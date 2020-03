Caz incredibil în Belgia. O pisică a luat coronovirus de la stăpâna sa 27.03.2020

27.03.2020 Caz incredibil în Belgia. O pisică a luat coronovirus de la stăpâna sa O femeie din provincia Liège, Belgia, testată pozitiv cu noul coronavirus, și-a infectat pisica cu virusul ucigaș, deși specialiștii anunțaseră că acest lucru nu este posibil. În timpul conferinței la care s-a discutat situația țării în



O femeie din provincia Liège, Belgia, testată pozitiv cu noul coronavirus, și-a infectat pisica cu virusul ucigaș, deși specialiștii anunțaseră că acest lucru nu este posibil. În timpul conferinței la care s-a discutat situația țării în contextul pandemiei de coronavirus, autoritățile au făcut public cazul femeii și al felinei ei. Cele două erau extrem de […]

