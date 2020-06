Caz tragic în Craiova! O elevă s-a sinucis. Trei ani s-a luptat cu o depresie cruntă 10.06.2020

10.06.2020 Caz tragic în Craiova! O elevă s-a sinucis. Trei ani s-a luptat cu o depresie cruntă Un caz tragic a avut loc în Craiova. O tânără de numai 18 ani a fost găsită, astăzi, spânzurată în apartamentul unde locuia împreună cu mama sa. Din primele informații se pare că fata se lupta de ceva timp cu o depresie cruntă, care a



Caz tragic în Craiova! O elevă s-a sinucis. Trei ani s-a luptat cu o depresie cruntă

Un caz tragic a avut loc în Craiova. O tânără de numai 18 ani a fost găsită, astăzi, spânzurată în apartamentul unde locuia împreună cu mama sa. Din primele informații se pare că fata se lupta de ceva timp cu o depresie cruntă, care a reușit, din păcate, să o învingă până la urmă. Trupul […] The post Caz tragic în Craiova! O elevă s-a sinucis. Trei ani s-a luptat cu o depresie cruntă appeared first on Cancan.ro.

Caz tragic în Craiova! O elevă s-a sinucis. Trei ani s-a luptat cu o depresie cruntă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bursele americane înregistrează scăderi pe fondul ameninţărilor lui Donald Trump, care susţine impunerea unor noi tarife asupra produselor chineze. Situaţia burselor se poate înrăutăţii, iar anumiţi indici, precum S&P 500, resimt deja

Meteorologii au actualizat, duminică, prognoza pentru Bucureşti, avertizând că până miercuri dimineaţa se vor semnala ploi torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină, temperaturile maxime situându-se între 22 şi 28 de grade

Azi a avut loc ultima etapă a play-off-ului pentru barajul de promovare în Liga 3. Steaua a ratat pentru al doilea an consecutiv șansa de a promova, după ce a pierdut cu Carmen, scor 0-1. Steliștii aveau nevoie măcar de un egal pentru a se

Duminică, 2 iunie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 mai 2019, Loteria Română a acordat 14.194 de câștiguri, în valoare totală de 585.857,92 lei. La

Psihologii ne explică cum ajungi „să vezi“ fantome şi să crezi în experienţe paranormale: ce se întâmplă când eşti conştient în somn, dar nu te poţi mişca . Citește mai

Antena 3 a prezentat o serie de documente care ar dovedi faptul că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității, folosind pseudonimul

A fost o searã încãrcatã de emoţii nu doar pentru cei 11 finalişti iUmor, care asearã şi-au disputat trofeul celui de-al şaselea sezon şi marele premiu de 20.000 de euro, cât şi pentru juraţi,

Descoperire macabră pe raza județului Bistrița-Năsăud! Duminică, între localitățile Fiad și Romuli a fost găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat, acesta fiind decapitat. Citește mai

Vizita apostolică făcută de Papa Francisc în România s-a încheiat ieri. Timp de trei zile, Suveranul Pontif a făcut un impresionat tur de forță, reușind să se întâlneacă cu peste 350.000 de pelerini catolici și o mare mulțime ortodoxă.

Papa Francisc a plecat duminică din România, la bordul aeronavei TAROM cu numele „Alexandru Ioan Cuza". Înainte de decolare, piloţii au surprins o imagine cu cele două steaguri – al României şi al Vaticanului – care au fost puse în

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, duminică, că a ordonat tiruri de rachete împotriva poziţiilor armatei siriene după ce rachete siriene au vizat teritoriul israelian, informează

Platforma informatică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi sistemul informatic pentru administrare fiscală la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) sunt propuse a fi realizate în parteneriat public-privat, conform

Edi Iordănescu ar trebui să-i ofere astăzi un răspuns clar și oficial lui Becali, dacă trece la FCSB sau nu. Apropiați ai antrenorului susțin că va refuza. Walter Zenga devine o soluție cu șanse reale. Când Zenga l-a sunat pe Becali ca

Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat săptămâna trecută consilier onorific al premierului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate, a declarat pentru Agerpres că s-a înscris luni în Partidul Social Democrat,

Adriana Cotel, numită la 25 ianuarie 2019 în fruntea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost revocată ieri din funcţie la doar patru luni de la preluarea mandatului la propunerea ministrului sănătăţii Sorina

Un lider politic din oraşul german Kassel (Hesse) a fost ucis la domiciliu cu un glonţ în cap, a anunţat luni poliţia, precizând că nicio armă nu a fost găsită la faţa locului, relatează

Incompetenţa, corupţia şi politizarea din sistemul fiscal trebuie eliminate, iar pe partea de administrare fiscală este necesară o schimbare radicală, susţine ministrul Finanţelor,

Un vlogger faimos a făcut o farsă în 2017, în urmă cu mai bine de doi ani. Acum, el a fost condamnat la 15 luni de închisoare și o amendă de 20.000 de euro. Citește mai

Actorul și regizorul Ioachim Ciobanu (40 ani), fiul celebrului Ilarion Ciobanu, trece printr-o perioadă delicată în plan familial. Apropiații săi au dezvăluit că vedeta ar avea probleme mari în căsnicia cu Nicoleta Ciobanu (39 ani), femeia cu

Corina Bud, ipostază de infarct pe Instagram. Artista s-a pozat complet goală, iar fanii n-au contenit cu laudele la adresa ei. Fără doar și poate, Corina Bud este una dintre cele mai excentrice artiste din showbiz-ul românesc. Artista este