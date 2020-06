Cazul Floyd de România. Niciun vinovat, la 10 luni de la decesul bărbatului din Vatra Dornei presat la pământ de jandarmi 02.06.2020

În Statele Unite sunt proteste de amploare, declanşate de cazul lui George Floyd, un bărbat afro-american care a murit în timp ce era în custodia poliței, practic brutalizat până la sufocare. A existat şi în România cel puţin un caz asemănător: cel al lui Ioan Csapai. Pe 19 iulie 2019, în parcul din Vatra Dornei, […]

Consilier de stat la Cancelaria primului ministru, Ramona Ioana Brynseels, și-a dat, luni, demisia. Ea fusese numită în funcție în decembrie 2018, de către premierul Viorica Dăncilă, cea care a și semnat, acum, cererea de

Prinţul Harry şi soția sa, Meghan de Sussex, caută dădacă. Ei au luat deja legătura cu personalul de la Resurse Umane al Familiei Regale și au pus la punct cerințele pentru cea sau cel care va avea grijă de copilul

25 de ore. Atât am stat în secţia de vot 100, Rennes, unde am fost membru al biroului. De la 6 dimineaţa când am început pregătirile până a doua zi la 7 dimineaţa când s-au terminat de numărat şi înregistrat toate

Tudor Chirilă, una dintre vocile influente din spaţiul mediatic, aspru contestatar al lui Liviu Dragnea şi al PSD-ului, trage un semnal de alarmă: PSD-ul a obţinut, totuşi, un scor ridicat la aceste alegeri europarlamentare. Citește mai

Lucrările pe Autostrada Soarelui sunt în toi. Poliţiştii recomandă şoferilor prudenţă sporită la volan, reducerea vitezei în zona lucrărilor şi respectarea indicaţiilor semnalizărilor

Banca Transilvania, cea mai mare bancă după active de pe piaţa locală, a fost în primul tri­mestru (T1) din 2019 şi lider în topul celor mai mari profituri, fiind urmată pe podium de BRD-SocGen şi

Tratativele pentru desemnarea noilor şefi ai instituţiilor europene vor începe marţi între liderii de Stat şi Parlamentul European angajaţi într-o luptă pentru putere cu final necunoscut. Preşedintele Consiliului, polonezul Donald Tusk, va

Ciprian Tătăruşanu, portarul naţionalei de fotbal a României, aflat la final de contract cu FC Nantes, ar putea semna cu altă echipă din Ligue 1, Olympique Lyon, scrie cotidianul Ouest-France. Venit în 2017

Weekendul trecut, Donald şi Melania Trump s-au aflat într-o vizită în Japonia, unde prințul moștenitor Naruhito a preluat oficial Tronul Crizantemelor la începutul acestei luni, la o zi după ce tatăl său Akihito a

Graba, ritmul alert al vieții și lipsa informațiilor corecte ne-au creat o sumă de proaste obiceiuri alimentare. Printre acestea se află pe primul loc consumul de produse ultraprocesate, obicei care a generat o adevărată epidemie de obezitate în

Un model și influencer din Polonia a distrus cu ciocanul o statuie din Varșovia, veche de 200 de ani. Julia Slonska, un model și influencer din Polonia, a fost filmată în timp ce distrugea cu ciocanul o statuie dintr-un parc din Varșovia.

Mai multe studii relatează despre femeile din Africa visează să semene din ce în ce mai mult cu canoanele frumuseţilor europene, încât cheltuie sume mari în produse pentru albirea

Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, la trei ani și jumătate de închisoare, de către Curtea Supremă și la scurt timp a ajuns în Penitenciarul Rahova, unde vas ta 21 de zile în carantină. Fostul lider al PSD a depus o cerere pentru pachetul de

Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorităţi, controalele fiscale încrucişate şi concurenţa neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor drept principalele consecinţe

Valoarea capitalului social subscris în societăţi noi cu participare străină în perioada ianuarie-aprilie se ridică la 4,3 milioane de euro, cu aproximativ 21 milioane de euro sub nivelul din perioada similară a anului 2018, potrivit datelor

Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a avut o întâlnire cu premierul Dăncilă. Potrivit Guvernului, în cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor evoluții de pe scena politică internă, precum și

După ce s-a spus că Viorica Dăncilă i-ar fi cerut demisia și ea ar fi refuzat-o, Carmen Dan i-a dat o replică incendiară lui Klaus Iohannis. Anunțul a fost făcut de Victor Ciutacu. Acesta a declarat că a vorbit cu

Andrei Tranga, proprietarul reţelei de restaurante Andy's Pizza şi La Plăcinte, rămâne în izolatorul de detenţie preventivă, transmite IPN. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii de Apel. Aceştia au respins recursul avocatului lui Andrei

Soţia unui bancher din Azerbaidjan condamnat la închisoare a cheltuit aproape 16 de milioane de euro în zece ani de cumpărături la magazinul de lux Harrods din

Fundașul Claudiu Belu (25 de ani) a semnat cu FCSB după despărțirea de Astra și vine la București alături de frumoasa lui iubită, Diana Zorkot, care e fiica unui milionar libanez. Claudiu și Diana (22 de ani) sunt împreună de