru Rafila marți seară, conform

Preşedintele comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului, Dan Perciun, spune că reducerea preţului de achiziţie a gazului în luna februarie nu va atrage după sine o ajustare în scădere a tarifului, notează

Softlead şi Stock Binder, primele start-up-uri tech care au lansat campanii de finanţare pe nou lansata platformă de crowdfunding Ronin, au extins durata de desfăşurare a strângerii de fonduri până pe data de 14

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) susține că "muntele" de deşeuri medicale asociate COVID-19 prezintă riscuri pentru sănătate şi pentru mediu. Organizația solicită, în context, măsuri pentru a reduce în special utilizarea

Horoscopul zilei de 3 februarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur se bucură de aprecieri și popularitate. Ne aflăm sub auspiciile unui remarcabil sextil pe

DN Agrar Group (simbol bursier DN), entitate înfiinţată în 2008 în zona centrală a Transilvaniei şi care cuprinde 11 companii cu activitate în sectorul agricol de producţie vegetală şi zootehnică, dar şi lo­gistică, transport şi turism, a

Concordia Chiajna a început cu dreptul meciurile amicale din cadrul cantonamentului centralizat din Turcia. Astăzi, în primul joc susținut în Antalya, elevii lui Claudiu Niculescu au învins pe FK Decic Tuzi, din Muntenegru, cu scorul de

Nu mai este un secret faptul că Gina Pistol și Smiley formează unul din cele mai solide cupluri din showbiz, însă celebritatea vine și cu mici inconveniente. Mai exact, internauții sunt cu ochii pe ei […] The post Cum se comportă Gina

Un băieţel, în vârstă de 1 lună, din judeţul Bacău, a pierdut lupta cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Bebeluşul prezenta

Virusul pandemic pare să atingă din ce în ce mai mulți copii de vârste mici. La Spitalul de Pediatrie din Pitești este internat un nou-născut de 10

„Will you remember our friends when Djokovic leaves in his private jet?” (O să vă mai amintiți de prietenii noștri atunci când Djokovici va pleca în avionul lui?) - pancartă a unui demonstrant în faţa Hotelului Park Era după ora două la

50.000 de cutii cu Mulnopiravir, prima pastilă pentru tratarea coronavirusului, au ajuns în spitalele din România. Adrian Marinescu, de la Institutul „Matei Balș” din București, susține că acest medicament nu trebuie considerat unul

Municipiul Bacău este miercuri în a treia zi consecutivă fără apă potabilă după ce luni seara s-a produs o avarie la magistrala de aducţiune de la Valea Uzului. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declarat că municipalitatea a

DJ 714, a doua variantă de acces în Staţiunea Padina - Peştera, din Dâmboviţa, va fi reabilitat de CJ Dâmboviţa, după ce tronsonul a intrat în patrimoniul public al comunei

Unele categorii de risc din Germania, precum persoanele deosebit de vulnerabile și angajații din domeniul sanitar aflați în contact direct cu pacienți infectați, ar putea beneficia de o a patra doză de vaccin împotriva COVID-19. Recomandarea a

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul pentru Europa şi Afaceri Externe al Franţei, Jean-Yves Le Drian, aflat în vizită la Bucureşti. Şeful statului a apreciat prezenţa oficialului francez la Bucureşti şi

Soldaţii americani care refuză să se vaccineze împotriva Covid-19 vor fi imediat concediaţi, a anunţat miercuri armata SUA, care a precizat că decizia este esenţială pentru a menţine intactă disponibilitatea de

Un top 10 combinaţii de alimente des consumate în spaţiul occidental despre care mulţi nu ştiu câ sunt foate

Liderii din partidele parlamentare şi-au negociat, atât în interior, cât şi prin tratative cu celelalte formaţiuni, modul de împărţire a funcţiilor de conducere din Camera Deputaţilor şi Senat, astfel încât să fie recompensaţi