Caz revoltător! O femeie a fost obligată să-i plătească pensie alimentară bărbatului care a violat-o la vârsta de 16 ani 16.06.2022

16.06.2022 Caz revoltător! O femeie a fost obligată să-i plătească pensie alimentară bărbatului care a violat-o la vârsta de 16 ani O femeie din Louisiana, SUA a fost violată la 16 ani de un bărbat de 30 de ani. În prezent aceasta este obligată să plătească pensie alimentară agresorului, care are custodia copilului lor. În urma […] The post Caz revoltător! O femeie a



Caz revoltător! O femeie a fost obligată să-i plătească pensie alimentară bărbatului care a violat-o la vârsta de 16 ani

O femeie din Louisiana, SUA a fost violată la 16 ani de un bărbat de 30 de ani. În prezent aceasta este obligată să plătească pensie alimentară agresorului, care are custodia copilului lor. În urma […] The post Caz revoltător! O femeie a fost obligată să-i plătească pensie alimentară bărbatului care a violat-o la vârsta de 16 ani appeared first on Cancan.

Caz revoltător! O femeie a fost obligată să-i plătească pensie alimentară bărbatului care a violat-o la vârsta de 16 ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În întreaga Polonie, pacienţii care au nevoie de tratament în spital se confruntă cu o criză în creştere: spitalele se închid din lipsă de personal, relatează Politico. Un studiu al Universităţii

Un accident cumplit a avut loc marţi dup-amiază pe DN2. Un copil a fost rpniţi şi doui adulţi ucişi pe loc, după ce maşina în care se aflau s-a izblit violent de un

Clubul italian Juventus Torino a anunțat luni seara că a semnat un nou contract cu Giorgio Chiellini, valabil pentru 2 sezoane, până în vara anului 2023. Chiellini va împlini în curând 37 de ani, el evoluând

Producţia de îngheţată din România a scăzut cu peste 17% anul trecut, astfel că a ajuns la doar 34,02 mil. litri faţă de 41,36 mil. litri în 2019, arată datele

Accidentat sâmbătă, în prima etapă a campionatului scoțian, Ianis Hagi a încercat să joace în Suedia, în Malmö - Rangers 2-1. Dar are încă dureri la glezna stângă. La încălzire, i-a spus managerului că nu poate evolua. Ianis Hagi

Președintele Klaus Iohannis a spus că ar fi de acord cu unele stimulente dacă ar impulsiona vaccinarea. A atras însă atenția că acestea trebuie să fie rezonabile, pentru că deja s-a cheltuit mult

Companiile din industria de outsourcing, sector cu circa 131.000 de angajaţi în România, sunt precaute şi continuă cu telemunca sau lucrul în sistem hibrid în perioada următoare, iar decizia de a reveni în birouri depinde de evoluţia pandemiei

Betano aduce o nouă dimensiune în lumea pariurilor online și face totul mai simplu. Poți să joci pe Betano și fără să ai neapărat un card sau cont bancar. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te îți deschizi cont. După

Noi detalii din ancheta privind arestarea miliardarului grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria și a fugit de la locul faptei, venind în România, au fost făcute publice. Acesta a fost prins într-un imobil din Măgurele, unde a vrut

La aproape o lună de zile de când a născut, Adela Popescu a dezvăluit numele celui de-al treilea copil al său și al lui Radu Vâlcan. Mezinul familiei a venit pe lume pe 18 iulie și crește pe zi ce trece. La Insta Story, Adela a postat o

Noua vedetă Pro TV, actorul Alex Bogdan a acceptat propunerea de a fi unul dintre cei patru detectivi ai sezonului 2 Masked Singer. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO el a dezvăluit detalii incitante despre […] The post Alex

O tânără în vârstă de 26 de ani, medic rezident, a fost reţinută joi de poliţişti din Alba în dosarul penal în care este acuzată că a eliberat mai multe adeverinţe medicale de vaccinare

Valorile activelor şi datoriilor companiilor de asigurări au înre­gis­trat la finalul primului trimestru din 2021 creşteri de 9-10% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform raportului Autorităţii de Supraveghere Financiară

Betty Salam s-a accidentat pe plajă și s-a ales cu piciorul bandajat. Fiica cea mare a lui Florin Salam le-a dezvăluit fanilor cum se simte după această situație neplăcută. Betty, era în culmea fericirii, în […] The post Betty Salam s-a

Distribuitorul de snackuri Mogyi România, subsidiara locală a grupului maghiar Mogyi, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de peste 76,3 mil. lei (15,9 mil. euro), în creştere cu 24,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza

Fostul deputat Alexandru Băişanu a fost reţinut pentru 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliţie Suceava, după ce a fost audiat de poliţiştii Secţiei Rurale Ipoteşti, într-un dosar de

Leo Messi (34 de ani) este foarte aproape să semneze cu Barcelona, după ce clubul catalan a făcut rost de bani pentru noul contract. După ce a câștigat Copa America, Messi a fost în vacanță în Miami și Ibiza. În SUA, Messi a petrecut doar

Doi bărbați din Iași au fost reținuți joi pentru 24 de ore, după ce au sărit gardul unui depozit de bere și au furat timp de trei zile mai multe baxuri de bere cu ajutorul unui tomberon, potrivit Digi24. „Cât de mult să iubești berea,

Mongolia va impune o interdicţie pe o perioadă de trei ani pentru vânarea marmotelor. Scopul este acela de a preveni răspândirea ciumei bubonice la oameni, spune Ministerul Mediului şi Turismului, care a făcut publică a ceastă

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat vineri dimineață direct în semifinala probei de canoe sprint 1.000 metri, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Celălat reprezentant al României, Victor Mihalachi,